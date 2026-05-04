💶Indústria da Zona Euro: Uma recuperação frágil que esconde os riscos de estagflação

Principais conclusões Recuperação industrial ilusória: Embora os índices PMI tenham subido acima de 50, o crescimento é impulsionado pela acumulação de stocks motivada pelo pânico, e não por uma procura genuína; na Alemanha, o clima de confiança empresarial atingiu o seu nível mais baixo em 18 meses.

Embora os índices PMI tenham subido acima de 50, o crescimento é impulsionado pela acumulação de stocks motivada pelo pânico, e não por uma procura genuína; na Alemanha, o clima de confiança empresarial atingiu o seu nível mais baixo em 18 meses. Riscos de estagflação e o «cenário adverso»: Com os preços do petróleo a rondar os 110 dólares, a zona euro aproxima-se do modelo de teste de resistência do BCE, que prevê um pico de inflação de 3,5% e exige uma resposta monetária enérgica.

Com os preços do petróleo a rondar os 110 dólares, a zona euro aproxima-se do modelo de teste de resistência do BCE, que prevê um pico de inflação de 3,5% e exige uma resposta monetária enérgica. O mercado precifica os aumentos: Os investidores estão quase certos de um aumento das taxas em junho e antecipam um total de três aumentos este ano (para 2,75%), mantendo as taxas de rendimento alemãs a 2 anos estabilizadas em torno dos 2,67%.

Os dados mais recentes relativos ao setor industrial, referentes a abril de 2026, apresentam uma aparência enganadora de boa saúde em toda a zona euro. Embora os números globais sugiram uma recuperação há muito esperada, os mecanismos subjacentes revelam um bloco que se debate com profundas fraturas estruturais, agravadas pelo conflito em curso no Médio Oriente. O PMI do setor industrial da zona euro subiu para 52,2, mas os participantes no mercado olham para além dos números globais com crescente apreensão. Um bloco a duas velocidades impulsionado por compras preventivas Pela primeira vez em quase quatro anos, todas as oito economias monitorizadas da zona euro entraram em território expansionista (acima de 50,0). No entanto, os motores deste crescimento estão longe de ser orgânicos: França e a periferia: O PMI da França subiu para 52,8 , com um impulso notável na Itália e em Espanha . No entanto, este «crescimento» é, em grande parte, o resultado de um armazenamento agressivo. Confrontadas com uma incerteza extrema quanto às futuras cadeias de abastecimento, as empresas estão a antecipar encomendas para se protegerem contra aumentos de preços e escassez previstos.

O PMI da França subiu para , com um impulso notável na . No entanto, este «crescimento» é, em grande parte, o resultado de um armazenamento agressivo. Confrontadas com uma incerteza extrema quanto às futuras cadeias de abastecimento, as empresas estão a antecipar encomendas para se protegerem contra aumentos de preços e escassez previstos. O atraso alemão: Na Alemanha, o coração industrial da Europa, a situação é mais precária. Embora o PMI tenha registado 51,4, a confiança das empresas mergulhou em território negativo pela primeira vez em 18 meses. O setor está a ser estrangulado por graves atrasos nas entregas e por um aumento implacável dos preços dos fatores de produção. O encerramento prolongado do Estreito de Ormuz continua a ser o principal ponto de estrangulamento para o continente. As perturbações na cadeia de abastecimento encontram-se agora no seu nível mais agudo desde meados de 2022. A inflação dos preços dos fatores de produção atingiu o seu nível mais elevado em 46 meses, obrigando os fabricantes a repercutir estes custos nos consumidores a um ritmo recorde. O «Cenário Adverso» do BCE Torna-se a Linha de Base A divulgação simultânea do Inquérito aos Previsores Profissionais (SPF) do BCE confirma a viragem hawkish, com as expectativas de inflação para 2026 revistas em alta para 2,7%. Embora a presidente do BCE, Christine Lagarde, tenha mantido um grau característico de ambiguidade relativamente à modelação interna do banco, a realidade no terreno — com o petróleo Brent a ser negociado a pouco menos de 110 dólares por barril — coloca a zona euro firmemente dentro do «cenário adverso» do BCE. Neste cenário de teste de resistência, o petróleo a 119 dólares conduz a um pico de inflação de 3,5%, exigindo uma resposta monetária enérgica. Política Monetária e Dívida Soberana: Reajustamento da trajetória das taxas: Os mercados de swaps estão agora a precificar três subidas de 25 pontos base este ano com quase total certeza. O sentimento está a convergir para uma primeira medida já em junho, o que elevaria a taxa de depósito para 2,75% .

Os mercados de swaps estão agora a precificar este ano com quase total certeza. O sentimento está a convergir para uma primeira medida já em junho, o que elevaria a taxa de depósito para . Rendimentos dos Bunds: A parte inicial da curva alemã parece ter encontrado o seu equilíbrio. Os rendimentos dos Bunds a dois anos, em 2,67%, refletem agora adequadamente a interpretação hawkish do mercado relativamente à curva OIS. A menos que o petróleo avance para a marca dos 120 dólares, a pressão ascendente sobre os rendimentos poderá ser limitada a curto prazo. Fonte: Bloomberg Finance LP Os mercados estão agora a descontar um aumento em junho com uma probabilidade de quase 100%. A estagflação paira sobre a moeda comum A relutância da liderança do BCE em classificar explicitamente o atual ambiente como «estagflacionário» não impediu os mercados de o fazerem. O banco central encontra-se na posição pouco invejável de aumentar as taxas não para arrefecer uma economia em ebulição, mas para ancorar as expectativas face a um choque do lado da oferta. Caso o «cisne negro» de uma inflação de 4% se concretize, o BCE terá pouca escolha a não ser acelerar o seu ciclo de aperto monetário. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As projeções internas sugerem que a inflação poderá ultrapassar a marca dos 4% até ao final do ano, antes de regressar à média, desde que os mercados energéticos se estabilizem. EURUSD: Diferenciais de Rendimento vs. Realidade De uma perspetiva macroeconómica, o euro parece estar avaliado de forma justa face às taxas de juro reais. No entanto, a trajetória da moeda continua ligada à determinação do BCE. Se o Conselho do BCE concretizar os três aumentos agora esperados pelo mercado, os rendimentos dos títulos do Bund a 10 anos irão provavelmente enfrentar revisões significativas em alta. Fonte:Bloomberg Finance LP, XTB O EURUSD continua fortemente correlacionado com o diferencial de rendimento a 10 anos. Fonte: xStation5 Tecnicamente, o par enfraqueceu após uma breve incursão em direção ao nível de 1,1800 na passada sexta-feira. Na ausência de um novo catalisador geopolítico ou macroeconómico, espera-se que o euro se consolide entre os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 50,0%, à medida que os investidores ponderam o risco de um abrandamento induzido pelo BCE face às pressões persistentes sobre os preços.

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