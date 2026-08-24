A semana começou com uma volatilidade relativamente baixa no mercado cambial. Uma exceção é o dólar canadiano, que hoje está a enfraquecer face ao dólar norte-americano em mais de 0,4%.

Figura 1: Painel de controlo das moedas do G10 (24.06.2026)

Fonte: XTB Research, 24.08.2026

Onde se podem encontrar as razões para tal medida?

O regresso da guerra comercial

As negociações relativas a um novo acordo comercial entre Washington e Ottawa fracassaram de forma inesperada. As negociações foram interrompidas na sexta-feira, o que resultou na aplicação de direitos aduaneiros de 50 % sobre os produtos canadianos exportados para os EUA. Estas abrangerão bens com um valor total de aproximadamente 20 a 28 mil milhões de dólares (5 a 7% de todas as exportações canadianas para os EUA).

A lista de direitos aduaneiros inclui madeira, cimento, mobiliário, determinados produtos lácteos, vinho, equipamento elétrico e equipamento de hóquei, entre outros. O presidente Donald Trump defende firmemente a decisão. Nas redes sociais, acusou o Canadá de «querer colher os benefícios de ser um Estado sem o ser».

O primeiro-ministro canadiano Mark Carney acusa os EUA de imporem, à última da hora, exigências injustas e economicamente prejudiciais, incluindo tentativas de limitar a capacidade do Canadá de celebrar acordos comerciais com outras nações. A parte americana (representada por Jamieson Greer) rejeita estas acusações, alegando que foram os negociadores canadianos que quebraram o compromisso anteriormente alcançado com novas exigências.

Retaliação planeada

De acordo com os anúncios de Carney, as tarifas canadianas destinadas às exportações norte-americanas de valor semelhante entrarão em vigor a 8 de setembro («dólar por dólar», como o próprio primeiro-ministro afirma). Estas afetarão setores como o siderúrgico, o de maquinaria agrícola, o de eletrodomésticos, o de eletrónica e o de produtos lácteos. Aliás, a seleção não é acidental; pretende-se que o impacto se faça sentir rapidamente em estados norte-americanos politicamente estratégicos (o que pode revestir-se de particular importância tendo em conta as eleições intercalares que se aproximam rapidamente).

Dívida, PCE e Jackson Hole

No que diz respeito ao dólar, três elementos irão atrair a atenção.

O primeiro será a situação no mercado da dívida. A descida da taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 30 anos, resultante da intervenção do Departamento do Tesouro, revelou-se insustentável. Atualmente, situa-se nos 5,24%, o que significa que se encontra aproximadamente 6 pontos base acima dos mínimos de quinta-feira. Caso surjam novas declarações que indiquem um aumento da oferta de dólares no mercado, devemos esperar uma nova depreciação da moeda.

O segundo é a publicação, na quarta-feira, dos dados de inflação do PCE. Trata-se de um indicador significativamente desfasado em relação ao IPC, mas historicamente preferido pelos responsáveis políticos do FOMC. A publicação assume, naturalmente, um significado particular à luz da recente alteração nas avaliações. Após a última intervenção mal sucedida de Scott Bessent, a probabilidade implícita no mercado de um aumento das taxas de juro no outono aumentou. O aumento em setembro está precificado em cerca de 40%. A de outubro, em pouco mais de 60%.

O terceiro, e talvez o mais importante, poderá vir a ser o simpósio de Jackson Hole, que decorrerá de quinta-feira a sábado. Na sexta-feira, por volta das 11h00, o presidente Warsh subirá ao pódio. Parece que a ausência de orientações prospectivas não é uma opção. Os mercados esperam clareza; a sua ausência poderá agravar a pressão já significativa sobre o dólar norte-americano. O presidente da Reserva Federal anunciou que encarará Jackson Hole como uma espécie de folha em branco. A questão é saber como tenciona escrever nela.

Análise Técnica

Figura 2: USDCAD [D1] (31.03.2026 - 24.08.2026)

Fonte: xStation, 24.08.2026

A médio prazo, a vantagem continua a estar do lado da oferta, o que é confirmado pela posição do preço abaixo de todas as médias móveis principais. As médias móveis exponenciais (EMA) de 50, 100 e 150, juntamente com o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, criam uma forte zona de resistência. O indicador RSI, em 37,9, está, no entanto, a subir lentamente a partir da zona de sobrevenda, o que permite margem para um novo movimento ascendente no âmbito de uma correção.