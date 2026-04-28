A sessão nos EUA foi dominada por preocupações quanto à sustentabilidade da rentabilidade das empresas de IA. O sentimento parece ter sido ainda mais enfraquecido pelo impasse nas negociações entre o Irão e os EUA. Os futuros dos índices de Wall Street estão em baixa. O NASDAQ 100 e o Russell 2000 registam as quedas mais acentuadas, com descidas superiores a 1%. O S&P 500 e o Dow estão a aguentar-se melhor. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram oficialmente a sua saída dos cartéis da OPEP e da OPEP+ O Conference Board divulgou dados sobre o sentimento dos consumidores, que subiu inesperadamente para 92,8, contra as expectativas de 89,3. A CNN informa que o preço médio por galão de gasolina aumentou para 4,18 dólares — o nível mais alto em quatro anos. Chegaram ao público informações sobre os resultados decepcionantes da OpenAI. Um dos líderes da corrida/revolução da IA terá ficado aquém das expectativas em termos de receitas e número de utilizadores. Isto desencadeou uma onda de pessimismo e preocupação em todo o mercado — as maiores quedas estão a afetar as empresas mais dependentes do sucesso da firma. A CoreWeave e a Oracle registam quedas de cerca de 5%. A Spotify apresentou resultados sólidos, mas o mercado ficou desapontado com as previsões de lucros mais baixos no segundo trimestre. As ações registam uma queda de dois dígitos. A UPS registou uma queda superior a 3%, apesar dos resultados sólidos, uma vez que os investidores estão desiludidos com as metas financeiras conservadoras da empresa. A Coca-Cola superou as expectativas do mercado e elevou as suas perspetivas para os próximos períodos de reporte. As ações registaram uma subida superior a 5%. A General Motors apresentou resultados sólidos, superando significativamente as expectativas, mas o sentimento manteve-se frio depois de a empresa ter aumentado substancialmente a sua previsão para os custos relacionados com tarifas. As ações encerraram a sessão perto do preço de abertura. A Bed Bath & Beyond divulgou os seus resultados — as perdas foram muito inferiores ao esperado. As ações subiram inicialmente mais de 25%, mas depois inverteram a tendência e encerraram a sessão com uma queda de cerca de 7%.

O sentimento nas bolsas europeias foi misto e mais moderado do que nos EUA, embora ainda inclinado para o lado negativo. O continente enfrenta uma série de questões e preocupações, principalmente relacionadas com os preços dos combustíveis. O índice europeu EURO STOXX 50 caiu cerca de 0,4%. A Espanha registou um forte aumento nas vendas a retalho, bem como um aumento no desemprego. As vendas a retalho cresceram 4,1% em termos homólogos, enquanto o desemprego subiu para mais de 10,8%. A Airbus divulgou os resultados do primeiro trimestre. A empresa registou uma queda notável nas receitas e na rentabilidade, mas as ações resistem às quedas, uma vez que a empresa manteve inalteradas as suas previsões para o ano inteiro. A curto prazo, os stocks de combustível para aviões na Europa poderão melhorar, de acordo com o CEO da Ryanair. A alemã Bayer registou uma queda superior a 4%; a queda surge na sequência de um processo judicial nos EUA relacionado com a utilização de pesticidas e o seu impacto negativo na saúde.

No mercado cambial, destacam-se as perdas do franco suíço. O CHF registou uma queda de cerca de 0,5% face aos principais pares de moedas. Esta evolução reflete uma combinação de realizações de lucros, especulação sobre a política do SNB e incerteza no contexto das guerras comerciais em curso.

No que diz respeito às matérias-primas agrícolas, o trigo é o que mais está a subir — principalmente devido a preocupações com a produção alimentar no contexto de potenciais problemas de disponibilidade de fertilizantes.

Os preços do petróleo subiram cerca de 2,5%. O Brent está a atingir os 104 dólares, enquanto o WTI está acima dos 100 dólares por barril.

As quedas predominam entre os metais. O alumínio e o cobre registam quedas superiores a 1%, enquanto a prata e o ouro registam quedas de cerca de 2%.

No mercado das criptomoedas, o sentimento é misto. A Bitcoin e a Solana registam quedas ligeiramente inferiores a 1%. A Ethereum apresenta uma volatilidade limitada e mantém-se em torno dos 2280 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.