Gráfico do dia: Prata (31.12.2025)

A prata está caindo novamente após a breve recuperação de ontem. O preço está atualmente em baixa de 5,30% para 72,130 USD, testando tanto a retração Fibonacci de 23,6% do último movimento ascendente como a SMA de 50 períodos no intervalo H4. O recuo é uma continuação da venda de segunda-feira ligada a requisitos de margem mais elevados - o aumento da margem de manutenção no COMEX desencadeou um rápido declínio de até 15% do pico ao vale. Apesar da elevada volatilidade, o posicionamento especulativo permanece relativamente limitado, enquanto tanto a oferta como a procura continuam a apresentar uma elevada inelasticidade. A procura estrutural de energia fotovoltaica e eletrónica - incluindo aplicações relacionadas com a IA - continua a ser forte. As estimativas indicam que uma destruição significativa da procura no sector solar só surgiria a preços superiores a cerca de 130 USD/onça. Do lado da oferta, o crescimento da produção é limitado, uma vez que a prata é predominantemente um subproduto da extração de outros metais e a reciclagem só está a aumentar gradualmente. De uma perspetiva mais ampla do mercado, os fundamentos a longo prazo continuam a ser favoráveis; no entanto, a última onda ascendente foi excecionalmente acentuada, criando espaço para uma correção mais profunda a curto prazo, juntamente com um novo teste dos principais níveis técnicos. A decisão da China de apertar os controlos de exportação - elevando efetivamente a prata ao estatuto de mercadoria estratégica - aumentou o interesse no mercado físico e contribuiu para os ganhos de preços anteriores, com os compradores na Ásia a pagarem prémios acima do spot. Nos níveis actuais, perto do suporte chave, restaurar a dinâmica de alta exigiria um fechamento diário acima da retração de 23,6%; o fracasso em defender esta área - especialmente em combinação com um teste da 50-SMA no H4 - pode sinalizar uma inversão da tendência de curto prazo.

