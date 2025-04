Gráfico do dia: USDCNH (14.04.2025)

A escalada da guerra comercial entre a China e os EUA levou o Banco Popular da China (PBOC) a tomar medidas, mexendo no par USDCNH que valorizou acima dos 7,20. Os investidores consideraram este nível como um limite simbólico para a estabilidade da moeda chinesa. No entanto, os últimos planos para apoiar ainda mais as exportações e a liquidez no mercado de ações mudaram as expectativas para a taxa oficial para acima de 7,30. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O USDCNH voltou a consolidar apesar dos vários anúncios de uma potencial flexibilização da política monetária na China. Fonte: xStation5 Trump e as lutas internas da China A última ronda do “pingue-pongue tarifário” foi, para a China, uma prova de honra. No espaço de apenas uma semana, todo o fluxo comercial com os EUA foi sujeito a tarifas superiores a 100%, e Pequim não recuou perante as medidas de Trump, apesar de ter indiscutivelmente mais a perder, especialmente a curto prazo. Os dados mais recentes confirmam a deflação que persiste no país, o que realça a questão central da economia chinesa nos últimos anos - a fraca procura interna. As exportações têm servido como uma ferramenta de salvação para a produção que precisa de compradores. No entanto, a produtividade dos fabricantes chineses poderá em breve resultar numa maior pressão deflacionista, uma vez que o excesso de oferta é bloqueado pelas tarifas nos portos chineses. A retirada de Donald Trump das tarifas sobre a eletrónica de consumo ajudou a restaurar algum otimismo do mercado, mas pouco faz para aliviar a pressão sobre o governo para estimular a procura interna através de medidas fiscais. Um novo rumo para a política monetária chinesa Ao aumentar a taxa de referência do USDCNH, o PBOC está, de certa forma, a recuar nos seus recentes esforços para estabilizar o yuan. Um yuan mais fraco e exportações mais competitivas podem custar à China uma saída de capitais dos investidores que perdem a confiança nos ativos chineses. No entanto, de acordo com Yu Yongding, antigo conselheiro do PBOC, a pressão no sentido da baixa do yuan não exclui necessariamente os planos para manter a moeda sob controlo. Em caso de saída excessiva de capitais, o PBOC está preparado para injetar liquidez para evitar uma venda de ativos chineses (através da compra de obrigações, de empréstimos preferenciais para a recompra de acções e de novos cortes nas taxas), à semelhança do que aconteceu em meados de 2024. O yuan desvalorizou fortemente quando o PBOC aumentou a taxa de referência USDCNH acima do nível psicológico de 7,20 (linha vermelha). Fonte: XTB Research

