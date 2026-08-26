O contrato de futuros do Nasdaq 100 (US100) será acompanhado de perto pelos mercados globais hoje, na véspera da divulgação dos resultados da Nvidia (NVDA.US), a maior empresa cotada do mundo em termos de capitalização bolsista, prevista para após o fecho do mercado norte-americano. É provável que os resultados venham a moldar o sentimento dos investidores em relação aos fabricantes de chips e aos setores ligados às infraestruturas de IA. Os investidores esperam que a empresa registe um crescimento da receita de quase 100% em relação ao ano anterior, mas o simples facto de superar as previsões do consenso e rever em alta as orientações pode não ser suficiente para impulsionar significativamente o sentimento do mercado. Para reacender o dinamismo no setor dos semicondutores, a Nvidia poderá ter de surpreender os investidores com algo genuinamente novo ou fornecer mais detalhes sobre os desenvolvimentos que têm surgido nos meios de comunicação globais nas últimas semanas. Um desses desenvolvimentos é o aumento de 15% no preço da infraestrutura de servidores Vera Rubin e Grace Blackwell, conforme noticiado. Se a empresa elevar as suas perspetivas de margem, mantendo simultaneamente orientações de vendas sólidas, o setor dos semicondutores poderá recuperar o ímpeto, apoiando potencialmente uma subida do US100 para acima dos 30 000 pontos. Se a Nvidia apresentar números excelentes, mas não conseguir oferecer qualquer novo catalisador significativo, a reação do mercado poderá ser mista. Num cenário de surpresa negativa que afete qualquer um dos indicadores-chave, não se pode excluir uma retração para cerca de 28 600 pontos, o que corresponde à retração de Fibonacci de 38,2% do mais recente movimento de descida. Os dados da Wolfe Research indicam que as ações de momentum estão a ter dificuldades em recuperar as médias móveis-chave de 50 e 200 dias, que estão atualmente a funcionar como resistência.

Esta fraqueza aumenta a importância dos resultados da Nvidia, que poderão determinar a direção a curto prazo de um vasto grupo de ações de crescimento e de semicondutores, onde o capital se tem concentrado a um nível sem precedentes nos últimos dois anos.

O Nasdaq 100 é atualmente negociado a um rácio P/E médio de cerca de 23x, em comparação com aproximadamente 30x no auge do boom das empresas «dot-com» e uma média de 20 anos de cerca de 20x. As avaliações continuam, portanto, elevadas, mas até ao momento têm sido sustentadas por fundamentos sólidos, incluindo o boom de investimento em IA e o rápido crescimento dos resultados. US100 (D1) Nos últimos 30 dias, o US100 registou uma valorização de cerca de 4%, mas o índice também passou por várias sessões de menor desempenho e não conseguiu manter-se acima dos 30 000 pontos por muito tempo. Os principais níveis de resistência hoje são 29 500 e 30 000 pontos, enquanto as zonas de suporte importantes a ter em conta são 28 600, correspondente à retracção de Fibonacci de 38,2%, e 28 000 pontos. O índice encontrou recentemente suporte em torno da EMA200 e tem mantido a sua tendência ascendente a médio prazo desde então, apesar da perda de dinamismo observada nas últimas semanas. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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