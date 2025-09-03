Heico cai 10% em relação ao seu máximo histórico📉O que se segue para o gigante do setor aeroespacial?

As ações da Heico (HEI.US) estiveram entre as maiores vencedoras dos últimos meses, apresentando um forte desempenho e liderando os ganhos no setor industrial dos EUA, ao lado de nomes como Curtiss Wright e RTX Corp. Por outro lado, as ações caíram quase 10% em relação ao seu máximo histórico, enquanto a reação eufórica aos lucros recentes foi rapidamente acompanhada por uma pressão de venda. É evidente que as empresas americanas com cadeias de abastecimento seguras e curtas, que fornecem componentes e serviços não só a empresas privadas, mas também ao Pentágono e ao setor espacial, deverão apresentar um desempenho pelo menos sólido nos próximos trimestres. Então, por que razão as ações da Heico caíram? A Heico está a dominar os nichos de mercado aeroespacial A Heico é uma das líderes neste campo. A empresa fornece manutenção de aeronaves, peças sobressalentes críticas e substituições OEM de alta qualidade, permitindo que empresas e instituições economizem em componentes críticos, desde eletrónica até elementos estruturais. Nos últimos meses, persistiram as especulações sobre potenciais aumentos nas encomendas do Pentágono, dado que o Departamento de Defesa frequentemente “paga a mais” aos fornecedores OEM, tornando a Heico uma alternativa natural.

No terceiro trimestre de 2025, a empresa registou 1,15 mil milhões de dólares em vendas e 177,34 milhões de dólares em lucro líquido, refletindo um crescimento anual de quase 20% e 30%, respetivamente.

Durante décadas, a Heico seguiu uma estratégia de aquisição agressiva, absorvendo negócios estratégicos de nicho para construir uma força de mercado de longo prazo. Isso tornou a empresa um elo quase insubstituível no setor aeroespacial, com encomendas crescentes para missões militares e espaciais. Só em 2025, adquiriu mais cinco empresas. A Heico estima que as suas receitas anuais atingirão 5,4 mil milhões de dólares até 2028, o que implica uma taxa média de crescimento anual das vendas de cerca de 8%.

Mais importante ainda, espera gerar quase US$ 1 mil milhão em lucro líquido até lá, representando um crescimento médio de aproximadamente 15% em comparação com cerca de US$ 700 milhões em lucro líquido neste ano. Essa perspectiva sugere que as aquisições não diluirão significativamente as margens, enquanto os custos associados ajudam a criar um “efeito bola de neve” de crescimento em escala. Ações da Heico (intervalo H1, D1) Ontem, as ações fecharam a US$ 315 por ação. Logo acima desse nível estão a EMA50 e a EMA200 por hora. Uma quebra acima de US$ 316 hoje poderia abrir caminho para um novo teste das máximas históricas. O mercado concorda amplamente que os negócios da Heico estão prosperando. A única preocupação é a avaliação, que mesmo após a recente retração permanece em múltiplos historicamente elevados de preço/lucro e preço/vendas. O crescimento médio anual da receita de 8% e o crescimento do lucro líquido de cerca de 15% não justificam totalmente múltiplos de cerca de 60 vezes os lucros — embora os negócios previsíveis da Heico e o domínio em setores de nicho tornem suas perspectivas de expansão a longo prazo quase certas. Essa dinâmica levou a episódios periódicos de sobrevalorização. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Por outro lado, as expectativas da empresa podem ser demasiado defensivas, deixando o mercado com potencial de valorização se os investidores perceberem uma melhoria nas margens e efeitos positivos das aquisições no curto prazo. Fonte: xStation5 As ações da empresa estão atualmente a testar a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja) no intervalo de tempo diário. Uma queda abaixo deste nível poderia potencialmente abrir caminho para um teste da EMA200 perto de 282 USD por ação. Por outro lado, uma quebra acima sugeriria um novo teste do limite superior do canal de preços em torno de 328 USD.

