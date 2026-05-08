A Prata continua a sua recuperação (+2,1%), recuperando da correção registada no final da sessão de ontem e voltando a testar a resistência psicológica nos 80 dólares por onça. Os metais preciosos mantêm a sua tendência ascendente, apesar do incidente militar no Estreito de Ormuz, uma vez que o ressurgimento da procura especulativa sustenta a recuperação em curso. Prata (D1) Fonte: xStation5 O Prata recuperou aproximadamente metade da «queda» registada no fecho de ontem. A quebra acima de três médias móveis exponenciais (EMA10, EMA30 e EMA100) constitui um sinal claro de um impulso de alta. No entanto, a menos que o preço consiga uma quebra definitiva acima dos 80 dólares, continua a ser mais provável uma consolidação em torno destas médias do que uma quebra sustentada. O que está a impulsionar a Prata hoje? Fraqueza do dólar: o mercado está a precificar uma desaceleração das tensões. O Índice do Dólar (USDIDX) passou várias sessões a testar um suporte-chave perto de 97,50/97,80 (mínimos de aproximadamente dois meses). O regresso aos níveis observados antes do conflito com o Irão sugere que o mercado está a precificar agressivamente um cenário de paz e a eliminar o prémio de risco geopolítico. Além disso, as taxas de rendibilidade dos títulos a 10 anos dos EUA permanecem 10 pontos base abaixo dos seus picos de abril, reforçando o apelo relativo dos ativos sem rendimento. Apatia geopolítica: Estreito de Ormuz ignorado. Apesar de um tiroteio envolvendo contratorpedeiros norte-americanos, a prata retomou rapidamente a sua recuperação. Este regresso às tendências anteriores ao incidente (dólar mais fraco, queda do petróleo, rendimentos estáveis) prova que os investidores encaram as tensões regionais como um «ruído» transitório, preferindo concentrar-se no otimismo em torno do acordo de paz de uma página proposto. Acumulação de prata: Regresso do «dinheiro quente». Os dados do CME Group confirmam que os volumes de negociação de futuros e opções de prata estão a recuperar dos mínimos mensais, sinalizando um regresso da procura especulativa. A recuperação de níveis de atividade neutros, ao mesmo tempo que se defende uma recuperação técnica, sugere que o capital deixou de fugir do mercado e está agora a posicionar-se para uma potencial ruptura, tratando as recentes quedas como uma oportunidade para construir posições longas. Volume diário de derivados de prata (azul escuro - futuros; azul claro - opções). Fonte: CME Group

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