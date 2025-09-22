IREN Limited anuncia parceria com a NVIDIA – Ações disparam!

A IREN Limited, uma empresa que opera no setor de centros de dados alimentados a 100% por energia renovável, está a acelerar o desenvolvimento da sua plataforma de nuvem de IA, investindo 670 milhões de dólares na aquisição das mais recentes unidades de processamento gráfico (GPUs) da NVIDIA e da AMD. Com este investimento, a capacidade computacional da empresa quase duplicará para cerca de 8.500 GPUs, e até o final do ano, esse número deverá aumentar para 10.900. As GPUs adquiridas — incluindo os modelos Blackwell B200, B300 e GB300 da NVIDIA — serão instaladas num data center de última geração em Prince George, Canadá, que atualmente tem 50 MW de capacidade de energia e está preparado para uma expansão adicional para suportar mais de 20.000 GPUs. A introdução de refrigeração líquida aumentará a eficiência energética e a escalabilidade da infraestrutura. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Em agosto de 2025, a IREN recebeu o status de parceiro preferencial da NVIDIA, dando à empresa acesso direto às tecnologias mais recentes e condições de compra favoráveis. Isso permite que a IREN acelere o desenvolvimento de seus serviços em nuvem e atenda melhor à crescente procura por poder de computação no campo da inteligência artificial. Os resultados financeiros para 2025 mostram um crescimento recorde: a receita atingiu US$ 501 milhões, o lucro líquido foi de US$ 86,9 milhões e o EBITDA totalizou US$ 278,2 milhões. A IREN prevê que seus serviços de nuvem de IA gerarão US$ 200 a US$ 250 milhões anualmente nos próximos anos. Este investimento e expansão da infraestrutura estão em linha com a tendência global de aumento da procura por tecnologias de IA, utilizadas em áreas como modelos de linguagem generativa, reconhecimento de imagens e simulações avançadas. Após o anúncio do investimento, as ações da IREN subiram mais de 7%, ultrapassando a marca de US$ 40 por ação. Com estas medidas estratégicas, a IREN está bem posicionada para continuar a crescer de forma dinâmica e reforçar o seu papel como líder em infraestruturas de nuvem de IA alimentadas por energias renováveis. As ações da empresa apresentam uma forte tendência ascendente, impulsionada pelo anúncio de desenvolvimentos importantes relativos ao seu futuro. Os investidores estão a responder positivamente aos investimentos significativos em infraestruturas modernas de GPU e à parceria com a NVIDIA. Fonte: xStation5

