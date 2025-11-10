Em outubro de 2025, a China registou a sua primeira leitura positiva da inflação dos preços no consumidor (IPC) desde junho, com o IPC a aumentar 0,2% em termos anuais, ligeiramente acima das expectativas do mercado de um crescimento nulo.

Isto indica que a deflação presente durante a maior parte do ano está a começar a diminuir, impulsionada pelo aumento da procura por parte dos consumidores e pelos efeitos das medidas de estímulo económico, particularmente durante o período de férias nacionais. Numa base mensal, o IPC também aumentou 0,2%, sinalizando uma tendência de estabilização dos preços no consumidor.

Ao mesmo tempo, a inflação dos preços no produtor (PPI) permanece em território negativo, caindo 2,1% em termos anuais, embora ligeiramente abaixo da previsão de -2,2%. Isto mostra que a pressão deflacionária no sector industrial persiste, embora a um ritmo decrescente, e que se mantém há mais de três anos. Os preços dos produtos alimentares caíram 2,9% em termos anuais, apesar de um modesto aumento de 0,2% numa base mensal, contribuindo para a dinâmica moderada da inflação global na China. No seu conjunto, estes valores sugerem que a economia chinesa está a recuperar gradualmente de um período prolongado de deflação, com as políticas de estímulo centradas no aumento da procura interna a começarem a surtir efeito.

Política monetária e perspetivas de curto prazo

A estabilização da inflação no consumidor em outubro indica que o risco de um aumento súbito dos preços a curto prazo permanece baixo. Na prática, este facto permite ao Banco Popular da China manter uma política monetária flexível, que pode apoiar ainda mais o consumo e o investimento.

No entanto, a situação exige um acompanhamento contínuo, uma vez que a deflação contínua dos produtores aponta para desafios no sector industrial que podem ter impacto nas cadeias de abastecimento globais.

Impacto nos mercados globais

O aumento do IPC da China também tem um efeito direto nos mercados acionistas mundiais. Uma leitura positiva após um longo período de deflação sinaliza uma recuperação da procura interna, potencialmente impulsionando o crescimento das empresas dependentes do consumo. Isto melhora o sentimento dos investidores, particularmente nas bolsas de valores asiáticas, e afecta positivamente os índices globais, aumentando o apetite pelo risco.

Além disso, o crescimento moderado do IPC reduz as preocupações quanto a aumentos agressivos das taxas de juro, que, de outro modo, poderiam condicionar as avaliações dos activos, apoiando ainda mais os mercados acionistas. No entanto, a deflação persistente dos produtores continua a ser um fator que os investidores acompanham de perto quando avaliam as perspectivas de crescimento económico.

A inflação da China também desempenha um papel importante na taxa de câmbio do dólar e nos fluxos de capital globais. Um sinal positivo de aumento da inflação no consumidor aumenta a atratividade do investimento em activos chineses, conduzindo potencialmente a entradas de capital na China e fortalecendo o yuan face ao dólar. Ao mesmo tempo, perspectivas económicas mais estáveis reduzem a aversão ao risco, apoiando o investimento em mercados emergentes e influenciando as tendências do capital mundial.

Classes de ativos mais beneficiadas

Vale também a pena referir quais as classes de activos que normalmente beneficiam de um IPC mais elevado na China. As acções dos consumidores e as matérias-primas, em particular os metais industriais e energéticos, registam geralmente os maiores ganhos, uma vez que beneficiam do aumento da procura interna e dos preços mais elevados. As obrigações do Tesouro oferecem rendimentos mais elevados, constituindo um refúgio mais seguro em comparação com activos mais voláteis. Os sinais positivos de inflação também apoiam os mercados acionistas das economias emergentes, que beneficiam frequentemente do consumo crescente da China.

Os dados de outubro relativos à inflação na China apontam para o início de uma recuperação do consumo e para a estabilização dos preços no consumidor, o que poderá apoiar uma política monetária flexível e fomentar um sentimento positivo nos mercados globais. Ao mesmo tempo, a persistente deflação no produtor recorda que os desafios do sector industrial permanecem e serão fundamentais para a sustentabilidade da recuperação económica da China.

