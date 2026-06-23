Principais conclusões Preço do ouro volta a cair devido às expectativas de taxas de juro mais elevadas nos EUA

Perspetivas para o ouro deterioram-se com a fraqueza da procura e o agravamento do cenário técnico

Deutsche Bank e Goldman Sachs cortam as previsões para o preço do ouro em 2026

O preço do ouro permanece sob pressão, uma vez que as expectativas de taxas de juro mais elevadas e a postura hawkish da Reserva Federal estão a levar os analistas a rever em baixa as suas previsões para o metal precioso. Embora a atenção do mercado se centre frequentemente nas grandes quedas dos futuros sobre índices, sobretudo na sequência da queda acentuada da SpaceX durante a sessão de ontem, está também a ocorrer uma onda de vendas igualmente dinâmica no mercado dos metais preciosos. O ouro registou uma descida de 1,7% e já se aproxima dos 4 100 dólares por onça, enquanto a prata registou uma descida de quase 4% e se aproxima do nível dos 62 dólares por onça. Desde que atingiu um nível recorde em torno dos 5 600 dólares no final de janeiro, o ouro já perdeu cerca de 5% desde o início do ano e, só neste trimestre, registou uma queda de quase 12%, anulando todos os ganhos obtidos este ano. As preocupações com a inflação persistente ofuscaram efetivamente o otimismo temporário associado às negociações de paz entre os EUA e o Irão, que atualmente fizeram com que o preço do petróleo bruto Brent descesse para abaixo dos 78 dólares. ► Ouro | ISIN: XC0009655157 | Código: GOLD Pressão inflacionista e a postura hawkish da Reserva Federal Conflito no Médio Oriente: O conflito, que se arrasta há quase quatro meses, provocou um aumento dos preços ao consumidor e da energia, alimentando as preocupações de que a inflação se torne enraizada.



O conflito, que se arrasta há quase quatro meses, provocou um aumento dos preços ao consumidor e da energia, alimentando as preocupações de que a inflação se torne enraizada. Perspetiva de taxas mais elevadas: O aumento dos preços aumenta a probabilidade de os bancos centrais decidirem endurecer ainda mais a política monetária. Este é um fator inibidor direto para o ouro, que, ao contrário das obrigações, não rende juros.



O aumento dos preços aumenta a probabilidade de os bancos centrais decidirem endurecer ainda mais a política monetária. Este é um fator inibidor direto para o ouro, que, ao contrário das obrigações, não rende juros. Tom agressivo dos decisores políticos: O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, manifestou profunda preocupação com a inflação, que se mantém claramente acima da meta e está a seguir na direção errada. O clima está também a ser aquecido pelo novo presidente do Fed, Kevin Warsh, que adotou uma retórica agressiva e declarou uma luta incondicional para restaurar a estabilidade dos preços.



O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, manifestou profunda preocupação com a inflação, que se mantém claramente acima da meta e está a seguir na direção errada. O clima está também a ser aquecido pelo novo presidente do Fed, Kevin Warsh, que adotou uma retórica agressiva e declarou uma luta incondicional para restaurar a estabilidade dos preços. Dólar americano forte: As expectativas de linha dura do mercado em relação às taxas de juro, combinadas com dados macroeconómicos resilientes dos EUA, fortaleceram significativamente o dólar. O par EUR/USD caiu para cerca de 1,14 Fonte: Bloomberg Finance LP O mercado está a prever uma forte probabilidade de um aumento das taxas de juro já em setembro, embora tal venha a ser difícil devido às próximas eleições intercalares e à revisão de todo o funcionamento da Reserva Federal, que deverá ser sintetizada por grupos de trabalho nomeados por Warsh no final deste ano. Situação técnica e saída de capitais Abaixo das médias móveis-chave: O panorama técnico do mercado deteriorou-se claramente. Os preços do ouro caíram de forma permanente para abaixo de quatro médias móveis-chave: de 25, 50, 100 e 200 sessões. A média de 25 períodos, que coincide com a linha de tendência descendente, poderá constituir atualmente uma resistência a curto prazo.



O panorama técnico do mercado deteriorou-se claramente. Os preços do ouro caíram de forma permanente para abaixo de quatro médias móveis-chave: de 25, 50, 100 e 200 sessões. A média de 25 períodos, que coincide com a linha de tendência descendente, poderá constituir atualmente uma resistência a curto prazo. Falta de apoio dos fundos e de importações: As fontes tradicionais de procura de investimento permanecem inativas. Observam-se saídas contínuas de capital e vendas de unidades por parte dos ETF lastreados em ouro. Ao mesmo tempo, os preços locais na China são negociados com um desconto em relação à bolsa Comex, o que sugere que as importações locais não irão apoiar o mercado num futuro próximo.



As fontes tradicionais de procura de investimento permanecem inativas. Observam-se saídas contínuas de capital e vendas de unidades por parte dos ETF lastreados em ouro. Ao mesmo tempo, os preços locais na China são negociados com um desconto em relação à bolsa Comex, o que sugere que as importações locais não irão apoiar o mercado num futuro próximo. O único pilar forte: O único elemento estável deste quadro continua a ser a elevada procura por parte dos bancos centrais, que se prevê que se mantenha por um período mais prolongado. Gráfico e análise técnica do Ouro (D1) Fonte: Plataforma de Investimento XTB, registo de 23 de junho de 2026. Reduções drásticas nas previsões por parte das instituições financeiras À luz da alteração nas expectativas relativamente às taxas de juro nos EUA, os principais bancos de investimento decidiram rever drasticamente os seus modelos: Deutsche Bank reduziu as suas previsões para o preço do ouro em mais de 1/5. Os analistas estimam o preço no terceiro trimestre em 4 300 dólares e em 4 800 dólares no quarto trimestre. O banco alerta que, caso a Reserva Federal implemente um cenário de 3 a 4 subidas consecutivas das taxas de juro, o ouro poderá descer até aos 3 800 dólares. No entanto, o mercado está atualmente a prever menos de duas subidas.



reduziu as suas previsões para o preço do ouro em mais de 1/5. Os analistas estimam o preço no terceiro trimestre em 4 300 dólares e em 4 800 dólares no quarto trimestre. O banco alerta que, caso a Reserva Federal implemente um cenário de 3 a 4 subidas consecutivas das taxas de juro, o ouro poderá descer até aos 3 800 dólares. No entanto, o mercado está atualmente a prever menos de duas subidas. O Goldman Sachs reduziu a sua previsão para o final do ano em 500 dólares, estabelecendo um novo objetivo de 4 900 dólares por onça. Esta alteração resulta do pressuposto de que o banco central dos EUA não irá proceder a qualquer descida das taxas de juro este ano.

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