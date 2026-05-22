Sentimento do mercado e panorama macroeconómico O sentimento nos mercados norte-americanos mantém-se altamente otimista na abertura das negociações desta sexta-feira, com as ações a caminho de registar a sua mais longa série de ganhos semanais desde 2023. O clima de otimismo é sustentado por uma injeção geral de liquidez e por indicadores macroeconómicos robustos. O apetite pelo risco dos investidores foi ainda mais estimulado pela queda do índice de volatilidade VIX para o seu nível mais baixo desde o início de fevereiro, apesar de uma breve subida técnica nas negociações de futuros no início da manhã. Notavelmente, existe um otimismo considerável à entrada do fim de semana relativamente aos desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente, uma vez que ambas as partes relatam progressos nas negociações diplomáticas, impulsionando uma nova retração nos preços do petróleo bruto. O ímpeto do mercado está também a ser alimentado por uma onda agressiva de recompras de ações por parte das empresas e de aquisições a dinheiro. De acordo com dados da EPFR, o valor agregado destas compras de ações por parte das empresas já ultrapassou os 1 bilião de dólares para 2026. Desafiando as tendências globais mais amplas, os dados do PMI da S&P divulgados na quinta-feira sublinham a resiliência da economia dos EUA, particularmente no setor industrial. É cada vez mais evidente que as despesas de capital em inteligência artificial estão a começar a manifestar-se em dados macroeconómicos tangíveis. Como era de esperar, dada a forte concentração de gigantes do setor tecnológico, o setor principal do Nasdaq 100 está a liderar a subida hoje. Fonte: Bloomberg Finance LP Análise técnica no Nasdaq 100 (US100) O S&P 500 (US500) e o Nasdaq 100 (US100) registaram ganhos de aproximadamente 0,5% na abertura da sessão, antes de moderarem ligeiramente as suas subidas para a faixa de 0,3% a 0,4%, deixando ambos os índices apenas a frações de um por cento abaixo dos seus máximos históricos. Recorde-se que os mercados dos EUA estarão encerrados na segunda-feira por ocasião do feriado do Memorial Day, com a negociação de futuros a funcionar num horário reduzido até às 19:00 CET. O Nasdaq 100 subiu apesar de uma retração nas ações da Nvidia; embora a fabricante de chips tenha apresentado resultados financeiros excelentes, o anúncio parece ter desencadeado uma onda de realização de lucros entre os investidores. Por outro lado, mega-caps como a Apple e a AMD estão a ser negociadas perto de níveis máximos, enquanto empresas do mesmo setor, como a Microsoft e a Meta Platforms, permanecem bem abaixo dos seus recordes históricos, sugerindo margem para que os principais índices ampliem os seus ganhos. Destaques empresariais A IBM (+2,2%) e a GlobalFoundries (+7,8%) registaram ganhos na sequência da notícia de que o governo dos EUA atribuiu 2 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de instalações de produção de wafers quânticos.

e a registaram ganhos na sequência da notícia de que o governo dos EUA atribuiu 2 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de instalações de produção de wafers quânticos. A Workday (WDAY) subiu 6,8% — tendo chegado a subir 12% nas negociações pré-mercado — depois de os seus resultados financeiros do primeiro trimestre terem superado as expectativas de Wall Street.

subiu 6,8% — tendo chegado a subir 12% nas negociações pré-mercado — depois de os seus resultados financeiros do primeiro trimestre terem superado as expectativas de Wall Street. Zoom Communications (ZM) subiu 11% graças a resultados melhores do que o esperado e a uma revisão em alta das perspetivas para o ano inteiro. A ação foi ainda apoiada pela KeyBanc, que elevou a sua classificação para Sector Weight .

subiu 11% graças a resultados melhores do que o esperado e a uma revisão em alta das perspetivas para o ano inteiro. A ação foi ainda apoiada pela KeyBanc, que elevou a sua classificação para . Take-Two Interactive (TTWO) caiu 4,4%, revertendo um ganho pré-mercado de até 5%, apesar de ter apresentado números trimestrais sólidos e de ter confirmado formalmente a data de lançamento de 19 de novembro para Grand Theft Auto VI .

caiu 4,4%, revertendo um ganho pré-mercado de até 5%, apesar de ter apresentado números trimestrais sólidos e de ter confirmado formalmente a data de lançamento de 19 de novembro para . IMAX Corp. (IMAX) subiu quase 17% na sequência de notícias na imprensa de que a operadora de cinemas de ecrã gigante está a explorar uma potencial venda e contactou várias empresas de entretenimento.

subiu quase 17% na sequência de notícias na imprensa de que a operadora de cinemas de ecrã gigante está a explorar uma potencial venda e contactou várias empresas de entretenimento. Alcoa Corp. (AA) subiu 7% depois de o UBS ter elevado a classificação do produtor de alumínio para Comprar , citando uma perspetiva favorável para os preços do alumínio impulsionada pela guerra em curso.

subiu 7% depois de o UBS ter elevado a classificação do produtor de alumínio para , citando uma perspetiva favorável para os preços do alumínio impulsionada pela guerra em curso. A Peloton (PTON) subiu 11% e o Universal Technical Institute (UTI) registou um ganho de 8% na sequência do anúncio de que ambas as ações serão adicionadas ao Índice S&P SmallCap 600.

subiu 11% e registou um ganho de 8% na sequência do anúncio de que ambas as ações serão adicionadas ao Índice S&P SmallCap 600. As ações chinesas cotadas nos EUA registaram uma descida, com a Alibaba (BABA) a cair 1,1% e a Trip.com (TCOM) a cair 2,2%, pressionadas pelas preocupações com os planos da autoridade reguladora do mercado de valores mobiliários da China de penalizar as corretoras transfronteiriças. ​​​​​​​Empresas com melhor e pior desempenho no Nasdaq 100. Fonte: Bloomberg Finance LP



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