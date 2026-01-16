O par USD/JPY está atualmente a ser negociado em torno de 158,111 ienes por dólar. O mercado está sob pressão de volatilidade, impulsionado principalmente pelas expectativas em relação à política do Banco do Japão, o risco de uma potencial intervenção cambial e a incerteza política no Japão. Fonte: xStation5 O que está a moldar a taxa USD/JPY hoje? 1. Política do Banco do Japão (BoJ) O mercado está a reagir às expectativas de futuras subidas das taxas de juro no Japão. Sinais recentes indicam que o BoJ poderá acelerar o ritmo das subidas das taxas já em abril, apoiando a força do iene, uma vez que taxas mais elevadas tornam a moeda mais atraente para os investidores e reduzem a pressão descendente sobre o USD/JPY. 2. Risco de intervenção cambial O ministro das Finanças japonês enfatizou que todas as opções estão a ser consideradas, incluindo uma potencial intervenção conjunta com os Estados Unidos para conter a fraqueza excessiva do iene. A mera perspetiva de intervenção cambial desencadeia uma reação imediata do mercado, uma vez que os investidores protegem as suas posições e o iene valoriza-se no curto prazo. 3. Política de Sanae Takaichi A primeira-ministra planeia dissolver o parlamento após 23 de janeiro e realizar eleições antecipadas para aprovar uma política fiscal expansionista. Esta medida pode enfraquecer o iene a longo prazo, aumentando simultaneamente o mercado.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.