Gráfico do dia - Ouro (03.01.2025)

O ouro inicia 2025 com um forte impulso, depois de registar o seu melhor desempenho anual desde 2010, com os analistas a projectarem mais ganhos no meio de cortes esperados nas taxas, tensões geopolíticas e compras sustentadas dos bancos centrais. Dinâmica do mercado Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Após um ganho de 27% em 2024, os preços do ouro iniciaram 2025 com uma força renovada, atingindo o seu nível mais elevado desde meados de dezembro. A recuperação ocorre apesar de os operadores de fundos terem reduzido as posições longas líquidas para mínimos de seis meses, o que sugere um potencial de subida adicional à medida que o posicionamento se reconstitui. Os principais bancos de investimento, incluindo o JPMorgan, o Goldman Sachs e o Citigroup, partilham um preço-alvo de alta de 3.000 dólares para 2025, citando vários factores de apoio. Factores fundamentais Os analistas destacam vários catalisadores que apoiam a subida dos preços do ouro: Expectativa de cortes nas taxas de juro da Fed, reduzindo o custo de oportunidade de deter activos não rentáveis

Crescentes tensões geopolíticas, incluindo os conflitos no Médio Oriente e as políticas comerciais de Trump

Continuação das compras dos bancos centrais, nomeadamente nos mercados emergentes

Potencial reafectação de fundos do mercado monetário de 6,7 biliões de dólares à medida que os rendimentos diminuem Procura asiática Os compradores chineses surgiram como uma importante fonte de apoio, procurando activos de refúgio no meio da fraqueza do mercado imobiliário nacional e da depreciação do yuan. Esta procura tem ajudado o ouro a manter-se forte apesar das condições historicamente desafiantes de força do dólar e rendimentos elevados. Ouro (Intervalo D1) O preço quebrou acima da SMA de 100 dias ontem, que coincidiu com o nível de retração Fibonacci de 38,2%, e está sendo negociado atualmente perto da SMA de 50 dias. Para os touros, o nível chave é o nível de retração Fibonacci de 23,6%, que anteriormente desencadeou duas falsas rupturas seguidas de correções. Desta vez, no entanto, a dinâmica parece favorecer os touros. O RSI está mostrando sinais de divergência de alta, alinhando-se com um recente cruzamento de alta no MACD, o que pode indicar uma crescente dinâmica ascendente. Estes sinais técnicos sugerem potencial para uma quebra de alta se a resistência chave for superada. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.