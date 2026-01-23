A Intel apresentou os resultados do quarto trimestre de 2025, que à primeira vista parecem bons. As receitas da empresa atingiram 13,7 mil milhões de dólares, ultrapassando o consenso dos analistas em 2,2%. O lucro ajustado por ação (EPS) foi de 0,15 USD, quase o dobro dos 0,08 USD esperados. O segmento de Data Center e IA cresceu 9% em relação ao ano anterior, atingindo 4,7 mil milhões de dólares, reflectindo a crescente procura de processadores na era da inteligência artificial.
Apesar destes resultados positivos, o mercado reagiu negativamente, uma vez que os investidores se concentraram principalmente nas fracas orientações para o primeiro trimestre, nas pressões sobre os custos e nos riscos de execução, em vez de se concentrarem nos resultados históricos de EPS ou de receitas.
Resultados Financeiros
- EPS: USD 0,15, superando as expectativas dos analistas de USD 0,08
- Receitas: 13,7 mil milhões de dólares, acima das expectativas (13,4 mil milhões de dólares), menos 4% em relação ao ano anterior
- Margens brutas: sob pressão significativa devido ao aumento dos custos de produção e à oferta limitada de chips
- Segmento de Data Center e IA: +9% YoY, 4,7 mil milhões de dólares
- Computação de clientes (segmento PC): as receitas diminuíram 7% em relação ao ano anterior, 8,2 mil milhões de dólares
- Processos 18A e 14A: progressos na aceleração, mas os rendimentos de produção continuam abaixo das expectativas
- Aperto na memória: a redução da oferta mundial de DRAM e NAND poderá limitar os volumes e as margens no segmento dos PC
Progresso tecnológico e riscos de execução
A administração destacou o progresso no desenvolvimento dos processos 18A e 14A, as tecnologias de litografia mais avançadas produzidas nos EUA, mas o risco de execução está a aumentar e os rendimentos de produção permanecem abaixo dos objectivos. Esta situação acrescenta incerteza ao mercado e tem impacto na reação dos investidores.
A dinâmica das acções subiu 11% antes dos resultados, com a expetativa de uma surpresa positiva, mas após a divulgação, predominaram as preocupações com a fraca orientação para o primeiro trimestre, as pressões sobre os custos, a diminuição das margens e um segmento de PC dececionante. Isto mostra que, no atual ciclo de mercado, os investidores se concentram principalmente no futuro e na qualidade da execução da estratégia e não apenas nos resultados do último trimestre.
Expectativas para o primeiro trimestre de 2026
- Receitas previstas: 11,7-12,7 mil milhões de dólares, o que representa uma quebra de 2,4% em relação ao consenso do mercado
- EPS ajustado: cerca de 0,00 USD, enquanto o mercado esperava 0,05 USD
- Principais razões: esgotamento das existências de reserva e transferência da produção de bolachas para os servidores, que só sairão das fábricas no final do trimestre
- Impacto no crescimento e nas margens: a oferta limitada de pastilhas continua a suprimir o crescimento das receitas e o potencial de expansão das margens, apesar do aumento da procura de IA
Novos riscos estruturais
Para além dos problemas de orientação a curto prazo, novos riscos estruturais podem intensificar a pressão sobre os resultados da Intel nos próximos trimestres. O risco de execução, ou a falta de consistência na implementação da estratégia, é citado como uma fraqueza fundamental, especialmente devido às elevadas expectativas do mercado.
Além disso, o aumento da oferta de memória poderá enfraquecer a procura de PC, ameaçando diretamente o segmento de Computação de Cliente. A fraqueza neste segmento pode também reduzir os retornos dos investimentos da Foundry e do processo 18A, que depende em grande medida dos volumes de vendas internas.
Perspetivas para longo prazo
A Intel prevê uma receita de 11,7-12,7 mil milhões de dólares para o primeiro trimestre de 2026 e um EPS ajustado próximo de zero, sublinhando a cautela da empresa. A oferta limitada de chips, apesar da crescente procura de IA, continua a restringir o potencial crescimento das receitas e a melhoria das margens. O segmento dos PC continua a ser uma clara área de risco, enquanto o centro de dados, a IA e a fundição oferecem oportunidades de crescimento, desde que a estratégia seja executada de forma eficaz e a rentabilidade seja restaurada. As mudanças na gestão e a reestruturação do negócio fazem parte dos esforços mais amplos da Intel, mas até que a empresa demonstre uma execução consistente do plano, o mercado permanecerá cético quanto à recuperação a longo prazo.
Expectativas de mercado mais elevadas após uma subida espetacular: nos últimos 12 meses, as ações da Intel aumentaram quase 150%. O mercado já avaliou a maioria das informações e espera agora resultados positivos. O quarto trimestre mostrou fundamentos sólidos, mas dadas as elevadas expectativas dos investidores, os resultados actuais não foram suficientemente convincentes, o que explica a forte venda.
Principais conclusões
O quarto trimestre de 2025 mostrou que a Intel tem fundamentos sólidos e áreas de crescimento, particularmente em Data Center e IA, mas o mercado permaneceu desapontado devido à fraca orientação do primeiro trimestre, pressões de margem, fornecimento limitado de chips e riscos adicionais de execução, incluindo a escassez de memória. A Intel enfrenta desafios significativos, como a expansão de processos de produção avançados, a reconstrução do segmento de PC, a melhoria das margens e o controlo dos custos, e a execução consistente da estratégia num ambiente de procura difícil. A empresa ainda tem muito trabalho a fazer antes de os investidores traduzirem as expectativas do mercado num crescimento real do preço das acções e numa avaliação fundamental mais elevada.
