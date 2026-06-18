Wall Street está a registar uma recuperação cautelosa após as quedas de ontem, na sequência da reunião do FOMC. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq registam subidas de 1,4% e 2,25%, respetivamente; os futuros do DJIA registam uma subida de 1,1%, enquanto as ações de pequena capitalização do Russell 2000 registam uma subida de 1,7%. Os investidores estão a lidar com um ambiente macroeconómico complexo, na sequência de um acordo de paz histórico entre os EUA e o Irão, da descida dos preços da gasolina e da estreia em bolsa da SpaceX, que atraiu um afluxo maciço de investidores particulares. No entanto, a ansiedade mantém-se elevada sob a liderança do novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh. A sua decisão de abandonar as orientações futuras explícitas introduz incerteza em termos de política monetária, obrigando os mercados a precificar os dados em tempo real. Pedidos de subsídio de desemprego caem para 226 mil num contexto de baixos números de despedimentos Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos estados dos EUA diminuíram em 4 000, para um valor sazonalmente ajustado de 226 000 na semana que terminou a 13 de junho, em linha com as expectativas e consolidando um cenário de estabilidade no mercado de trabalho. Embora os despedimentos iniciais se mantenham historicamente baixos, os pedidos de subsídio de desemprego recorrentes aumentaram em 24 000, para 1,81 milhões, sinalizando que a procura de novo emprego está a demorar mais tempo num contexto de incerteza política e geopolítica. No entanto, trata-se de um sinal menor e o número mantém-se dentro dos limites de um mercado de trabalho saudável. Fonte: XTB Research US100 (H4) Os contratos do US100 registaram hoje uma subida de 2,0%, ultrapassando os níveis de retração de Fibonacci de 78,6% (30 264 dólares), impulsionados por um forte momentum de alta. O preço continua a ser negociado bem acima das suas médias móveis exponenciais (EMA) de 10, 30 e 100 períodos no gráfico de 4 horas, sinalizando uma tendência de alta a curto prazo intacta. Os compradores estão agora de olho num novo teste da resistência psicológica perto do pico recente, nos 30 769 dólares, enquanto o RSI de 14 períodos se mantém confortavelmente nos 58,4, deixando bastante margem antes de entrar em território de sobrecompra. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: A SpaceX (SPCX.US) amplia as perdas registadas ontem em 7,3%, caindo para cerca de 178 USD.

amplia as perdas registadas ontem em 7,3%, caindo para cerca de 178 USD. A Apple alerta para aumentos de preços «inevitáveis» devido ao aumento dos custos dos chips (AAPL.US: +0,6%): O CEO cessante, Tim Cook, alertou que os aumentos nos preços do hardware são inevitáveis devido a um aumento insustentável nos custos dos chips de memória. Impulsionados pela forte procura de IA e pelas perturbações nas cadeias de abastecimento de hélio causadas pela guerra no Médio Oriente, os preços da RAM duplicaram desde o final de 2025. Os analistas estimam que os preços dos próximos smartphones a nível global possam subir 20%, o que poderá representar um acréscimo de até 150 dólares no próximo iPhone 18.

O CEO cessante, Tim Cook, alertou que os aumentos nos preços do hardware são inevitáveis devido a um aumento insustentável nos custos dos chips de memória. Impulsionados pela forte procura de IA e pelas perturbações nas cadeias de abastecimento de hélio causadas pela guerra no Médio Oriente, os preços da RAM duplicaram desde o final de 2025. Os analistas estimam que os preços dos próximos smartphones a nível global possam subir 20%, o que poderá representar um acréscimo de até 150 dólares no próximo iPhone 18. A Accenture desencadeia uma queda generalizada no setor da consultoria de TI a nível global após a revisão em baixa das previsões (ACN.US: -16,7%): as ações desceram acentuadamente após a empresa ter comunicado que as receitas do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 ficaram aquém das expectativas (18,7 mil milhões de dólares contra os 18,78 mil milhões de dólares previstos) e ter reduzido a sua previsão de crescimento orgânico para o ano inteiro para 3%–4%. A estagnação das receitas desencadeou vendas massivas em todo o setor, já de si instável, num contexto de preocupações com a transição estrutural para a IA, arrastando a rival francesa Capgemini (CAP.FR) para uma queda de 8,4%, para um novo mínimo de 52 semanas, enquanto a Cognizant e a Infosys registaram quedas de até 5,8%.

as ações desceram acentuadamente após a empresa ter comunicado que as receitas do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 ficaram aquém das expectativas (18,7 mil milhões de dólares contra os 18,78 mil milhões de dólares previstos) e ter reduzido a sua previsão de crescimento orgânico para o ano inteiro para 3%–4%. A estagnação das receitas desencadeou vendas massivas em todo o setor, já de si instável, num contexto de preocupações com a transição estrutural para a IA, arrastando a rival francesa Capgemini (CAP.FR) para uma queda de 8,4%, para um novo mínimo de 52 semanas, enquanto a Cognizant e a Infosys registaram quedas de até 5,8%. A HIVE Digital dispara com um contrato gigantesco de 220 milhões de dólares em GPUs e expansão (HIVE.US: +7,5%): as ações dispararam após a empresa ter assegurado um contrato de três anos, no valor de 220 milhões de dólares, com a Bell Canada e a Cohere para a implementação de 2 304 GPUs NVIDIA Grace Blackwell, o que acrescenta 70 milhões de dólares à receita recorrente anual (ARR). Por outro lado, a HIVE obteve aprovação municipal para adquirir o seu centro de dados «Big Boden», de 32 MW, que se encontrava arrendado na Suécia.

as ações dispararam após a empresa ter assegurado um contrato de três anos, no valor de 220 milhões de dólares, com a Bell Canada e a Cohere para a implementação de 2 304 GPUs NVIDIA Grace Blackwell, o que acrescenta 70 milhões de dólares à receita recorrente anual (ARR). Por outro lado, a HIVE obteve aprovação municipal para adquirir o seu centro de dados «Big Boden», de 32 MW, que se encontrava arrendado na Suécia. O diretor financeiro da Pfizer, Dave Denton, vai deixar o cargo em agosto (PFE.US: -2,3%): a empresa anunciou que o diretor financeiro Dave Denton se afastará a 15 de agosto para prosseguir uma oportunidade no setor dos bens de consumo fora da indústria farmacêutica. Cecile Guegan, vice-presidente sénior de Finanças do negócio biofarmacêutico global, assumirá o cargo de diretora financeira interina a 16 de agosto, enquanto a empresa inicia uma procura exaustiva por um sucessor permanente.

a empresa anunciou que o diretor financeiro Dave Denton se afastará a 15 de agosto para prosseguir uma oportunidade no setor dos bens de consumo fora da indústria farmacêutica. Cecile Guegan, vice-presidente sénior de Finanças do negócio biofarmacêutico global, assumirá o cargo de diretora financeira interina a 16 de agosto, enquanto a empresa inicia uma procura exaustiva por um sucessor permanente. A Rockstar define as pré-encomendas do GTA 6 para 25 de junho, no meio do debate sobre o preço: A Rockstar Games revelou oficialmente a capa animada de Grand Theft Auto 6 e anunciou que as pré-encomendas para consolas terão início a 25 de junho, antes do seu lançamento a 19 de novembro. Embora o lançamento para PC continue por confirmar, o anúncio coloca imediatamente em destaque a questão do preço final, no meio de intensas especulações de que a Take-Two poderá elevar o preço da edição padrão para 80 dólares ou mais.

A Rockstar Games revelou oficialmente a capa animada de e anunciou que as pré-encomendas para consolas terão início a 25 de junho, antes do seu lançamento a 19 de novembro. Embora o lançamento para PC continue por confirmar, o anúncio coloca imediatamente em destaque a questão do preço final, no meio de intensas especulações de que a Take-Two poderá elevar o preço da edição padrão para 80 dólares ou mais. A Rumble dispara com a aquisição da Northern Data e a aposta na IA (RUM.US: +7%): as ações subiram após a conclusão da aquisição de uma participação de 85,2% na Northern Data AG. A empresa mudou a sua marca para RUM Group Inc. e criou a «Quake AI» — uma unidade de infraestrutura na nuvem que combina a Rumble Cloud com o parque de 22 000 GPUs NVIDIA H100/H200 da Northern Data. Apoiada por um acordo de 270 milhões de dólares com a Together AI, a Northern Data elevou simultaneamente a sua previsão de receitas para o ano completo de 2026 em 30%, para 170 milhões a 190 milhões de euros.

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