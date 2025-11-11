Gráfico do dia - Prata ( 11.11.2025)

A prata está a ser negociada hoje com uma valorização de quase 1%, subindo novamente acima dos 50 dólares por onça e apoiada pelos ganhos nos preços do ouro. Notavelmente, o metal foi oficialmente adicionado à Lista de Minerais Críticos de 2025 do Serviço Geológico dos Estados Unidos — uma medida que, em teoria, poderia fortalecer a procura industrial e remodelar a cadeia de abastecimento global. A nova classificação pode levar a ajustes na política comercial dos EUA ou à introdução de novas tarifas, levando os bancos de metais preciosos a permanecerem cautelosos quanto à liberação de suas reservas de prata em meio à crescente incerteza.

No mês passado, os preços da prata subiram para um recorde de 54,5 dólares por onça , à medida que a redução da oferta encontrou a crescente demanda industrial e o crescente interesse dos investidores de varejo em meio a um mercado spot restrito.

, à medida que a redução da oferta encontrou a crescente demanda industrial e o crescente interesse dos investidores de varejo em meio a um mercado spot restrito. Daniel Ghali, estrategista sênior de commodities da TD Securities, observou que, embora as restrições de oferta tenham diminuído recentemente, o mercado continua vulnerável a correções de curto prazo.

De acordo com dados da London Bullion Market Association , os estoques de prata nos cofres de Londres aumentaram para 198 milhões de onças , um aumento de 111 milhões apenas duas semanas após a última alta acentuada dos preços. Grande parte dessa nova oferta provavelmente veio da reciclagem e do armazenamento privado , e não de bolsas ou ETFs.

, os estoques de prata nos cofres de Londres aumentaram para , um aumento de 111 milhões apenas duas semanas após a última alta acentuada dos preços. Grande parte dessa nova oferta provavelmente veio da , e não de bolsas ou ETFs. Um potencial novo aperto no mercado poderá surgir se os estoques em Xangai e Nova Iorque continuarem a diminuir ou se novas restrições e tarifas de exportação perturbarem o comércio global de metais. A inclusão da prata na lista de minerais críticos dos EUA marca um ponto de viragem a longo prazo. SILVER (D1) A prata está a recuperar das perdas recentes e manteve-se acima da sua média móvel exponencial de 50 dias (EMA50) (linha laranja) no gráfico diário. Este nível, em torno de 47,5 USD, funciona agora como suporte fundamental. A resistência mais importante permanece perto de 52,5 USD por onça, onde começou o último grande impulso descendente. Fonte: xStation5

