Os índices bolsistas europeus mantêm-se próximos de máximos históricos, mas, após uma forte recuperação de alívio, os investidores estão cada vez mais a voltar a centrar a sua atenção nos fundamentos económicos. A diminuição das tensões no Médio Oriente e a descida dos preços do petróleo melhoraram o sentimento do mercado, mas os investidores começam a questionar se estes fatores, por si só, serão suficientes para sustentar novas valorizações. Os participantes no mercado aguardam mais pormenores sobre o acordo entre os EUA e o Irão, ao mesmo tempo que reavaliam as perspetivas para a inflação e o crescimento económico em toda a Europa.

O DAX alemão subiu 1,4% na segunda-feira, enquanto o CAC 40 francês registou um ganho de 1,3%. Os avanços de terça-feira foram muito mais modestos, com o STOXX Europe 600 a subir cerca de 0,5%, o DAX a ganhar 0,8%, o CAC 40 a subir 0,5%, o FTSE 100 a registar um aumento de 0,5% e o IBEX 35 espanhol a avançar 0,4%. Grande parte do otimismo inicial já foi incorporado nos preços. Os investidores querem agora ver os detalhes do acordo e avaliar se os preços mais baixos da energia podem traduzir-se numa melhoria mais duradoura das condições económicas.

A Shell e a BP ficaram sob pressão na sequência da queda dos preços do petróleo, limitando o potencial de subida do índice de referência do Reino Unido. Embora os preços mais baixos do petróleo sejam positivos para os consumidores e para muitos setores da economia, implicam perspetivas mais fracas em termos de margens e fluxo de caixa para os produtores de energia. Consequentemente, os investidores transferiram rapidamente o capital das ações do setor do petróleo e do gás para setores mais sensíveis aos custos dos combustíveis e ao sentimento dos consumidores. As companhias aéreas, as empresas relacionadas com viagens e os produtores de bens de luxo estiveram entre os que registaram melhor desempenho. Os investidores apostam que o combustível mais barato poderá melhorar as margens das companhias aéreas, enquanto uma menor pressão inflacionista poderá apoiar o consumo.

Ações de luxo e de viagens beneficiam do petróleo mais barato

O setor dos bens de luxo tem sido um dos maiores beneficiários da melhoria do sentimento. As ações da LVMH, Hermès, Kering, Ferrari e Dior subiram à medida que os investidores começaram a precificar perspetivas mais sólidas para o consumo de produtos de luxo. Uma dinâmica semelhante tem sido visível nas ações de viagens e companhias aéreas. A Lufthansa, a TUI, a IAG, a Accor e a easyJet atraíram compradores, uma vez que os preços mais baixos do petróleo reduzem diretamente as pressões de custos em todo o setor dos transportes.

Entre as empresas individuais, a Schneider Electric também se destacou após anunciar uma parceria com a Foxconn centrada na infraestrutura de centros de dados de inteligência artificial. O acordo constitui um sinal importante, uma vez que a Europa continua a procurar formas de participar mais ativamente no boom global de investimento em IA.

Os fundamentos voltam a estar em foco

À medida que os riscos geopolíticos começam a dissipar-se, os investidores voltam a concentrar-se em questões mais tradicionais: inflação, crescimento económico e rentabilidade empresarial. As ações europeias registam agora uma valorização de quase 8% desde o início do ano, reduzindo a diferença de desempenho em relação ao S&P 500 dos EUA.

O desafio para a Europa reside na ausência de um setor tecnológico tão poderoso como o dos Estados Unidos. Enquanto os mercados acionistas dos EUA e de partes da Ásia continuam a ser impulsionados pela inteligência artificial e pelas empresas tecnológicas de grande capitalização, os mercados europeus permanecem mais dependentes de bancos, empresas industriais, empresas de bens de luxo e produtores de energia. Isto significa que novos ganhos poderão exigir indícios mais sólidos de melhoria económica. A descida dos preços do petróleo, por si só, poderá não ser suficiente se as empresas continuarem a enfrentar custos de financiamento elevados, fraca procura e pressão sobre as margens de lucro.

A inflação continua no radar dos investidores

Os dados alemães revelaram que os preços no atacado subiram 5,9% em termos homólogos em maio. Embora isto tenha representado um abrandamento em relação ao aumento de 6,3% registado em abril, continua a apontar para pressões de custos persistentes na economia. Joachim Nagel, membro do Conselho do BCE, alertou que os mercados globais de energia poderão necessitar de vários meses para se normalizarem totalmente na sequência das recentes perturbações. Os seus comentários servem para lembrar que os investidores podem estar a precipitar-se ao assumir que a descida dos preços do petróleo resolverá imediatamente as preocupações com a inflação.

Ao nível das empresas, a STMicroelectronics atraiu a atenção após a queda das suas ações na sequência do anúncio de uma emissão de obrigações convertíveis no valor de 1,5 mil milhões de dólares. Com os índices europeus a negociar perto de máximos históricos, é provável que os investidores se tornem cada vez mais sensíveis às decisões de financiamento das empresas e à evolução dos resultados.

Os mercados acionistas europeus continuam resilientes, mas os ganhos fáceis associados à distensão geopolítica poderão estar a chegar ao fim. A partir daqui, a direção do mercado dependerá principalmente dos dados económicos, das tendências da inflação, dos resultados das empresas e da capacidade destas para defender as margens num ambiente operacional mais desafiante.

O contrato de futuros do Euro Stoxx 50 está a ser negociado em alta hoje e está mais uma vez a testar os níveis recorde atingidos durante a sessão anterior.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5