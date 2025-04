Gráfico do dia - US100 (21.04.2025)

Os futuros do índice Nasdaq dos Estados Unidos (US100) caíram quase 1,3% hoje, e os fortes ganhos e previsões da Netflix - cujas ações subiram quase 3% nas negociações pré-mercado - não foram suficientes para elevar o sentimento em Wall Street. Esta semana, duas grandes empresas de tecnologia dos EUA devem divulgar seus lucros: Tesla (terça-feira, 22 de abril) e Alphabet (quinta-feira, 24 de abril). Ambas enfrentam desafios significativos, embora a avaliação da Alphabet pareça muito mais “saudável” e, no caso de um relatório muito forte e de uma orientação otimista, possa atrair os mercados. A avaliação da Tesla continua a ser muito elevada, enquanto a atividade da empresa está a abrandar. O último trimestre registou um declínio das receitas em relação ao ano anterior. As vendas de automóveis na Europa estão a diminuir e a produção na China pode ser seriamente afetada se as tensões entre Washington e Pequim continuarem a aumentar. A Tesla está também a debater-se com o aumento da concorrência chinesa nos veículos eléctricos, tendo o gigante das baterias CATL anunciado recentemente um novo tipo de bateria durável que está agora instalada nos modelos chineses de veículos elétricos.

Se os resultados da Tesla forem dececionantes em termos de vendas e margens, é provável que haja uma retração. A empresa está também exposta a um potencial aumento dos custos devido às tarifas, o que poderá afetar os preços e agravar ainda mais a pressão sobre as margens. Além disso, a falta de progressos significativos no desenvolvimento de software autónomo e na sua comercialização no mercado chinês parece estar a pesar sobre as ações. A adoção deste software na China parece estar cada vez mais dependente das negociações tarifárias em curso entre os EUA e a China, que atualmente parecem desfavoráveis.

A situação da Alphabet é um pouco diferente. A avaliação da empresa continua a ser mais equilibrada e situa-se no intervalo médio das empresas do S&P 500. O seu negócio continua a crescer e a sua posição dominante no sector mantém-se intacta. Uma melhoria das receitas e dos lucros poderia apoiar uma recuperação do mercado. Por outro lado, a empresa ainda enfrenta riscos relacionados com regulamentos, sanções financeiras e um possível imposto sobre serviços digitais na União Europeia. Os investidores estão também a acompanhar de perto a tendência de aumento de utilizadores no ChatGPT, que provavelmente está a captar alguma atividade dos utilizadores do Google. US100 (H1) Reações positivas aos ganhos da Tesla e da Alphabet podem empurrar o índice acima dos 19.200 pontos, enquanto a fraqueza contínua de Wall Street aumenta a probabilidade de um teste da zona 17.200-17.600. Além dos relatórios de empresas individuais, o mercado também está a pesar o risco de dados macro mais fracos dos EUA e a incerteza contínua em torno da política do Fed, especialmente porque Powell enfrenta a pressão de Donald Trump. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

