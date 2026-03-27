O USDJPY continua sob forte pressão, a ser negociado na faixa de 159,50–159,80, próximo da barreira psicológica dos 160,00. Os movimentos atuais dos preços são impulsionados por uma combinação da força do dólar, preocupações com uma potencial intervenção do governo japonês e fatores macroeconómicos e geopolíticos. Fonte: xStation5 O que influencia os movimentos do USDJPY? Força do dólar e tensões globais O USDJPY é sustentado pela força geral do dólar americano. Os investidores consideram o dólar um porto seguro num contexto de crescentes tensões geopolíticas no Médio Oriente e de incerteza nos mercados de matérias-primas. A forte procura pelo USD limita o potencial de valorização do iene, especialmente num ambiente de instabilidade global e de aumento da aversão ao risco. Risco de intervenção por parte das autoridades japonesas As autoridades japonesas têm vindo a sinalizar cada vez mais a sua disponibilidade para intervir caso o USDJPY ultrapasse o nível de 160,00. O objetivo de uma potencial intervenção é proteger as exportações japonesas e estabilizar a economia. Um dólar forte aumenta os custos de importação e pode intensificar a pressão inflacionista no Japão. As intervenções servem como ferramenta para as autoridades gerirem flutuações cambiais excessivas que possam afetar negativamente a balança comercial e a estabilidade dos mercados financeiros. Política monetária O Banco do Japão mantém a sua política ultra-flexível, mantendo taxas de juro baixas a longo prazo. Ao mesmo tempo, as taxas dos EUA permanecem elevadas, alargando o diferencial de rendimentos entre o USD e o JPY e apoiando uma maior valorização do dólar face ao iene. Esta divergência na política monetária torna o dólar mais atraente para os investidores a curto e médio prazo, mantendo a pressão ascendente sobre o USDJPY. Preços da energia e balança comercial do Japão O Japão depende fortemente do petróleo e do gás importados. O aumento dos preços da energia eleva os custos de importação, enfraquece a balança comercial e limita o potencial de crescimento. Os preços mais elevados das matérias-primas também contribuem para a pressão inflacionária, aumentando o risco de instabilidade cambial. Neste contexto, um dólar forte, combinado com preços elevados das matérias-primas, pode enfraquecer ainda mais o iene, mantendo o USD/JPY perto de níveis recorde. Conclusão O USDJPY continua sensível a uma combinação de força do dólar, sinais de intervenção por parte das autoridades japonesas e fatores externos, tais como os preços da energia e as tensões geopolíticas. O forte impulso do dólar e as potenciais medidas do governo japonês limitam a margem para ganhos estáveis acima de 160,00.

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