A sessão de Wall Street está a abrir num clima de preocupação quanto à rentabilidade do setor da «IA». O sentimento do mercado também é prejudicado pela falta de progressos nas negociações entre os EUA e o Irão. Os futuros dos principais índices norte-americanos registam quedas; o US100 lidera as perdas, caindo mais de 1% por volta da abertura. O WSJ noticiou na segunda-feira que a OpenAI não conseguiu atingir um marco importante relacionado com as receitas e o número de utilizadores. Isto provocou ansiedade em todo o setor tecnológico, com quedas particularmente acentuadas entre as empresas mais dependentes da OpenAI. A OpenAI também reformulou o seu acordo de cooperação com a Microsoft. A Microsoft foi privada de uma cláusula de exclusividade relacionada com o licenciamento da tecnologia. Um processo judicial entre a OpenAI e Elon Musk está também marcado para ter início na quinta-feira. Musk pede uma indemnização de 150 mil milhões de dólares à startup, argumentando que a empresa alterou ilegalmente o seu estatuto de organização sem fins lucrativos para comercial.

A comunicação da Casa Branca relativamente às negociações tem sido limitada, mas os responsáveis têm manifestado desapontamento e impaciência com a postura do Irão. Os representantes iranianos mantêm as suas exigências maximalistas, reclamando o controlo do estreito, garantias de segurança e o reconhecimento do direito de enriquecer urânio.

Dados macroeconómicos O Conference Board publicará o seu Índice de Confiança do Consumidor 30 minutos após a abertura da sessão. O consenso do mercado aponta para uma descida de 91,8 para 89,3 pontos. US100 (D1) Fonte: xStation5 Nos últimos dias, os compradores assumiram claramente a iniciativa, ultrapassando de forma decisiva a média móvel EMA200 e impulsionando depois o preço para um novo máximo. Será cada vez mais difícil manter uma sequência de alta tão prolongada; o RSI mantém-se em torno de ~70. Caso haja tentativas de fazer baixar o preço, uma zona de resistência claramente definida entre os níveis de Fibonacci de 23,6 e 38,2 será fundamental. Notícias empresariais: CoreWeave (CRWV.US) e Oracle (ORCL.US): ambas as ações registaram uma queda de quase 5% na sequência de notícias sobre contratempos por parte da OpenAI.

ambas as ações registaram uma queda de quase 5% na sequência de notícias sobre contratempos por parte da OpenAI. Meta (META.US): o governo chinês bloqueou a aquisição do modelo de IA «Manus» devido a preocupações com a segurança nacional. A ação registou uma queda superior a 1%.

o governo chinês bloqueou a aquisição do modelo de IA «Manus» devido a preocupações com a segurança nacional. A ação registou uma queda superior a 1%. Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): a empresa divulgou resultados que superaram significativamente as expectativas de EPS. O prejuízo por ação caiu para 0,24 dólares, contra expectativas de cerca de 0,33 dólares. A ação subiu mais de 25%.

a empresa divulgou resultados que superaram significativamente as expectativas de EPS. O prejuízo por ação caiu para 0,24 dólares, contra expectativas de cerca de 0,33 dólares. A ação subiu mais de 25%. UPS (UPS.US): a empresa de entregas registou uma queda superior a 4%, apesar de resultados satisfatórios no primeiro trimestre de 2026. Os analistas apontam para a ausência do aumento esperado nas metas financeiras conservadoras da empresa.

a empresa de entregas registou uma queda superior a 4%, apesar de resultados satisfatórios no primeiro trimestre de 2026. Os analistas apontam para a ausência do aumento esperado nas metas financeiras conservadoras da empresa. Coca-Cola (CCH.UK): o grupo de alimentos e bebidas divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026. A empresa cumpriu as expectativas em termos de receitas e rentabilidade; as ações registam uma subida de cerca de 3%.

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