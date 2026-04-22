O US500, o contrato de futuros do índice S&P 500, está a ser negociado em alta durante a sessão da manhã desta quarta-feira, apoiado por sinais de Donald Trump, que indicou uma prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irão, enquanto se aguarda uma posição final e conjunta de Teerão. Nas últimas semanas, os ganhos no S&P 500 parecem ser significativamente impulsionados pela atividade de compra de Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs) algorítmicos, conforme confirmado pelos dados da Goldman Sachs Prime. Após a sessão de hoje nos EUA, a Tesla e a IBM — ambas componentes-chave do índice — deverão divulgar os seus resultados.
Os CTAs continuam a comprar?
O Goldman Sachs sinaliza que o potencial de compra dos CTAs no S&P 500 permanece positivo no curto prazo, embora tenha enfraquecido em comparação com a semana passada. Na prática, isto significa que, na próxima semana, as estratégias de acompanhamento de tendências poderão continuar a apoiar Wall Street, independentemente do cenário de mercado.
- Num cenário de mercado estável, o Goldman estima cerca de 16 mil milhões de dólares em compras na próxima semana. Num horizonte de um mês, este valor desce para cerca de 14 mil milhões de dólares — significativamente inferior às previsões anteriores de mais de 45 mil milhões de dólares.
- Num cenário de forte alta, o modelo continua a apontar para fluxos positivos dos CTAs: cerca de 16 mil milhões de dólares numa semana e aproximadamente 17 mil milhões de dólares num mês. No entanto, isto também marca um claro arrefecimento em relação às expectativas anteriores, que se aproximavam dos 50 mil milhões de dólares.
- A mudança mais notável surge num cenário de queda. A curto prazo, mesmo com uma liquidação mais acentuada, os CTAs continuariam a ser compradores líquidos — cerca de 16,5 mil milhões de dólares ao longo de uma semana. A questão surge num horizonte mais alargado: neste caso, o modelo aponta para cerca de 19 mil milhões de dólares em vendas ao longo do mês seguinte.
- Isto marca uma mudança importante de tom, uma vez que, há apenas uma semana, mesmo um cenário de mercado mais fraco ainda apresentava um fluxo ligeiramente positivo. Agora, parece que a almofada de procura a médio prazo está a começar a esmorecer.
- Esta mudança é impulsionada pela reconstrução do posicionamento dos CTAs. Quanto mais compras já tiverem ocorrido, menor será a procura mecânica que resta para as semanas seguintes.
- Por outras palavras, o apoio a curto prazo para o S&P 500 não desapareceu, mas a sua força está a enfraquecer gradualmente. O mercado pode ainda beneficiar de fluxos de compra sistemáticos, embora o impulso já não seja tão forte como antes.
- Notavelmente, o ritmo de compra de ações globais por parte dos CTAs na semana passada ficou entre os cinco episódios mais fortes já registados, totalizando cerca de 86 mil milhões de dólares. O modelo também apontou para uma procura potencial adicional de 70 mil milhões de dólares nas cinco sessões seguintes, num ambiente de mercado estável.
- Historicamente, tais ondas de compra rápidas têm frequentemente conduzido a uma consolidação de curto prazo, seguida de uma nova tendência de alta. De acordo com a Goldman Sachs, os retornos médios do S&P 500 em episódios semelhantes situaram-se em cerca de +2,2% após um mês e acima de +8% após três meses.
Do ponto de vista do investidor, a conclusão é relativamente simples: a curto prazo, os CTAs continuam a apoiar o mercado, mas a médio prazo este efeito está a tornar-se menos certo, especialmente se surgir uma onda de vendas mais forte em Wall Street.
US500 (gráfico D1)
Os futuros do S&P 500 (contrato de junho) continuam a mostrar força no lado dos compradores, mas o mercado está a entrar em território de sobrecompra, o que sugere que se justifica alguma cautela. Surgiu um sinal de alta a curto prazo após a quebra acima da média móvel de 9 períodos, apoiando a continuação da tendência de alta. Ao mesmo tempo, surgiu um sinal técnico negativo sob a forma de uma reversão diária dos preços, o que poderá indicar um abrandamento temporário da tendência — embora os compradores tenham rapidamente voltado a entrar no mercado.
Outro sinal de alerta é o fecho abaixo do nível de pivô local, indicando que a pressão de compra já não é tão forte como antes. O RSI subiu acima de 70, confirmando condições de sobrecompra e aumentando o risco de uma correção de curto prazo.
Fonte: xStation5
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