Quais serão os principais eventos para esta semana?

Os índices europeus iniciam junho em terreno positivo, com a Nvidia e a Microsoft a impulsionarem o setor tecnológico. Os mercados iniciam o novo mês com apetite pelo risco, mas as tensões geopolíticas no Estreito de Ormuz mantêm os investidores em alerta. 📊 Lançamento na Europa Os índices europeus estão a abrir com cautela em território positivo. Os maiores ganhos estão a ser registados pelo EU50 (+0,43%), pelo ITA40 (+0,24%) e pelo NED25 (+0,22%). A Alemanha (DE40 +0,18%) e a França (FRA40 +0,21%) registam subidas sólidas. Ligeiramente em território negativo encontram-se o VSTOXX (-0,25%) — o índice de volatilidade europeu — e o suíço SUI20 (-0,05%), sugerindo que o clima geral é moderadamente otimista, sem pânico. 🌐 Sentimento Global Uma visão geral dos mercados mostra que o verde domina. As matérias-primas energéticas lideram os ganhos: NATGAS +2,56%, OIL.WTI +2,43%, OIL +2,15% — impulsionadas pela escalada das tensões entre os EUA e o Irão e pelas perturbações no Estreito de Ormuz, onde a Marinha dos EUA está a escoltar apenas uma fração do tráfego comercial normal. Também a registar fortes subidas estão o JP225 (+1,43%) e o CHN.cash (+1,16%). O US100 +0,61% e o US500 +0,33% indicam que Wall Street se prepara para novos recordes, na sequência de um mês de maio forte (+8% no Nasdaq, +5,2% no S&P 500). 📅 Agenda de hoje O dia será dominado por uma série de leituras do PMI de manufatura para maio de todo o mundo: China (Caixin) já divulgado: 51,8 (acima da previsão de 51,5, anteriormente 52,2) – uma ligeira desaceleração, mas ainda em território expansionista

já divulgado: (acima da previsão de 51,5, anteriormente 52,2) – uma ligeira desaceleração, mas ainda em território expansionista PIB da Polónia no 1.º trimestre : às 9h30 – previsão +3,4% a/a, anterior +4,1% a/a – valor potencialmente mais fraco

: às 9h30 – previsão +3,4% a/a, anterior +4,1% a/a – valor potencialmente mais fraco PMI do setor industrial da Alemanha às 9h55 – previsão: 49,9 (abaixo da marca dos 50!)

às 9h55 – previsão: 49,9 (abaixo da marca dos 50!) PMI da Indústria Transformadora da Zona Euro às 10h00 – previsão: 51,4

às 10h00 – previsão: 51,4 Índice ISM de Manufatura dos EUA às 16h00 – previsão 53 vs. anterior 52,7 – o dado-chave do dia Nota: O PIB da Suíça no 1.º trimestre, divulgado às 9h00, ficou em +0,7% em relação ao trimestre anterior — acima da previsão de 0,6%. 🔑 O que move o mercado? Geopolítica EUA–Irão – O Estreito de Ormuz continua em modo de «gestão de crise»; os preços do petróleo reagem de forma acentuada a cada notícia de ataques COMPUTEX Taipé + Microsoft Build – Jensen Huang (Nvidia) apresenta o chip N1X e o superchip RTX Spark; os primeiros PCs com Windows baseados em ARM chegam na próxima semana Índice ISM de Produção às 16h00 – os primeiros dados macroeconómicos concretos da semana, antes do NFP de sexta-feira (previsão: 85 000 empregos) Petróleo e gás como barómetro geopolítico – o WTI aproxima-se dos 90 dólares; qualquer notícia proveniente do Golfo Pérsico poderá desencadear uma forte reação

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