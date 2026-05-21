A sessão desta quinta-feira começa num contexto de grande fluxo de informações importantes, tanto dos mercados financeiros como do mundo político. Os futuros dos principais índices norte-americanos, antes da abertura, apontam para uma incerteza significativa, mas também para um otimismo moderado. O US2000 é o que mais valoriza, com uma subida de cerca de 0,4%. Apesar de uma série de atualizações importantes do mercado, o conflito e as negociações entre os EUA e o Irão continuam no centro das atenções. A situação está a mudar de hora a hora. Apesar de se estarem a trabalhar em vários compromissos, o estado das questões-chave, as reservas de urânio enriquecido e o controlo sobre o Estreito de Ormuz, continua pouco claro. O «Líder Supremo» do Irão terá proibido pessoalmente quaisquer tentativas de entrega dos materiais cindíveis acumulados. A SpaceX divulgou o seu tão aguardado prospeto de oferta pública inicial. Os investidores estão entusiasmados, mas surgem muitas questões relativamente aos números e declarações incluídos no documento. Mensagens diplomáticas do Irão e uma série de novos ataques a refinarias na Rússia estão a impulsionar os preços do petróleo para cima. O Brent está a ultrapassar os 108 dólares por barril. Dados macroeconómicos: O índice da Fed de Filadélfia desmoronou-se, caindo para -0,4 contra expectativas de 18,2, apontando para um sentimento empresarial muito fraco num dos estados mais importantes dos EUA.

As licenças de construção superaram as expectativas, atingindo 1,44 milhões, o que poderá indicar uma melhoria do sentimento no setor da construção e um aumento do investimento a nível nacional.

Os pedidos de subsídio de desemprego ficaram ligeiramente abaixo das expectativas de 210 mil, situando-se nos 209 mil.

Os índices PMI revelaram um dinamismo surpreendentemente forte na indústria transformadora dos EUA, com um valor acima de 55. Os serviços, no entanto, apresentaram-se mais fracos do que o esperado, com o índice a cair para 50,9 pontos. Nasdaq 100 (D1) Fonte: xStation5 Os compradores estão a tentar recuperar a iniciativa, recuperando as recentes quedas e tentando regressar ao nível do último pico. As médias EMA mantêm um forte impulso ascendente, enquanto o RSI registou uma queda significativa, mas permanece próximo dos níveis de «sobrecompra». O MACD, no entanto, está a enviar um sinal de baixa. Caso os vendedores venham a dominar a tendência do índice, o primeiro objetivo seria o nível de Fibonacci de 61,8% (28 445). Notícias empresariais: IBM (IBM.US) : As ações subiram cerca de 4% na abertura, após ter sido divulgado que a empresa receberá cerca de mil milhões de dólares em subsídios do Departamento do Comércio para desenvolver tecnologia de computação quântica. Empresas de menor dimensão, como a Rigetti e a D-Wave, também estão a beneficiar da onda de investimento no setor «quântico», registando subidas de dois dígitos.



: As ações subiram cerca de 4% na abertura, após ter sido divulgado que a empresa receberá cerca de mil milhões de dólares em subsídios do Departamento do Comércio para desenvolver tecnologia de computação quântica. Empresas de menor dimensão, como a Rigetti e a D-Wave, também estão a beneficiar da onda de investimento no setor «quântico», registando subidas de dois dígitos. Deere & Co. (DE.US) : O fabricante de maquinaria agrícola registou uma queda de cerca de 3% na abertura, apesar de resultados excelentes, bem acima das expectativas. O pessimismo dos investidores decorre do facto de a empresa ter mantido inalteradas as suas previsões de lucro para o ano em curso, apesar da melhoria da rentabilidade.



: O fabricante de maquinaria agrícola registou uma queda de cerca de 3% na abertura, apesar de resultados excelentes, bem acima das expectativas. O pessimismo dos investidores decorre do facto de a empresa ter mantido inalteradas as suas previsões de lucro para o ano em curso, apesar da melhoria da rentabilidade. Walmart (WMT.US) : A maior cadeia de supermercados dos EUA registou uma queda de cerca de 2% após a divulgação dos resultados, impulsionada por um EPS abaixo das expectativas.



: A maior cadeia de supermercados dos EUA registou uma queda de cerca de 2% após a divulgação dos resultados, impulsionada por um EPS abaixo das expectativas. Intuit (INTU.US) : As ações estão a cair drasticamente após a divulgação dos resultados. A empresa planeia despedir 17% da sua força de trabalho, ao mesmo tempo que reporta resultados acima das expectativas tanto para o EPS como para as receitas. O preço das ações registou uma queda de cerca de 20%. Os principais fatores são os resultados piores do que o esperado em determinados segmentos de negócio e o sentimento negativo em relação às ações de SaaS.



: As ações estão a cair drasticamente após a divulgação dos resultados. A empresa planeia despedir 17% da sua força de trabalho, ao mesmo tempo que reporta resultados acima das expectativas tanto para o EPS como para as receitas. O preço das ações registou uma queda de cerca de 20%. Os principais fatores são os resultados piores do que o esperado em determinados segmentos de negócio e o sentimento negativo em relação às ações de SaaS. Nvidia (NVDA.US): A maior empresa do mundo e líder entre os fabricantes de placas gráficas divulgou mais um conjunto de resultados que superou as expectativas. No entanto, a maior rentabilidade e receita não se traduziram em valorizações mais elevadas, o que pode sugerir que os resultados já estavam descontados no preço.

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