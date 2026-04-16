Principais conclusões O US500 atinge máximos históricos: O índice ultrapassou a barreira dos 7.000 pontos e está a testar o nível dos 7.050, impulsionado pelas esperanças de uma desescalada no conflito com o Irão e pela potencial reabertura do Estreito de Ormuz.

O índice ultrapassou a barreira dos 7.000 pontos e está a testar o nível dos 7.050, impulsionado pelas esperanças de uma desescalada no conflito com o Irão e pela potencial reabertura do Estreito de Ormuz. Resultados sólidos do setor bancário: Os gigantes de Wall Street (incluindo o Goldman Sachs e o Citi) deram início à época de divulgação de resultados acima das expectativas, impulsionados por uma recuperação na banca de investimento e na atividade de fusões e aquisições.

Os gigantes de Wall Street (incluindo o Goldman Sachs e o Citi) deram início à época de divulgação de resultados acima das expectativas, impulsionados por uma recuperação na banca de investimento e na atividade de fusões e aquisições. Forte dinâmica no setor tecnológico: Os lucros recorde da TSMC (+58% em termos homólogos) estão a impulsionar o otimismo em todo o setor da IA, na véspera da divulgação dos resultados da Netflix, em que o mercado antecipa um maior crescimento do número de assinantes e uma monetização eficaz.

O US500 ultrapassou os 7.000 pontos na terça-feira e, posteriormente, atingiu novos máximos históricos durante a sessão de quarta-feira, na expectativa do início das negociações entre o Irão e os Estados Unidos. O US500 está atualmente a testar a zona dos 7.050 pontos, registando a sua quarta sessão consecutiva de fortes ganhos. O principal fator impulsionador é, naturalmente, a esperança de um fim do conflito no Irão. O próprio Irão indica que, caso as negociações tenham um desfecho positivo, está disposto a permitir a utilização das águas de Omã para abrir o Estreito de Ormuz, com a garantia de que os navios não serão atacados. O setor bancário registou um início sólido da época de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2026, impulsionado principalmente por uma recuperação impressionante na banca de investimento e na atividade na área das fusões e aquisições. O Goldman Sachs surpreendeu positivamente o mercado, registando um aumento de 48% nas comissões de banca de investimento e receitas recorde na negociação de ações, embora, simultaneamente, tenha surpreendido negativamente no segmento FICC. O Citigroup alcançou a sua melhor receita da última década, aumentando os lucros em 42% graças a uma transformação operacional eficaz. O JPMorgan Chase e o Bank of America também superaram as previsões de lucro, apoiados por receitas de juros estáveis, embora, no caso do JPMorgan, os investidores tenham ficado preocupados com as previsões de despesas superiores ao esperado para o resto do ano. O Wells Fargo apresentou o desempenho mais fraco do grupo; apesar de ter superado o lucro por ação, desapontou os mercados com receitas mais baixas e orientações cautelosas sobre a receita líquida de juros (NII), refletindo o impacto variado das taxas de juro persistentemente elevadas nos modelos de negócio individuais dos gigantes de Wall Street. As expectativas em relação aos resultados de hoje da Netflix são elevadas, e o mercado conta com a confirmação da eficácia da nova estratégia de monetização e da repressão à partilha de palavras-passe. Os analistas esperam receitas de aproximadamente 12,17 mil milhões de dólares (um aumento de 15,4% em termos homólogos) e um acréscimo líquido de assinantes superior a 4,5 milhões, impulsionado principalmente pelo segmento de publicidade em desenvolvimento dinâmico, que já representa uma parte significativa dos novos registos. Os investidores estarão particularmente atentos aos dados relativos à margem operacional, que deverá atingir um recorde de 32%, e aos comentários da administração sobre os aumentos de preços previstos e o desenvolvimento da oferta de streaming ao vivo. Por outro lado, a gigante taiwanesa TSMC já apresentou resultados recorde para o primeiro trimestre de 2026, que se tornaram um forte impulso de crescimento para todo o setor tecnológico. A empresa registou um impressionante aumento de 58% no lucro líquido em relação ao ano anterior, atingindo 18,1 mil milhões de dólares com receitas de 36 mil milhões de dólares, o que foi possível graças à procura inabalável por semicondutores avançados de inteligência artificial. A manutenção de uma margem bruta de 66,2% confirma a posição dominante da TSMC como um elo fundamental na cadeia de abastecimento global de IA, o que, combinado com um crescimento das vendas de 40% em relação ao ano anterior, coloca a empresa como a principal beneficiária da atual revolução tecnológica. Embora a TSMC não faça parte do índice S&P 500, é uma das maiores empresas do mundo, negoceia através de ADRs na NYSE e tem um enorme impacto no sentimento das outras empresas tecnológicas.

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