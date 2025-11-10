Gráfico do dia - USDCAD (10.11.2025)

O par USD/CAD está a atrair a atenção do mercado hoje, apresentando uma volatilidade notável. Atualmente, o par está a ser negociado em torno de 1,4013, refletindo o fortalecimento do dólar canadiano em relação ao dólar americano nos últimos dias. As flutuações neste par refletem o sentimento atual nas economias de ambos os países, bem como os desenvolvimentos nos mercados globais. A dinâmica da taxa de câmbio resulta de uma combinação complexa de fatores macroeconómicos, decisões do banco central, alterações nos preços das commodities e desenvolvimentos políticos. Observar estes movimentos ajuda a compreender melhor a relação económica entre o Canadá e os EUA e a direção potencial do par de moedas. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o USDCAD hoje? Dados do mercado de trabalho canadiano Os dados sólidos do mercado de trabalho canadiano estão claramente a apoiar o dólar canadiano. Em outubro, o emprego aumentou em 66,6 mil postos de trabalho, excedendo em muito as expectativas de um declínio de 2,5 mil. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego caiu para 6,9% em relação aos 7,1% em setembro, enquanto o salário médio por hora aumentou 4% em relação ao ano anterior. Isto demonstra que o mercado de trabalho canadiano continua resiliente, apesar de algumas perturbações causadas por greves, exercendo uma pressão ascendente adicional sobre o dólar canadiano. Política monetária do Banco do Canadá Os dados robustos do mercado de trabalho reforçam as expectativas de que o Banco do Canadá manterá as taxas de juro no nível atual de 2,25%, após o recente corte de 25 pontos base. O mercado antecipa cada vez mais que o ciclo de flexibilização monetária está a chegar ao fim, o que apoia a estabilidade e fortalece ainda mais o dólar canadiano em relação ao dólar americano. Papel dos preços do petróleo e do sentimento global: Um apoio adicional ao dólar canadiano vem do aumento dos preços do petróleo, já que o Canadá é um grande exportador de petróleo para os EUA. O preço do WTI ultrapassou agora os 60 dólares por barril, aumentando o apelo do CAD como moeda ligada às matérias-primas. Ao mesmo tempo, a melhoria do sentimento do mercado global, impulsionada em parte por dados macroeconómicos mais fortes da China e dos EUA, está a aumentar o apetite pelo risco, o que também favorece as moedas ligadas às matérias-primas. Situação dos EUA e impacto sobre o USD O enfraquecimento do sentimento do consumidor nos EUA, refletido num índice mais baixo da Universidade de Michigan, pesa ainda mais sobre o dólar americano. As expectativas de um fim à paralisação do governo dos EUA e o otimismo em torno das etapas iniciais dos acordos no Senado estão a apoiar a queda do USD em relação ao CAD. Resumo e perspetivas A combinação de dados sólidos do mercado de trabalho canadiano, aumento dos preços do petróleo e melhora no sentimento global está a impulsionar o dólar canadiano em relação ao dólar americano, com o par USD/CAD sendo negociado atualmente em torno de 1,4013.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.