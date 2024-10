Gráfico do dia - Petróleo (Brent)

O petróleo tem estado no centro das atenções dos mercados nas últimas semanas e parece estar no caminho certo para fechar uma segunda semana de alta perto dos $79 por barril de Brent (OIL). Ontem, o gabinete de guerra de Israel, liderado por Netanyahu, debateu uma resposta militar ao Irão. A resposta ainda não aconteceu, mas mais informações estão constantemente a chegar do Médio Oriente, mostrando o curso das hostilidades no Líbano, com Teerão mais uma vez envolvido em comentários. Parece que o lado americano pode estar um pouco surpreendido com a postura de Israel, e notícias recentes da imprensa indicam que o Presidente Biden e os seus conselheiros foram surpreendidos por um plano proposto para um ataque de escalada que Israel provavelmente (embora numa altura não especificada) pretende levar a cabo, atingindo infra-estruturas críticas iranianas. Isto foi também sugerido pela televisão Al-Arabiya.

O ataque de ontem com rockets contra as posições dos soldados da paz da ONU no Líbano causou mais controvérsia, após o que a Casa Branca transmitiu publicamente que esperava uma explicação. O Líbano anunciou também que está a deslocar parte do seu exército para o sul, onde irá repelir os ataques das forças armadas israelitas, e o Irão apelou a Jerusalém para que deixe de bombardear edifícios residenciais libaneses

Tudo indica que Netanyahu pretende levar a cabo um plano de “vitória total” sobre o Hezbollah e não quer parar a operação militar no Líbano até que o objetivo seja alcançado. Este cenário implica, naturalmente, um aumento das tensões na região e, potencialmente, uma nova ação militar do Irão, que está sob pressão de um “mundo árabe” preocupado com a situação libanesa.

A Fitch observou, com razão, que as tensões geopolíticas estão efetivamente a melhorar o sentimento do mercado petrolífero, aliviando o ambiente de procura global ainda bastante “suave”. Israel parece determinado a prosseguir as operações militares na região e comunicou um ataque a outro dirigente do Hezbollah, Wafiq Safa, que ficou gravemente ferido. Com a aproximação das eleições americanas, em que a vitória de Trump poderia sinalizar um apoio potencialmente mais forte de Washington a Israel, a situação no Médio Oriente ameaça realmente escalar, e um aumento das tensões em relação aos níveis actuais poderia levar o petróleo a recuperar acima dos 80 dólares por barril. Este cenário será também crucial para o ciclo de corte das taxas nos EUA, uma vez que os preços mais elevados dos combustíveis, que a Fed não assumiu em setembro, poderão efetivamente limitar a escala da flexibilização das políticas nos EUA a um máximo de um corte este ano. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Gráfico do preço do petróleo (OIL, intervalo H1) Analisando o petróleo através da componente técnica, conseguimos identificar um canal que poderá dar continuidade à tendência. Fonte: xStation5

