Apple continua a impressionar

À primeira vista, é difícil descrever os últimos resultados da Apple de outra forma que não seja «sólidos». A empresa voltou a superar as expectativas dos analistas, a receita ultrapassou os 109 mil milhões de dólares e o seu produto mais importante, o iPhone, que continua a registar procura. Apesar disso, a reação inicial do mercado tem sido negativa, com as ações da Apple a registarem uma queda nas negociações após o fecho da bolsa. Esta reação diz muito sobre a situação atual da empresa. Os investidores já não questionam se a Apple é uma excelente empresa. Isso já está provado há anos. A questão que o mercado coloca hoje é se, dada a dimensão atual da empresa, a Apple ainda consegue encontrar novas fontes de crescimento que justifiquem as expectativas extremamente elevadas em torno das suas ações.

Isso não significa que o próprio relatório mereça muitas críticas. A Apple encerrou o seu terceiro trimestre fiscal com uma receita de 109,4 mil milhões de dólares, superando as previsões dos analistas, enquanto o lucro por ação situou-se nos 2,02 dólares, em comparação com as expectativas de 1,89 dólares. A empresa demonstrou, mais uma vez, a solidez do seu modelo de negócio. A sua enorme base de utilizadores, a excepcional fidelidade dos clientes e a capacidade de manter uma elevada rentabilidade continuam a fazer da Apple uma das empresas de maior qualidade do mundo.

O destaque claro do relatório foi, mais uma vez, o iPhone. A receita deste segmento atingiu 54,25 mil milhões de dólares, representando um crescimento de cerca de 22% em relação ao ano anterior. Este resultado demonstra que, apesar da crescente maturidade do mercado dos smartphones, a Apple continua capaz de gerar uma procura muito forte. Os consumidores continuam dispostos a pagar preços elevados pelos dispositivos mais recentes, e o ecossistema construído em torno do iPhone continua a ser a maior vantagem competitiva da empresa.

A força do iPhone é importante para a Apple muito para além das vendas de dispositivos. A enorme base instalada de utilizadores ativos da empresa cria os alicerces para todo o ecossistema de serviços, aplicações e produtos adicionais. Cada iPhone vendido alarga a base de clientes potenciais para outras áreas do negócio. Os resultados de hoje confirmam, portanto, que o núcleo do negócio da Apple continua extremamente sólido.

O segmento Mac também proporcionou uma surpresa positiva, regressando ao crescimento após um período mais fraco. A Apple continua a beneficiar da vantagem dos seus próprios chips e da sua forte posição entre os utilizadores mais exigentes. No entanto, o foco dos investidores está hoje a deslocar-se cada vez mais para o que está para além do negócio tradicional de hardware.

As principais questões que se colocam na sequência do relatório dizem respeito aos serviços. Os Serviços da Apple geraram mais de 30 mil milhões de dólares em receitas e continuam a ser um dos negócios mais atrativos de todo o grupo. Trata-se de um segmento com características de elevada qualidade, fluxos de receitas recorrentes e margens financeiras sólidas. Nos últimos anos, os serviços têm sido vistos como o segundo motor de crescimento natural da Apple, reduzindo gradualmente a dependência da empresa em relação aos ciclos de substituição de hardware.

O mercado, no entanto, esperava um impulso mais forte. Isto não significa que os serviços se tenham tornado um negócio fraco. Pelo contrário, continuam a ser um dos ativos mais valiosos da Apple. A questão é que, com a atual valorização da empresa, os investidores esperam que este segmento acelere ainda mais e desempenhe um papel mais significativo na impulsão do crescimento global.

A situação na China apresenta-se semelhante. A Apple continua a manter uma posição muito forte no mercado, mas os resultados não proporcionaram o avanço claro que alguns investidores esperavam. O mercado chinês de smartphones tornou-se significativamente mais desafiante, com os fabricantes locais a competirem de forma mais eficaz tanto em termos de preço como de tecnologia. A Apple continua a ser uma marca excepcionalmente forte, mas a China já não é um catalisador óbvio para uma nova fase importante de crescimento.

O maior desafio para a Apple continua a ser encontrar novas áreas de expansão para além do seu negócio principal de dispositivos. O relatório de hoje confirmou, mais uma vez, que o iPhone continua a ser um produto incrivelmente forte e que o ecossistema da Apple continua a gerar um valor enorme. Ao mesmo tempo, outros segmentos não forneceram aos investidores um sinal claro que alterasse a perceção a longo prazo da empresa.

A Apple continua a ser uma das melhores empresas do mundo. A questão não é a qualidade das suas operações atuais, mas sim as expectativas em torno do seu futuro. Numa escala medida em biliões de dólares, o mercado já não se satisfaz com a simples apresentação de novos recordes de vendas e de um crescimento constante. Os investidores querem ver novas fontes de expansão capazes de sustentar a trajetória de crescimento da empresa nos próximos anos.

O relatório publicado ontem é, portanto, um bom exemplo de como as expectativas mudaram em relação às maiores empresas tecnológicas do mundo. A Apple já não precisa de provar que é capaz de gerar receitas e lucros enormes. Isso já foi demonstrado inúmeras vezes. O que o mercado quer ver é o próximo capítulo da história de crescimento, e os resultados de hoje ainda não escreveram esse capítulo.