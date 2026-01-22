Intel vai apresentar resultados hoje, o que esperar? 📊

Porque é que os resultados são importantes
Hoje, após o encerramento da sessão de Wall Street, a Intel divulgará o seu relatório do quarto trimestre de 2025. Este é um momento crucial para a empresa demonstrar o progresso na execução do seu plano de recuperação, desde a Foundry e IA até melhorias no segmento de PCs, apesar das condições desafiadoras do mercado, da pressão competitiva e dos desafios globais da cadeia de abastecimento. Os resultados de hoje podem responder a perguntas sobre a situação financeira atual da Intel e indicar como a empresa vê o seu futuro nos próximos trimestres e ao longo de 2026.
Previsões e consenso para o quarto trimestre de 2025
De acordo com o consenso da Bloomberg, as previsões da Intel para o quarto trimestre de 2025 são as seguintes:
- Receita total: 13,42 mil milhões de dólares, representando um declínio anual de cerca de 6%
- Computação para clientes (PC/CCG): 8,28 mil milhões de dólares
- Centro de dados e IA: 4,36 mil milhões de dólares
- EPS: 0,09 dólares
- Margem bruta: 36,5%
- Margem operacional: 6,29%
- Despesas com investigação e desenvolvimento (I&D): 3,29 mil milhões de dólares
- Receita operacional: 872,8 milhões de dólares
Previsões para o primeiro trimestre de 2026
- Receita: 12,54 mil milhões de dólares
- EPS: 0,07 dólares
- Margem bruta: 36,5%
- Despesas de capital (CapEx): 3,84 mil milhões de dólares
Estes números indicam que a Intel continua a enfrentar pressão no segmento de PC, enquanto os segmentos de Data Center & IA e Fundição estão a tornar-se cruciais para a recuperação da receita e a melhoria da margem. Os investidores acompanharão de perto se os resultados trimestrais confirmam os sinais positivos que a empresa vem enviando há vários meses e se a estratégia de reestruturação está produzindo resultados tangíveis.
Fundição e IA – um teste para a estratégia
Investimentos estratégicos no segmento de Fundição e o desenvolvimento de processos tecnológicos, incluindo o 18A no Arizona, são a base do plano de recuperação da Intel. Melhorar a eficiência da produção, atrair novos clientes e garantir a cadeia de abastecimento são iniciativas essenciais, mas dispendiosas.
No segmento de IA e Data Center, a empresa está a tentar recuperar a quota de mercado em servidores e processadores para aplicações de inteligência artificial. A colaboração com a NVIDIA em GPUs e o desenvolvimento de IA agênica visam aumentar as receitas e as margens, embora as restrições de fornecimento nos processos Intel 7 e 10 possam retardar a expansão no curto prazo.
Os resultados nesses segmentos determinarão em grande parte se os investidores considerarão o plano de “operação de resgate” bem-sucedido.
PC e computação cliente – ainda um desafio
O segmento de PC continua a ser um dos maiores desafios da Intel. Embora se espere uma recuperação nos preços médios de venda de computadores de gama alta e média, a empresa continua a perder ações no segmento económico, particularmente em Chromebooks, para concorrentes como a MediaTek. Isto afeta não só os volumes de vendas, mas também a perceção da força da marca no mercado de consumo.
O desenvolvimento de PCs com IA pode compensar parcialmente as quedas de volume, introduzindo produtos tecnologicamente mais avançados e permitindo que a Intel mantenha a sua posição no segmento premium. No entanto, o mercado acompanhará de perto se a empresa conseguirá recuperar uma quota significativa neste segmento central, que ainda gera uma parte substancial da receita total da empresa. O sucesso no segmento de PCs é, portanto, um pré-requisito para que a estratégia de recuperação seja considerada completa e sustentável, uma vez que as vendas de computadores para consumidores e empresas continuam a impulsionar o fluxo de caixa da Intel.
Apoio externo – governo, SoftBank e NVIDIA
A Intel beneficia de um amplo apoio financeiro e tecnológico de fontes externas, o que ajuda a aliviar a pressão a curto prazo e a financiar investimentos a longo prazo. A Lei CHIPS proporciona à empresa 5,7 mil milhões de dólares em dinheiro e incentivos fiscais, melhorando a liquidez e permitindo o desenvolvimento de infraestruturas de produção, especialmente no segmento de fundição.
As parcerias estratégicas com a NVIDIA e a SoftBank visam aumentar as capacidades tecnológicas da Intel, acelerar o desenvolvimento da IA e diversificar os riscos comerciais. A colaboração com a NVIDIA permite a integração de GPUs em servidores de IA e aumenta o apelo da oferta empresarial, enquanto o apoio da SoftBank proporciona acesso a financiamento e potencialmente a novos mercados.
No entanto, mesmo um apoio tão significativo não pode substituir o crescimento sustentável das receitas e a melhoria das margens, que devem resultar da eficácia operacional. Os investidores verificarão nos relatórios trimestrais se o apoio externo se traduz realmente num aumento do valor da empresa e em resultados estáveis.
Riscos para os investidores
Apesar dos progressos, a Intel ainda enfrenta desafios significativos. As restrições de produção e capacidade no segmento de Fundição, juntamente com elevadas despesas de investimento, podem abrandar o crescimento e limitar a flexibilidade financeira da empresa. A empresa prevê perder cerca de dez por cento da sua quota de mercado de PC em 2026, o que aumenta a pressão sobre a recuperação no segmento de Computação Cliente.
A concorrência da AMD, NVIDIA e MediaTek continua intensa, exigindo melhorias tecnológicas e inovação contínuas. Fatores geopolíticos e a segurança da cadeia de abastecimento, particularmente a situação em Taiwan, podem gerar custos adicionais e incerteza. A alta valorização das ações, que já reflete as expectativas positivas do mercado, significa que qualquer decepção nos resultados pode impactar fortemente o preço das ações e minar a confiança dos investidores.
A “operação de resgate” está a funcionar?
Os resultados do quarto trimestre de 2025, divulgados hoje, serão o primeiro sinal tangível de que a Intel pode traduzir o seu plano de reestruturação em resultados financeiros reais. A estabilização das receitas, a melhoria das margens e os indicadores positivos nos segmentos de fundição e IA podem convencer os investidores de que a estratégia está a funcionar.
Para que a operação seja realmente bem-sucedida, a empresa deve manter o progresso na fundição, reconstruir a quota de mercado em PCs, gerir eficazmente os custos e os riscos geopolíticos e desenvolver consistentemente segmentos de margem elevada.
A Intel está num momento crítico, pois o relatório do quarto trimestre pode confirmar a confiança dos investidores ou mostrar que o caminho para a recuperação total será mais longo e desafiador do que o mercado previa. Desde o início do ano passado, as ações da Intel subiram quase 150%, refletindo as crescentes esperanças do mercado relacionadas à reestruturação, aos investimentos em Foundry e à expansão em IA e Data Center. No entanto, grande parte desse crescimento já foi precificada pelos investidores.
Os mercados agora esperam resultados tangíveis, incluindo dados específicos sobre receitas, melhorias nas margens e ganhos reais de participação no mercado. Os resultados de hoje serão o primeiro teste para verificar se a Intel pode transformar planos ambiciosos em sucessos mensuráveis, provando que a estratégia de recuperação não é apenas teórica, mas uma base real para o crescimento futuro.
Intel: Apresenta bons resultados, mas não convence os investidores
Ações da Meta Platforms sobem após recomendação de compra da Jefferies
Abertura da sessão americana: Tentativa de recuperação em Wall Street; Meta Platforms sobe 3,5%
Ação da semana: TSMC, o coração da revolução global da IA
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.