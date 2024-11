Gráfico do dia - US100 (21.11.2024)

Os resultados da Nvidia, embora muito sólidos e acima das previsões, não conseguiram melhorar o sentimento nos mercados; a sua previsão de receitas para o próximo trimestre mal conseguiu superar as previsões do mercado e sugere a taxa de crescimento trimestral mais baixa (7% k/k) desde o início de 2023. Ontem, as ações do gigante da IA desceram 2,5% durante o "after-hours". Vários bancos aumentaram as suas recomendações para a empresa, incluindo o Bernstein e o J.P. Morgan, mas a reação de Wall Street sugere que os investidores estão preocupados com a pressão para a realização de lucros, após a abertura do mercado norte-americano.