Gráfico do dia - USDIDX (16.09.2024)

O dólar volta a cair e é hoje a moeda mais fraca entre as moedas do G10. No momento da escrita, o índice do dólar USDIDX está em baixa de 0,44% para 100,3300 pontos. Na última hora, as quedas até aceleraram, já que no início do dia o USDIDX estava em baixa de cerca de 0,20-0,25%.



Em alguns pares de moedas, o dólar está a perder até 0,6%. EURUSD está a ganhar 0,36% para 1,11150, enquanto USDJPY quebra o nível chave de 140,0000, perdendo 0,60% para 139,8700.

A venda do dólar é, naturalmente, impulsionada pela próxima reunião do FOMC, onde se espera que as taxas de juro dos E.U. sejam cortadas pela primeira vez neste ciclo. A especulação centra-se na escala do corte, que varia entre 25-50 pontos base. O enfraquecimento do dólar também está a apoiar os preços de outros ativos, como o ouro e as ações. A ausência de expectativas de recessão nos próximos meses está a beneficiar principalmente as empresas de pequena capitalização. O índice US2000, mesmo antes da abertura da sessão a dinheiro dos E.U.A., está a ganhar 0,50%, o maior entre os índices dos E.U.A..

USDIDX (D1)

O USDIDX está mais uma vez a testar o limite inferior do canal de consolidação de mais de dois anos em torno de 100,5000 pontos. O ponto crítico é o nível 99.5000. Se a pressão de venda persistir e romper esta zona, podemos esperar níveis muito mais baixos, vistos pela última vez em 2021.