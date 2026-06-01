O petróleo Brent (OIL) subiu quase 3% hoje, atingindo os 93,86 dólares por barril, com uma variação diária entre os 92,52 e os 94,20 dólares. O principal catalisador para os ganhos é a escalada das tensões geopolíticas no Estreito de Ormuz — ataques mútuos entre os EUA e o Irão, bem como relatos da demissão do presidente iraniano Pezeshkian, estão a abalar o mercado de commodities. Contexto Fundamental A geopolítica está a ofuscar o petróleo. O quarto mês do conflito entre os EUA e o Irão não registou qualquer avanço — a Marinha dos EUA está a escoltar apenas cerca de 70 navios por semana através do Estreito de Ormuz, em comparação com a média pré-guerra de mais de 100 por dia. Paradoxalmente, ao longo de maio, os preços do petróleo registaram a sua maior queda mensal em um ano (quase -17%), à medida que os mercados precificavam as esperanças de um acordo — hoje estamos a assistir a uma recuperação após a desilusão e novos relatos militares. Duas notícias que alimentaram particularmente as expectativas de subida dos preços do petróleo hoje foram os relatos de ataques à Base Aérea Ali Al Salem, no Kuwait, e os supostos rumores da demissão do presidente iraniano. Numa carta enviada no domingo, Pezeshkian salientou que o presidente e o governo tinham sido efetivamente excluídos dos processos de tomada de decisão mais importantes e críticos do país, e que o vazio de poder resultante tinha permitido que facções dentro da Guarda Revolucionária Islâmica assumissem o controlo do poder efetivo do Estado. xStation5 O petróleo tem sido negociado abaixo da MME de 50 dias (98,28) há semanas, o que define imediatamente o contexto: os vendedores dominam no médio prazo e cada recuperação esbarra neste nível como numa parede. A queda desde os máximos de março, em torno dos 110 dólares, foi gradual até o preço atingir a zona onde se encontra atualmente, exatamente na MME100, em 91,09 — e este é o ponto-chave no gráfico de hoje, já que a MME100 tem amortecido repetidamente as condições de sobrevenda nos últimos meses e está agora a ser testada a partir de cima mais uma vez. O RSI em 41,47 completa este quadro — o indicador ainda não se encontra em níveis de sobrevenda profunda, que historicamente geraram fortes recuperações, mas está a aproximar-se da zona onde os compradores começam a intervir, tornando uma reação na EMA100 tecnicamente justificada. O perfil de volume mostra que a maior concentração de transações dos meses anteriores se situa na faixa de 100–105 dólares, o que significa que um regresso a esta área exigiria não só ultrapassar a EMA50, mas também romper uma zona densa de ordens históricas — e é aí que reside o verdadeiro teste para os otimistas.

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