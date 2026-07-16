Apesar dos resultados financeiros excecionais do segundo trimestre e da revisão em alta das previsões para o ano inteiro por parte da TSMC, os futuros da Nasdaq estão a ser negociados em baixa. Uma reação clássica do tipo «vender com a notícia» em relação à TSMC está a ser fortemente agravada por uma escalada geopolítica súbita e grave no Golfo Pérsico. Este duplo golpe, resultante do cansaço em termos de valorização e de um novo choque no abastecimento energético, está a acelerar uma rotação de «aversão ao risco» nos mercados globais e o cepticismo já visível nas ações relacionadas com a IA. US100 (H1) A retração pós-resultados e geopolítica forçou o US100 a cair abaixo das suas Médias Móveis Exponenciais (EMA) de curto e médio prazo (EMA 10 em 29 675,34, EMA 30 em 29 727,24 e EMA 100 em 29 731,29). O índice rompeu o nível de retração de Fibonacci de 61,8% (29 632,59) e aproxima-se rapidamente de um ponto técnico crucial: a linha de tendência ascendente que liga os mínimos oscilatórios de julho, a qual se alinha perto do nível de Fibonacci de 78,6% (29 524,67). O RSI (14) desceu para 37,6, revelando uma pressão de venda dominante a curto prazo, mas indicando que o mercado se aproxima da zona de sobrevenda. Os otimistas devem defender este suporte da linha de tendência principal para evitar uma correção mais profunda em direção ao nível de Fibonacci de 100,0%, em 29 387,19. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar os futuros da Nasdaq (US100) hoje? A pressão de venda desta manhã reflete as repercussões dos resultados financeiros da TSMC, que não conseguiram impulsionar um mercado de semicondutores já abalado por um sentimento negativo (o Índice de Semicondutores de Filadélfia caiu 2 % ontem). Este reposicionamento do mercado está a acelerar, à medida que a escalada do conflito no Médio Oriente coloca em evidência a natureza frágil e sujeita a restrições de oferta da cadeia de abastecimento global de silício. Resultados e previsões impressionantes da TSMC para o segundo trimestre: Lucro líquido recorde: A TSMC registou um lucro líquido recorde no segundo trimestre de 706,56 mil milhões de NT$ (um aumento de 23,4% em relação ao trimestre anterior), superando facilmente as estimativas da LSEG SmartEstimates, de 632,64 mil milhões de NT$, e o consenso da Bloomberg, de 623,73 mil milhões de NT$;



A TSMC registou um lucro líquido recorde no segundo trimestre de 706,56 mil milhões de NT$ (um aumento de 23,4% em relação ao trimestre anterior), superando facilmente as estimativas da LSEG SmartEstimates, de 632,64 mil milhões de NT$, e o consenso da Bloomberg, de 623,73 mil milhões de NT$; Crescimento das receitas: As receitas do segundo trimestre registaram um aumento de 36% em termos homólogos, atingindo 1,27 triliões de NT$ (aproximadamente 39,45 mil milhões de dólares), superando as expectativas;



As receitas do segundo trimestre registaram um aumento de 36% em termos homólogos, atingindo 1,27 triliões de NT$ (aproximadamente 39,45 mil milhões de dólares), superando as expectativas; Marcos de rentabilidade: A eficiência operacional manteve-se excecional, com as margens brutas a subirem para 67,7% (contra os 67,1% previstos) e as margens operacionais a atingirem 60,3% (contra os 58,6% previstos);



A eficiência operacional manteve-se excecional, com as margens brutas a subirem para 67,7% (contra os 67,1% previstos) e as margens operacionais a atingirem 60,3% (contra os 58,6% previstos); Previsões sólidas para o terceiro trimestre: A fabricante de chips prevê vendas no terceiro trimestre entre 44,6 mil milhões de dólares e 45,8 mil milhões de dólares, confortavelmente acima do consenso de 43,11 mil milhões de dólares. As margens brutas do terceiro trimestre estão projetadas entre 65% e 67%;



A fabricante de chips prevê vendas no terceiro trimestre entre 44,6 mil milhões de dólares e 45,8 mil milhões de dólares, confortavelmente acima do consenso de 43,11 mil milhões de dólares. As margens brutas do terceiro trimestre estão projetadas entre 65% e 67%; Perspetivas para o ano completo revistas em alta: Sublinhando a enorme procura futura, a TSMC elevou as suas perspetivas de despesas de capital para 2026 para um intervalo entre 60 mil milhões e 64 mil milhões de dólares (em comparação com os 52 mil milhões a 56 mil milhões de dólares anteriormente previstos). Também reviu em alta a sua projeção de crescimento das receitas em dólares para o ano completo para um valor ligeiramente superior a 40%, acima da sua estimativa anterior de mais de 30%. O panorama mais alargado da IA: Procura real de hardware de IA: Enquanto principal fabricante por contrato da Nvidia, Apple, AMD e Broadcom, a receita recorde da TSMC serve como um indicador altamente preciso, demonstrando que o investimento em infraestruturas de IA continua a avançar a todo o vapor;



Enquanto principal fabricante por contrato da Nvidia, Apple, AMD e Broadcom, a receita recorde da TSMC serve como um indicador altamente preciso, demonstrando que o investimento em infraestruturas de IA continua a avançar a todo o vapor; Déficits de oferta persistentes: O défice estrutural em silício de ponta não mostra sinais de abrandamento. O CEO C.C. Wei alertou recentemente que a empresa não conseguirá criar capacidade suficiente para satisfazer a procura dos clientes norte-americanos durante anos, mesmo com o aumento da produção nos EUA (incluindo um investimento estimado de 265 mil milhões de dólares no seu campus do Arizona). Esta escassez de oferta é corroborada pela gigante de memórias SK Hynix, que prevê que a escassez de memória de elevada largura de banda (HBM) persista para além de 2030;



O défice estrutural em silício de ponta não mostra sinais de abrandamento. O CEO C.C. Wei alertou recentemente que a empresa não conseguirá criar capacidade suficiente para satisfazer a procura dos clientes norte-americanos durante anos, mesmo com o aumento da produção nos EUA (incluindo um investimento estimado de 265 mil milhões de dólares no seu campus do Arizona). Esta escassez de oferta é corroborada pela gigante de memórias SK Hynix, que prevê que a escassez de memória de elevada largura de banda (HBM) persista para além de 2030; Despesas excessivas e receios quanto às avaliações: Apesar de fundamentos excecionais, a reação negativa imediata do Nasdaq destaca o crescente cepticismo do mercado. Com empresas em expansão massiva, como a Meta e os seus rivais, a caminho de gastar mais de 725 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA só este ano, os investidores estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de estas empresas estarem a construir capacidade em excesso em relação às receitas futuras reais. Uma vez que uma parte significativa destas despesas é alimentada pelo aumento da dívida corporativa, as ações do setor tecnológico continuam altamente sensíveis à fadiga das avaliações. Escalada geopolítica no Golfo Pérsico: Escalada militar no Golfo: O ataque com mísseis dos EUA ao superpetroleiro Belma e os subsequentes ataques aéreos entre os EUA e o Irão encerraram efetivamente o crucial Estreito de Ormuz, paralisando o tráfego global de petroleiros e provocando um aumento acentuado nos preços do petróleo bruto;



O ataque com mísseis dos EUA ao superpetroleiro e os subsequentes ataques aéreos entre os EUA e o Irão encerraram efetivamente o crucial Estreito de Ormuz, paralisando o tráfego global de petroleiros e provocando um aumento acentuado nos preços do petróleo bruto; Rotação de ativos com aversão ao risco: Este grave choque energético e a escalada da ameaça geopolítica estão a impulsionar uma rápida rotação do mercado, forçando o capital a sair de ativos tecnológicos de alto beta (como os futuros da Nasdaq) e a dirigir-se para setores mais defensivos (os futuros do Dow Jones, mais orientados para o valor, estão a ser negociados de forma estável, mantendo-se como os melhores entre os principais índices dos EUA).

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.