As ações europeias estão a tentar estabilizar-se após a forte onda de vendas registada na terça-feira, mas ainda há poucos sinais de uma recuperação convincente. O Stoxx Europe 600 mantém-se próximo de um mínimo de duas semanas, enquanto o Euro Stoxx 50 é negociado praticamente estável, à medida que os investidores assimilam o aumento simultâneo das taxas de rendibilidade das obrigações, dos preços do petróleo e das tensões geopolíticas no Golfo Pérsico. O principal problema para as ações é simples: taxas sem risco mais elevadas aumentam o custo de capital e tornam as ações menos atrativas em relação às obrigações. Ao mesmo tempo, as preocupações com a inflação estão a regressar, enquanto os mercados estão cada vez mais a descontar um aumento das taxas pelo BCE já em setembro.

O Stoxx Europe 600 apresenta poucas variações e mantém-se próximo do mínimo de duas semanas, após a sua maior queda diária em quase um mês.

O DAX registou uma descida de cerca de 0,2%, o CAC 40 subiu 0,2%, enquanto o FTSE 100 e o IBEX 35 se mantêm praticamente estáveis.

A taxa de rendibilidade do Bund alemão a 10 anos subiu para 3,22%, o seu nível mais elevado desde maio de 2011, aumentando a pressão sobre as valorizações das ações.

Setores sensíveis ao crescimento, como a tecnologia, o software e o imobiliário, continuam particularmente vulneráveis ao aumento das taxas de desconto.

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, salientou que a inflação na zona euro, de cerca de 3%, permanece claramente acima da meta de 2%, enquanto os preços mais elevados da energia poderão reacender as pressões sobre os preços.

Os mercados monetários estão agora prestes a precificar na totalidade um aumento de 25 pontos base da taxa de juro do BCE em setembro, uma mudança significativa em relação às expectativas anteriores de uma pausa prolongada.

A atenção dos investidores centra-se nos comentários de Christine Lagarde e na ata da reunião de julho da Reserva Federal, podendo ambos influenciar a próxima evolução das obrigações, moedas e ações.

Os futuros de Wall Street estão a ser negociados ligeiramente em baixa, enquanto os futuros do petróleo Brent (OIL) subiram para acima dos 92 dólares por barril.

O petróleo Brent mantém-se próximo dos máximos de três semanas, enquanto as perturbações no tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz continuam a sustentar o prémio de risco no setor energético.

Gráfico do EU50 (intervalo D1)

Fonte: xStation5

A sessão de hoje no Euro Stoxx 50 está a revelar uma clara rotação setorial, em vez de um movimento uniforme de apetite pelo risco ou aversão ao risco. No lado positivo, destacam-se os valores dos setores de consumo e industrial, liderados pela Hermès (+1,5 %), o que pode ser interpretado como um regresso do capital às marcas de alta qualidade após uma fraqueza anterior, embora ainda com múltiplos exigentes, como um P/E de cerca de 36. A L’Oréal (+1%) também regista uma subida, mas, neste caso, o mercado está claramente a pagar um prémio pelo perfil defensivo e pela estabilidade dos lucros, em vez de o fazer por uma avaliação barata. A TotalEnergies (+1,04%) apresenta-se de forma fundamentalmente diferente: com um P/E de 12,8x e um retorno acumulado desde o início do ano muito sólido, os investidores continuam a recompensar a exposição ao setor energético, particularmente num contexto de preços elevados do petróleo.

No lado negativo, a Infineon é a que apresenta o pior desempenho (-2,2%), apesar de a ação se manter próxima dos +50% desde o início do ano, o que sugere uma realização de lucros e pressão sobre um segmento de semicondutores sobrevalorizado, em vez de uma mudança clara na perspetiva a longo prazo. A fraqueza generalizada entre bancos e seguradoras — BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA e Santander — demonstra que o mercado está a tornar-se mais cauteloso em relação ao setor financeiro, após o seu forte desempenho este ano. A Rheinmetall também merece destaque, com uma queda de cerca de 0,66% no dia, embora continue a registar uma valorização superior a 20% ao longo de um mês; com um rácio P/E de cerca de 77, continua a ser uma das avaliações mais exigentes do índice. Em termos gerais, o mercado não está a rejeitar categoricamente as ações europeias, mas está a tornar-se cada vez mais seletivo no que diz respeito à qualidade do balanço, à sustentabilidade do crescimento e à avaliação.

Fonte: XTB Research

As ações europeias continuam sob pressão devido às taxas de rendibilidade das obrigações

O maior obstáculo para as ações europeias continua a ser o aumento acentuado das taxas de rendibilidade das obrigações. A taxa de rendibilidade do Bund alemão a 10 anos subiu para 3,22%, o seu nível mais elevado desde 2011, enquanto a taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos ultrapassou os 5,30%.

Isto aumenta diretamente a taxa de desconto aplicada aos fluxos de caixa futuros, o que significa que as empresas com elevadas expectativas de crescimento e lucros a longo prazo estão a ser as mais afetadas. Ao mesmo tempo, as obrigações estão a tornar-se cada vez mais competitivas face às ações, especialmente quando o prémio de risco das ações começa a parecer menos atrativo.

O petróleo está novamente a complicar a tarefa do BCE

A energia é a segunda questão fundamental. O Brent mantém-se próximo dos 91,50 dólares por barril, enquanto as tensões no Golfo Pérsico e as perturbações no tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz aumentam o risco de novas subidas nos preços do crude.

Isto é particularmente incómodo para o BCE, uma vez que a inflação na zona euro ainda se situa em torno dos 3%. Philip Lane observou que este valor continua a ser demasiado elevado em relação à meta de 2%, enquanto o petróleo mais caro poderá, mais uma vez, aumentar a pressão inflacionista.

Consequentemente, o mercado alterou claramente as suas expectativas em matéria de política monetária. Em vez de pressuporem um período prolongado de taxas inalteradas, os investidores estão agora prestes a descontar quase na totalidade um aumento de 25 pontos base na reunião do BCE de setembro.

Lagarde e a ata da Fed são fundamentais hoje

O próximo catalisador para os mercados poderá advir dos comentários de Christine Lagarde. Os investidores estarão à procura de pistas para saber se o BCE está genuinamente a preparar o mercado para mais um aumento das taxas, apesar do abrandamento do dinamismo económico.

Ao mesmo tempo, serão divulgadas as atas da reunião de julho do Fed. Os mercados irão centrar-se no grau de preocupação dos membros do FOMC relativamente ao enfraquecimento das condições do mercado de trabalho, mesmo antes do mais recente aumento das taxas de rendibilidade das obrigações de longo prazo.

O panorama para as ações europeias permanece, portanto, tenso: as taxas de rendibilidade mais elevadas estão a limitar as valorizações, o petróleo está a aumentar o risco de inflação e os bancos centrais poderão ser forçados a manter uma postura mais restritiva do que os mercados esperavam ainda há pouco tempo. Por enquanto, a estabilização de hoje parece mais uma pausa na onda de vendas do que o início de uma recuperação convincente.

DAX sob pressão dos elevados rendimentos das obrigações

A onda de vendas no mercado obrigacionista global abrandou ligeiramente, mas o seu impacto nas ações europeias continua a ser visível. O DAX abriu esta quarta-feira em cerca de 26 140 pontos, praticamente inalterado, embora os rendimentos elevados das obrigações continuem a ser um importante fator de restrição às valorizações. Na terça-feira, as taxas de rendibilidade das principais obrigações do Estado nos EUA, na Alemanha e no Japão subiram para máximos de vários anos, impulsionadas por preocupações com a inflação, pelos elevados preços do petróleo e pelo aumento do peso da dívida nas principais economias. Um ambiente deste tipo não desencadeia necessariamente uma fuga generalizada do mercado acionista, mas limita a disposição dos investidores em pagar múltiplos elevados por ativos de maior risco. A pressão é também visível ao nível das ações individuais, com as ações da Heidelberger Druck a registarem uma queda de cerca de 5,5 % após um trimestre fraco, no qual o prejuízo líquido da empresa aumentou para 32 milhões de euros, face aos 11 milhões de euros do ano anterior, em parte devido ao termo de um programa de subsídios em Itália.

Ações da Heidelberger Druck (HDD.DE, intervalo D1)

Fonte: xStation5

A Heidelberger sob pressão após a divulgação dos resultados, com as vendas a registarem uma queda de dois dígitos

A Heidelberger Druckmaschinen registou um primeiro trimestre claramente mais fraco do ponto de vista operacional. As vendas caíram 13%, passando de 466 milhões de euros no ano anterior para 404 milhões de euros, enquanto o EBITDA ajustado desceu de 20 milhões de euros para apenas 1 milhão de euros, resultando numa margem de 0,2% contra os 4,4% do ano anterior. O principal problema foi a redução do volume, particularmente na divisão de Equipamentos de Impressão e Embalagem, após o termo do programa de subsídios italiano, que, segundo a empresa, representou uma redução de mais de 60 milhões de euros nas encomendas. Ainda assim, o panorama não é uniformemente negativo: a carteira de encomendas aumentou de 639 milhões de euros no início do exercício fiscal para 762 milhões de euros, melhorando a visibilidade para os próximos trimestres. A administração reafirmou as suas perspetivas para 2026/2027 e continua a esperar vendas globalmente estáveis e uma melhoria significativa na margem EBITDA.

As margens foram afetadas pelo volume, não por uma falha no modelo de negócio

A conclusão mais importante é que a deterioração da rentabilidade foi impulsionada principalmente pela redução dos volumes, e não por um declínio estrutural nas margens dos produtos. A empresa destacou, de facto, uma melhoria nas margens relativas graças a preços mais elevados, reembolsos de direitos aduaneiros e um mix de produtos mais favorável. A Heidelberg continua também a implementar as suas medidas de redução de custos: o número de colaboradores diminuiu 2% em relação ao ano anterior, para 9 019, enquanto os custos com pessoal diminuíram de 208 milhões de euros para 196 milhões de euros.

A nível regional, a região EMEA foi a mais fraca, com as encomendas a registarem uma queda de 16% e as vendas a diminuírem 23%. A região Ásia-Pacífico apresentou um desempenho muito melhor, com as encomendas a aumentarem 17% e as vendas a registarem um crescimento de 3%, impulsionadas principalmente pela China. Isto sugere que a fraqueza do primeiro trimestre se concentrou geograficamente e esteve, em parte, relacionada com efeitos pontuais, em vez de um colapso generalizado da procura global.

O fluxo de caixa continua a ser o maior risco

O resultado operacional mais fraco teve um impacto claro na geração de caixa. O fluxo de caixa livre situou-se em -77 milhões de euros, contra -68 milhões de euros no ano anterior, enquanto o fluxo de caixa operacional caiu para -55 milhões de euros. A empresa encerrou o trimestre com um prejuízo líquido de 32 milhões de euros, em comparação com um prejuízo de 11 milhões de euros no ano anterior.

O balanço também se enfraqueceu. A posição financeira líquida passou de 39 milhões de euros de caixa líquido para 39 milhões de euros de dívida líquida, enquanto o rácio de capital próprio diminuiu de 27,2% para 24,3%. No entanto, a Heidelberg continua a dispor de uma reserva de liquidez significativa, com 298 milhões de euros da sua linha de crédito renovável de 436 milhões de euros ainda não utilizados. A administração espera que as saídas de caixa diminuam nos próximos trimestres, mas continua a prever um fluxo de caixa livre negativo para o ano inteiro devido aos investimentos planeados.

A estratégia continua a visar a melhoria da qualidade do negócio

A Heidelberg não está a alterar a sua orientação estratégica, apesar do fraco início de ano. As aquisições da Manroland Sheetfed e da POLAR têm como objetivo aumentar a percentagem das receitas recorrentes provenientes de serviços e peças sobressalentes e reforçar a posição da empresa como integradora de sistemas de produção para a indústria de embalagens.

Prevê-se que a Manroland contribua com um montante na ordem dos meios dígitos, na casa dos milhões de euros, para as vendas já este ano, enquanto que, após a integração total, a Heidelberg tem como objetivo mais de 100 milhões de euros em receitas anuais estáveis e 10 a 15 milhões de euros em EBIT. Ao mesmo tempo, a empresa está a expandir-se para além da impressão tradicional para áreas como a defesa, o armazenamento de energia e a mobilidade elétrica.

Fundamentalmente, o primeiro trimestre foi fraco, mas a questão fundamental é se a carteira de encomendas se poderá traduzir numa normalização das vendas e das margens nos próximos períodos. Se assim for, os resultados atuais poderão revelar-se um mínimo operacional pontual. Se, no entanto, a recuperação do volume se atrasar, o fluxo de caixa livre negativo e o balanço mais fraco poderão tornar-se muito mais relevantes para a avaliação da empresa.

Ações da Heidelberger Druck (HDD.DE, intervalo D1)

Fonte: xStation5