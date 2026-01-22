Intel vai apresentar resultados hoje, o que esperar? 📊

Porque é que os resultados são importantes

Hoje, após o encerramento da sessão de Wall Street, a Intel divulgará o seu relatório do quarto trimestre de 2025. Este é um momento crucial para a empresa demonstrar o progresso na execução do seu plano de recuperação, desde a Foundry e IA até melhorias no segmento de PCs, apesar das condições desafiadoras do mercado, da pressão competitiva e dos desafios globais da cadeia de abastecimento. Os resultados de hoje podem responder a perguntas sobre a situação financeira atual da Intel e indicar como a empresa vê o seu futuro nos próximos trimestres e ao longo de 2026.

Previsões e consenso para o quarto trimestre de 2025

De acordo com o consenso da Bloomberg, as previsões da Intel para o quarto trimestre de 2025 são as seguintes:

Receita total: 13,42 mil milhões de dólares, representando um declínio anual de cerca de 6% Computação para clientes (PC/CCG): 8,28 mil milhões de dólares Centro de dados e IA : 4,36 mil milhões de dólares

13,42 mil milhões de dólares, representando um declínio anual de cerca de 6% EPS: 0,09 dólares

0,09 dólares Margem bruta: 36,5%

36,5% Margem operacional: 6,29%

6,29% Despesas com investigação e desenvolvimento (I&D): 3,29 mil milhões de dólares

3,29 mil milhões de dólares Receita operacional: 872,8 milhões de dólares

Previsões para o primeiro trimestre de 2026

Receita: 12,54 mil milhões de dólares

12,54 mil milhões de dólares EPS: 0,07 dólares

0,07 dólares Margem bruta: 36,5%

36,5% Despesas de capital (CapEx): 3,84 mil milhões de dólares

Estes números indicam que a Intel continua a enfrentar pressão no segmento de PC, enquanto os segmentos de Data Center & IA e Fundição estão a tornar-se cruciais para a recuperação da receita e a melhoria da margem. Os investidores acompanharão de perto se os resultados trimestrais confirmam os sinais positivos que a empresa vem enviando há vários meses e se a estratégia de reestruturação está produzindo resultados tangíveis.

Fundição e IA – um teste para a estratégia

Investimentos estratégicos no segmento de Fundição e o desenvolvimento de processos tecnológicos, incluindo o 18A no Arizona, são a base do plano de recuperação da Intel. Melhorar a eficiência da produção, atrair novos clientes e garantir a cadeia de abastecimento são iniciativas essenciais, mas dispendiosas.

No segmento de IA e Data Center, a empresa está a tentar recuperar a quota de mercado em servidores e processadores para aplicações de inteligência artificial. A colaboração com a NVIDIA em GPUs e o desenvolvimento de IA agênica visam aumentar as receitas e as margens, embora as restrições de fornecimento nos processos Intel 7 e 10 possam retardar a expansão no curto prazo.

Os resultados nesses segmentos determinarão em grande parte se os investidores considerarão o plano de “operação de resgate” bem-sucedido.

PC e computação cliente – ainda um desafio

O segmento de PC continua a ser um dos maiores desafios da Intel. Embora se espere uma recuperação nos preços médios de venda de computadores de gama alta e média, a empresa continua a perder ações no segmento económico, particularmente em Chromebooks, para concorrentes como a MediaTek. Isto afeta não só os volumes de vendas, mas também a perceção da força da marca no mercado de consumo.

O desenvolvimento de PCs com IA pode compensar parcialmente as quedas de volume, introduzindo produtos tecnologicamente mais avançados e permitindo que a Intel mantenha a sua posição no segmento premium. No entanto, o mercado acompanhará de perto se a empresa conseguirá recuperar uma quota significativa neste segmento central, que ainda gera uma parte substancial da receita total da empresa. O sucesso no segmento de PCs é, portanto, um pré-requisito para que a estratégia de recuperação seja considerada completa e sustentável, uma vez que as vendas de computadores para consumidores e empresas continuam a impulsionar o fluxo de caixa da Intel.

Apoio externo – governo, SoftBank e NVIDIA

A Intel beneficia de um amplo apoio financeiro e tecnológico de fontes externas, o que ajuda a aliviar a pressão a curto prazo e a financiar investimentos a longo prazo. A Lei CHIPS proporciona à empresa 5,7 mil milhões de dólares em dinheiro e incentivos fiscais, melhorando a liquidez e permitindo o desenvolvimento de infraestruturas de produção, especialmente no segmento de fundição.

As parcerias estratégicas com a NVIDIA e a SoftBank visam aumentar as capacidades tecnológicas da Intel, acelerar o desenvolvimento da IA e diversificar os riscos comerciais. A colaboração com a NVIDIA permite a integração de GPUs em servidores de IA e aumenta o apelo da oferta empresarial, enquanto o apoio da SoftBank proporciona acesso a financiamento e potencialmente a novos mercados.

No entanto, mesmo um apoio tão significativo não pode substituir o crescimento sustentável das receitas e a melhoria das margens, que devem resultar da eficácia operacional. Os investidores verificarão nos relatórios trimestrais se o apoio externo se traduz realmente num aumento do valor da empresa e em resultados estáveis.

Riscos para os investidores

Apesar dos progressos, a Intel ainda enfrenta desafios significativos. As restrições de produção e capacidade no segmento de Fundição, juntamente com elevadas despesas de investimento, podem abrandar o crescimento e limitar a flexibilidade financeira da empresa. A empresa prevê perder cerca de dez por cento da sua quota de mercado de PC em 2026, o que aumenta a pressão sobre a recuperação no segmento de Computação Cliente.

A concorrência da AMD, NVIDIA e MediaTek continua intensa, exigindo melhorias tecnológicas e inovação contínuas. Fatores geopolíticos e a segurança da cadeia de abastecimento, particularmente a situação em Taiwan, podem gerar custos adicionais e incerteza. A alta valorização das ações, que já reflete as expectativas positivas do mercado, significa que qualquer decepção nos resultados pode impactar fortemente o preço das ações e minar a confiança dos investidores.

A “operação de resgate” está a funcionar?

Os resultados do quarto trimestre de 2025, divulgados hoje, serão o primeiro sinal tangível de que a Intel pode traduzir o seu plano de reestruturação em resultados financeiros reais. A estabilização das receitas, a melhoria das margens e os indicadores positivos nos segmentos de fundição e IA podem convencer os investidores de que a estratégia está a funcionar.

Para que a operação seja realmente bem-sucedida, a empresa deve manter o progresso na fundição, reconstruir a quota de mercado em PCs, gerir eficazmente os custos e os riscos geopolíticos e desenvolver consistentemente segmentos de margem elevada.

A Intel está num momento crítico, pois o relatório do quarto trimestre pode confirmar a confiança dos investidores ou mostrar que o caminho para a recuperação total será mais longo e desafiador do que o mercado previa. Desde o início do ano passado, as ações da Intel subiram quase 150%, refletindo as crescentes esperanças do mercado relacionadas à reestruturação, aos investimentos em Foundry e à expansão em IA e Data Center. No entanto, grande parte desse crescimento já foi precificada pelos investidores.

Os mercados agora esperam resultados tangíveis, incluindo dados específicos sobre receitas, melhorias nas margens e ganhos reais de participação no mercado. Os resultados de hoje serão o primeiro teste para verificar se a Intel pode transformar planos ambiciosos em sucessos mensuráveis, provando que a estratégia de recuperação não é apenas teórica, mas uma base real para o crescimento futuro.