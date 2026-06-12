Gráfico do dia: Petróleo

Os preços do petróleo voltaram a registar fortes quedas, em reação aos anúncios de Donald Trump feitos ontem. Em primeiro lugar, cancelou os ataques previstos contra o Irão, que deveriam ter ocorrido ontem à noite e em segundo lugar, indicou que um acordo com o Irão está praticamente fechado e poderá ser assinado na Europa muito em breve. O Brent caiu abaixo dos 90 dólares por barril. Excluindo o impacto do rollover dos contratos futuros, os preços do petróleo já se situam apenas 25% acima dos níveis registados no início do conflito. As situações de 1990 e 2022 apontam para novas quedas, embora seja importante recordar que o Estreito de Ormuz continua fechado.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Efeito déjà vu, ou cautela acima de tudo Embora a reação dos preços seja acentuada, analisando as situações passadas é preciso avaliar esta situação com cautela. Promessas passadas: O presidente americano já afirmou dezenas de vezes que um acordo com o Irão está perto de ser alcançado, mas até agora nenhum se concretizou. Além disso, mesmo apesar das tentativas, o número de navios que atravessam o Estreito diminuiu, mesmo em comparação com a situação em que havia operações militares efetivas.

Ceticismo da outra parte: Teerão está efetivamente a moderar o entusiasmo, afirmando que ainda não se chegou a conclusões finais, e as agências de notícias locais relatam que o texto do acordo ainda não foi oficialmente aprovado. Diz-se que o potencial acordo assume a forma de um memorando que prevê, entre outras coisas, um cessar-fogo de 60 dias e o levantamento do bloqueio naval em troca do regresso às negociações nucleares. Como se pode ver, em abril e março passaram mais navios pelo Estreito de Ormuz do que atualmente, embora seja de salientar que grande parte deles poderá ter vindo do Irão. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Obstáculos técnicos e físicos Ainda assim, mesmo que os documentos sejam assinados, o regresso à normalidade física total levará meses. Além disso, o encerramento bem-sucedido do estreito cria o risco de um regresso a uma escalada semelhante, caso ambas as partes voltem a entrar em conflito. Por outro lado, a necessidade de remover as minas do Estreito de Ormuz, reparar as infraestruturas energéticas após os ataques com drones e o tempo necessário para restabelecer a produção interrompida constituem obstáculos. Curiosamente, este processo de desaceleração coincide com um mercado spot muito restrito. Os inventários estão claramente a diminuir. Embora globalmente se mantenham em níveis elevados, em alguns locais, como Singapura ou mesmo no terminal de Cushing, os inventários estão extremamente baixos e apontam para potenciais problemas nas próximas semanas, caso as entregas normais não sejam restabelecidas. Comportamento do preço do petróleo. Fonte: xStation 5

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