O mercado do USDJPY assemelha-se, neste momento, a mais uma ronda de um combate entre dois pesos-pesados. De um lado está o dólar, apoiado pelos elevados rendimentos dos ativos norte-americanos e pela vantagem contínua em termos de taxas de juro. Do outro lado está o iene, que, apesar de o Banco do Japão ter iniciado o processo de normalização da política monetária, continua sob pressão.

O Japão deu o primeiro passo para se afastar da sua política monetária ultra-flexível, mas o fosso entre os níveis das taxas de juro nos Estados Unidos e no Japão continua a ser extremamente vasto. Esta diferença continua a ser o principal argumento a favor do dólar.

Ao mesmo tempo, o USDJPY está a ser negociado a níveis que estão a atrair uma atenção crescente por parte dos especuladores e das autoridades japonesas. O feriado de hoje no Japão implica uma menor liquidez do mercado, e tais condições aumentam frequentemente o risco de movimentos bruscos nos preços. Tóquio tem vindo a sinalizar há meses que não tolerará uma volatilidade excessiva do iene, o que significa que os mercados devem continuar a ter em conta a possibilidade de uma intervenção direta.

O USDJPY assemelha-se atualmente a um combate em que o dólar continua a marcar pontos graças à sua vantagem fundamental, mas cada movimento adicional em alta aumenta o risco de uma resposta por parte do Japão.

Fonte: xStation5

Os principais fatores que atualmente influenciam o USDJPY

1. O Japão e o risco de intervenção cambial

O fator psicológico mais importante para o mercado do USDJPY continua a ser a possibilidade de uma ação direta por parte das autoridades japonesas.

O Ministério das Finanças do Japão tem vindo a acompanhar a evolução do mercado cambial há meses e tem sublinhado repetidamente que uma volatilidade excessiva do iene poderá exigir a tomada de medidas. A questão não reside apenas no nível absoluto do USDJPY, mas, acima de tudo, na velocidade da variação.

A história mostra que o Japão tem reagido, normalmente, quando a desvalorização do iene se torna demasiado rápida e começa a afetar as expectativas das empresas e das famílias. Tóquio compreende que uma moeda excessivamente fraca aumenta o custo da energia e das matérias-primas importadas, tornando mais difícil a luta contra a inflação.

O feriado de hoje no Japão acrescenta mais um motivo de atenção ao mercado. Com a liquidez reduzida, mesmo fluxos de capital mais modestos podem gerar oscilações mais acentuadas nas taxas de câmbio. Para as autoridades, tais condições poderiam criar uma situação em que uma potencial intervenção teria um impacto psicológico mais forte.

Ao mesmo tempo, o Japão precisa de se manter paciente. Utilizar as reservas cambiais demasiado rapidamente poderá produzir apenas um efeito de curto prazo, caso os fundamentos continuem a favorecer o dólar. Tóquio precisa do momento certo, quando o mercado estiver mais vulnerável a uma mudança de direção.

2. Os diferenciais das taxas de juro continuam a ser o principal argumento a favor do dólar

O fator fundamental mais importante para o USDJPY continua a ser a diferença entre a política monetária dos Estados Unidos e do Japão.

O Banco do Japão começou a aumentar as taxas de juro, mas o caminho para uma política mais restritiva deverá continuar a ser muito gradual. Entretanto, a Reserva Federal continua a manter as taxas em níveis elevados, enquanto os investidores continuam a avaliar quando e com que rapidez a Fed poderá iniciar um ciclo de redução das taxas.

Para o mercado cambial, os fatores-chave não são apenas os níveis atuais das taxas de juro, mas também os rendimentos das obrigações e as expectativas relativamente à futura política monetária.

Se a Reserva Federal mantiver uma abordagem cautelosa e continuar a limitar as expectativas de uma rápida flexibilização da política monetária, o dólar poderá continuar a ser apoiado. Mesmo com uma inflação mais baixa nos Estados Unidos, a força do dólar pode persistir enquanto as taxas de juro reais se mantiverem atrativas para os investidores.

O Japão enfrenta um desafio diferente. O Banco do Japão tem de equilibrar a necessidade de normalizar a política monetária com o risco de enfraquecimento do crescimento económico. Avançar demasiado rapidamente com os aumentos das taxas de juro poderia prejudicar a economia, razão pela qual o processo de aperto monetário continua a ser cauteloso.

3. As tensões no Médio Oriente e os preços do petróleo aumentam a pressão sobre o iene

Outro fator que influencia o USDJPY continua a ser a situação geopolítica no Médio Oriente.

A intensificação do conflito no Golfo Pérsico aumentou a importância do mercado petrolífero e o risco de perturbações no abastecimento energético. A subida dos preços do petróleo pode afetar as moedas através de vários canais.

O primeiro canal é a inflação. Custos energéticos mais elevados tornam mais difícil uma redução adicional das pressões sobre os preços e podem limitar a margem de manobra dos bancos centrais para flexibilizar a política monetária.

O segundo canal está relacionado com a segurança. Durante períodos de maior incerteza, os investidores tendem frequentemente a direcionar o capital para o dólar, enquanto principal moeda de reserva mundial. Isto proporciona um apoio adicional à moeda norte-americana durante períodos de risco acrescido.

A situação é particularmente desafiante para o Japão, uma vez que o país continua a ser um importante importador de energia. Os preços mais elevados do petróleo podem agravar a balança comercial e aumentar os custos em toda a economia. Consequentemente, os desenvolvimentos geopolíticos podem atualmente funcionar em detrimento do iene, apesar de a moeda japonesa ter historicamente beneficiado durante períodos de elevada aversão ao risco.

USDJPY: O dólar continua a liderar, mas o Japão mantém-se na luta

A situação atual do USDJPY resulta de vários fatores sobrepostos que estão a impulsionar o mercado em diferentes direções.

O dólar continua a beneficiar da vantagem das taxas de juro e dos elevados rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Apesar dos dados de inflação mais moderados, a Reserva Federal mantém-se cautelosa quanto ao início de um ciclo de flexibilização rápida, o que limita a pressão sobre a moeda norte-americana.

O Japão, entretanto, mantém-se numa posição difícil. O Banco do Japão começou a alterar a direção da política monetária, mas o ritmo de normalização continua lento. Ao mesmo tempo, cada queda adicional do iene aumenta a pressão sobre o Ministério das Finanças, que deve considerar os custos económicos de uma moeda excessivamente fraca.

De uma perspetiva técnica, o par mantém-se numa tendência ascendente e continua a ser negociado dentro de um canal ascendente. O indicador RSI mantém-se em território positivo, mas ainda não atingiu níveis extremos de sobrecompra, sugerindo que a pressão de compra continua presente.

A questão fundamental para o mercado é se a vantagem fundamental do dólar será suficientemente forte para superar o risco crescente de uma intervenção japonesa.