Resumo do dia: Possível acordo de paz traz sentimento otimista

EUA Os índices norte-americanos encerram o dia com ganhos moderados, limitados a menos de 1%. Os maiores avanços registam-se nos futuros do US2000, com uma subida de cerca de 0,9%.

As negociações entre os EUA e o Irão intensificaram-se nas últimas horas da sessão. A comunicação social iraniana afirma que um acordo de paz está prestes a ser finalizado graças ao envolvimento do Paquistão. Espera-se que o novo acordo inclua cláusulas sobre a cessação das hostilidades em todas as frentes, a abstenção de ataques a infraestruturas e a reabertura do estreito sob supervisão conjunta (Irão e EUA).

A SpaceX divulgou o tão aguardado esboço do prospeto da sua oferta pública inicial (IPO). Os mercados e os analistas continuam a avaliar as implicações e a qualidade dos dados divulgados.

A Nvidia registou mais um conjunto de resultados recorde, mas a reação em termos de valorização permaneceu moderada, com as ações a descerem mais de 1%.

O Walmart registou uma queda de até 7%, apesar dos resultados sólidos, num contexto de preocupações com a pressão dos custos nos próximos trimestres.

O Departamento do Comércio anunciou subsídios no valor de 2 mil milhões de dólares para empresas e startups envolvidas em computação quântica. A IBM subiu quase 8%, enquanto as ações de computação quântica registam subidas de dois dígitos.

Dados macroeconómicos As licenças de construção ficaram acima das expectativas, atingindo 1,44 milhões. Os pedidos de subsídio de desemprego ficaram próximos das previsões: 209 mil contra os 210 mil esperados. Os valores do PMI para a indústria transformadora e os serviços destacaram a solidez da primeira, que subiu para 55,3. Os serviços, no entanto, caíram para 50,9.

Europa Os índices europeus encerraram a sessão praticamente estáveis. Os futuros, no entanto, apontaram para uma melhoria do sentimento na sequência de notícias sobre um potencial acordo de paz. Os líderes são os futuros NED25 e SUI20, ambos com subidas próximas de 1%.

Dados macroeconómicos Os dados do PMI da zona euro ficaram abaixo das expectativas, tanto para a indústria transformadora como para os serviços, caindo para 51,4 e 46,4, respetivamente. O valor do Reino Unido foi ligeiramente melhor, com o PMI da indústria transformadora a subir para 53,7. O PMI dos serviços do Reino Unido também desiludiu, caindo acentuadamente de 52,7 para 47,9.

Forex O dólar neozelandês e o dólar australiano estão mais fracos na sequência de surpresas negativas significativas nos dados macroeconómicos australianos. Ambas as moedas registam uma descida de cerca de 0,2–0,3% face aos principais pares. Matérias-primas Entre as matérias-primas agrícolas, os preços do algodão e do café estão a cair — uma descida de 4% e mais de 2%, respetivamente. Isto surge na sequência de exportações de algodão dos EUA excecionalmente fortes. O café continua sob pressão devido às expectativas de grandes colheitas no Brasil.

As commodities energéticas apagaram os ganhos de hoje e estão a encerrar a sessão com uma queda de cerca de 2%. O petróleo Brent voltou a ficar abaixo dos 100 dólares. Criptomoedas As perspetivas de paz estão a apoiar o mercado de criptomoedas. Os ganhos são visíveis na maior parte do mercado: a Bitcoin subiu 0,5%, a Ethereum subiu cerca de 0,7% e a Solana está a valorizar-se em quase 2%.

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