Gráfico do dia - US500 (31.10.2024)

Os excelentes resultados da Alphabet, Microsoft e Meta Platforms não conseguiram melhorar o sentimento no mercado acionista dos EUA, que está a começar a ser pressionado pelo fortalecimento do dólar americano e pelo aumento das yields dos títulos do tesouro. Hoje, a Apple (AAPL.US) e a Amazon (AMZN.US) apresentarão relatórios trimestrais após o fecho da sessão dos EUA, o que, combinado com a divulgação da inflação PCE e reivindicações às 12:30 GMT, significa que podemos esperar uma maior volatilidade no mercado de ações novamente. Até agora, a época de resultados tem sido bastante dececionante (apesar dos relatórios de resultados muito sólidos das BigTech), com algumas empresas a desapontarem as expectativas, e as acções de algumas empresas (incluindo a Meta Platforms, ontem) a perderem, apesar de as empresas apresentarem resultados muito bons, uma vez que os comentários sobre as previsões não justificam as elevadas avaliações e as expectativas “não oficiais” inflacionadas de Wall Street.

Segundo a FactSet, o crescimento dos lucros das empresas do S&P 500 (no final da semana passada) foi de 3,6% ao ano, enquanto o índice subiu mais de 36% no último ano. No final da semana passada, para o quarto trimestre de 2024, um total de 20 empresas emitiram previsões em baixa, enquanto as previsões positivas foram emitidas por 11 empresas.

Um total de 5 sectores do S&P 500 estão a reportar ganhos mais baixos (ganhos por ação mais fracos / previsões de ganhos mais baixas). As margens líquidas médias são de 12% contra 12,2% no segundo trimestre de 2024 e 12,2% no segundo trimestre de 2023; ainda acima da média de 10 anos de 11,5%. Um total de 3 segmentos das empresas do S&P 500 apresentam margens líquidas mais elevadas em relação ao ano anterior (crescimento mais forte no sector das tecnologias da informação, em que a margem é de 24,7% contra 23,9% um ano antes) contra 7 sectores que apresentam uma dinâmica decrescente (o sector da energia é o mais fraco) US500 (intervalo H1) O RSI no intervalo horário indica menos de 20 pts, sinalizando um nível extremo de sobrevenda. Num cenário de alta, um movimento de correção 1:1 poderia empurrar o índice de volta para a marca dos 5900 pontos. Se o índice cair em grande volume, abaixo dos 5800 pontos, podemos esperar um teste de mínimos locais em 5700 pontos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

