Gráfico do dia: USDJPY (01.10.2025)

O iene tem sido a moeda mais forte do G10 pelo terceiro dia consecutivo, valorizando 0,5% contra o dólar e 0,35% contra o euro. A moeda japonesa é apoiada tanto por sinais hawkish do BOJ como pela fraqueza global do dólar, no contexto do encerramento do governo dos EUA. O USDJPY caiu hoje abaixo da média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100, roxo escuro), abrandando logo acima do nível psicológico dos147.000, que coincide com a retração Fibonacci nos 38,2% da consolidação desde agosto. Fonte: xStation5 O que está a moldar o USDJPY hoje? O encerramento do governo dos EUA está a reavivar o apelo do iene como moeda de refúgio. O Congresso não conseguiu aprovar o projeto de lei de despesas antes da meia-noite, deixando o governo federal sem um orçamento para o novo ano fiscal.

O Congresso não conseguiu aprovar o projeto de lei de despesas antes da meia-noite, deixando o governo federal sem um orçamento para o novo ano fiscal. A falta de acordo resultou no primeiro encerramento desde 2018, suspendendo as operações da maioria das agências federais, bloqueando os serviços públicos e levando a futuros despedimentos (temporários ou permanentes). Por um lado, o mercado vê esta situação como parte de jogos políticos antes das eleições para o Congresso de 2026, mas a atual paralisação poderá durar mais tempo devido às profundas divisões entre democratas e republicanos sobre as despesas de saúde.

Por um lado, o mercado vê esta situação como parte de jogos políticos antes das eleições para o Congresso de 2026, mas a atual paralisação poderá durar mais tempo devido às profundas divisões entre democratas e republicanos sobre as despesas de saúde. O PMI da indústria transformadora do Japão ficou ligeiramente acima das expectativas (48,5 contra o consenso da Bloomberg de 48,4, anterior 49,7), mas ainda apontou para o declínio mais acentuado da produção em seis meses.

(48,5 contra o consenso da Bloomberg de 48,4, anterior 49,7), mas ainda apontou para o declínio mais acentuado da produção em seis meses. Entretanto, o inquérito “Tankan” do Banco do Japão revelou uma melhoria do sentimento entre os fabricantes pelo segundo trimestre consecutivo, especialmente nos sectores da cerâmica e da construção naval. Este maior otimismo poderá marcar o início de uma recuperação quando o comércio global estabilizar, e os dados foram interpretados como um novo argumento para a subida das taxas no Japão.

especialmente nos sectores da cerâmica e da construção naval. Este maior otimismo poderá marcar o início de uma recuperação quando o comércio global estabilizar, Além disso, as actas da reunião de ontem do BOJ revelaram um tom cada vez mais hawkish entre os decisores políticos. O regresso das subidas das taxas foi amplamente debatido na reunião de setembro, com a mensagem geral a sugerir que está mais perto do que longe. As actas, combinadas com os dados recentes, levaram os mercados a aumentar a probabilidade implícita de uma subida de 25 pontos base em outubro para 62%.

