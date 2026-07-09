O petróleo Brent (OIL) registou uma subida na sequência da mais recente escalada de tensões no Médio Oriente; no entanto, apesar dos ataques a instalações militares iranianas e da retaliação de Teerão contra bases norte-americanas na região, o mercado petrolífero tem-se mantido relativamente calmo. Os futuros recuperaram mais de 10% em relação ao seu mínimo recente, mas a subida estagnou perto do nível de retração de Fibonacci de 23,6% da queda registada em maio deste ano, em cerca de 80,7 dólares por barril.

De uma perspetiva técnica, este nível poderá desencadear outro movimento descendente, com a zona dos 73–75 dólares a emergir como a próxima zona de suporte chave. Por outro lado, uma quebra decisiva para cima aumentaria a probabilidade de um movimento na direção dos 84–87 dólares por barril, onde a média móvel exponencial de 200 dias (EMA200) e o retracement de Fibonacci de 38,2% convergem.

PETRÓLEO (gráfico D1)

Fonte: xStation 5

O gráfico abaixo ilustra a estrutura temporal dos futuros do petróleo bruto Brent, nomeadamente o diferencial entre o contrato de futuros do mês mais próximo (C01) e um contrato com vencimento muito mais distante (C013). O diferencial atual, de cerca de 4,5 USD por barril, sugere que, apesar de uma queda acentuada em relação aos máximos deste ano, o mercado continua a prever uma escassez significativa da oferta a curto prazo.

A linha vermelha representa a diferença de preço entre o contrato de futuros do mês mais próximo e o contrato com vencimento mais distante. O spread atual situa-se em aproximadamente 4,49 dólares por barril. Um spread positivo significa que o contrato do mês mais próximo é negociado acima do contrato a prazo, indicando um mercado em backwardation. Tal reflete, normalmente, uma oferta física restrita ou uma procura a curto prazo excepcionalmente forte por petróleo bruto.

Quanto maior for o spread, maior será o prémio que os operadores estão dispostos a pagar pela entrega imediata. Isto explica os picos acentuados observados após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e, novamente, durante a escalada das tensões geopolíticas envolvendo o Irão em 2026.

Quando o spread cai para zero ou se torna negativo, o mercado passa para uma situação de «contango», o que significa que os contratos a mais longo prazo são negociados a um preço superior ao do contrato do mês mais próximo. Tal estrutura sinaliza normalmente condições de oferta confortáveis, níveis elevados de existências ou expectativas de uma procura mais fraca. Não é esse o caso atualmente.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

O gráfico compara o desempenho do petróleo Brent ao longo de importantes eventos geopolíticos, apresentando os retornos desde 50 dias antes até 200 dias após cada evento. Embora alguns conflitos, como a Guerra do Golfo e a invasão da Ucrânia pela Rússia, tenham desencadeado subidas prolongadas do preço do petróleo, muitos outros resultaram apenas em picos de preço temporários que se dissiparam com o tempo. O atual conflito entre Israel e o Irão produziu, até ao momento, um aumento moderado em comparação com anteriores choques geopolíticos de grande envergadura. Em média, os eventos geopolíticos têm gerado apenas ganhos limitados a longo prazo nos preços do petróleo, como ilustrado pelo retorno médio relativamente estável. Isto sugere que, a menos que as perturbações no abastecimento se prolonguem, o risco geopolítico, por si só, é frequentemente insuficiente para sustentar um mercado em alta duradouro no petróleo bruto.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research