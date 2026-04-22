O US500, o contrato de futuros do índice S&P 500, está a ser negociado em alta durante a sessão da manhã desta quarta-feira, apoiado por sinais de Donald Trump, que indicou uma prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irão, enquanto se aguarda uma posição final e conjunta de Teerão. Nas últimas semanas, os ganhos no S&P 500 parecem ser significativamente impulsionados pela atividade de compra de Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs) algorítmicos, conforme confirmado pelos dados da Goldman Sachs Prime. Após a sessão de hoje nos EUA, a Tesla e a IBM — ambas componentes-chave do índice — deverão divulgar os seus resultados.

Os CTAs continuam a comprar?

O Goldman Sachs sinaliza que o potencial de compra dos CTAs no S&P 500 permanece positivo no curto prazo, embora tenha enfraquecido em comparação com a semana passada. Na prática, isto significa que, na próxima semana, as estratégias de acompanhamento de tendências poderão continuar a apoiar Wall Street, independentemente do cenário de mercado.

Num cenário de mercado estável, o Goldman estima cerca de 16 mil milhões de dólares em compras na próxima semana. Num horizonte de um mês, este valor desce para cerca de 14 mil milhões de dólares — significativamente inferior às previsões anteriores de mais de 45 mil milhões de dólares.

Num cenário de forte alta, o modelo continua a apontar para fluxos positivos dos CTAs: cerca de 16 mil milhões de dólares numa semana e aproximadamente 17 mil milhões de dólares num mês. No entanto, isto também marca um claro arrefecimento em relação às expectativas anteriores, que se aproximavam dos 50 mil milhões de dólares.

A mudança mais notável surge num cenário de queda. A curto prazo, mesmo com uma liquidação mais acentuada, os CTAs continuariam a ser compradores líquidos — cerca de 16,5 mil milhões de dólares ao longo de uma semana. A questão surge num horizonte mais alargado: neste caso, o modelo aponta para cerca de 19 mil milhões de dólares em vendas ao longo do mês seguinte.

Isto marca uma mudança importante de tom, uma vez que, há apenas uma semana, mesmo um cenário de mercado mais fraco ainda apresentava um fluxo ligeiramente positivo. Agora, parece que a almofada de procura a médio prazo está a começar a esmorecer.

Esta mudança é impulsionada pela reconstrução do posicionamento dos CTAs. Quanto mais compras já tiverem ocorrido, menor será a procura mecânica que resta para as semanas seguintes.

Por outras palavras, o apoio a curto prazo para o S&P 500 não desapareceu, mas a sua força está a enfraquecer gradualmente. O mercado pode ainda beneficiar de fluxos de compra sistemáticos, embora o impulso já não seja tão forte como antes.

Notavelmente, o ritmo de compra de ações globais por parte dos CTAs na semana passada ficou entre os cinco episódios mais fortes já registados, totalizando cerca de 86 mil milhões de dólares. O modelo também apontou para uma procura potencial adicional de 70 mil milhões de dólares nas cinco sessões seguintes, num ambiente de mercado estável.

Historicamente, tais ondas de compra rápidas têm frequentemente conduzido a uma consolidação de curto prazo, seguida de uma nova tendência de alta. De acordo com a Goldman Sachs, os retornos médios do S&P 500 em episódios semelhantes situaram-se em cerca de +2,2% após um mês e acima de +8% após três meses.

Do ponto de vista do investidor, a conclusão é relativamente simples: a curto prazo, os CTAs continuam a apoiar o mercado, mas a médio prazo este efeito está a tornar-se menos certo, especialmente se surgir uma onda de vendas mais forte em Wall Street.

US500 (gráfico D1)

Os futuros do S&P 500 (contrato de junho) continuam a mostrar força no lado dos compradores, mas o mercado está a entrar em território de sobrecompra, o que sugere que se justifica alguma cautela. Surgiu um sinal de alta a curto prazo após a quebra acima da média móvel de 9 períodos, apoiando a continuação da tendência de alta. Ao mesmo tempo, surgiu um sinal técnico negativo sob a forma de uma reversão diária dos preços, o que poderá indicar um abrandamento temporário da tendência — embora os compradores tenham rapidamente voltado a entrar no mercado.

Outro sinal de alerta é o fecho abaixo do nível de pivô local, indicando que a pressão de compra já não é tão forte como antes. O RSI subiu acima de 70, confirmando condições de sobrecompra e aumentando o risco de uma correção de curto prazo.

Fonte: xStation5