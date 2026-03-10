Resumo do dia: Mercados perdem os ganhos diários, Irão pode estar a colocar minas no Estreito de Ormuz 🚨❓

Os mercados acionários dos EUA estão a perder o seu ímpeto de alta depois que a inteligência americana informou que há indícios de que o Irão começou a colocar minas marítimas no Estreito de Ormuz.

Espera-se que o estoque do país varie de 2.000 a 6.000 minas produzidas localmente, russas e chinesas. Elas serão transportadas por pequenos barcos que podem carregar de 2 a 3 minas.

Esta notícia fez com que os preços do petróleo subissem acima dos 88 dólares por barril nos últimos minutos, e os índices de Wall Street perderam parte dos seus ganhos diários.

O US100 está atualmente com uma alta de 0,67%, o US500 com uma alta de 0,55% e o US2000 com uma alta de 0,9%.

Pela terceira vez nos últimos 10 meses, o US100 está a defender a zona EMA de 200 dias, e o impulso ascendente de hoje está a empurrar o contrato acima da EMA de 100 dias. A médio prazo, isso significa que a tendência ascendente definida por essas curvas permanece intacta.

O mercado imobiliário residencial nos EUA surpreendeu positivamente, crescendo no segundo mês de 2026, apesar das expectativas de ligeiras quedas.

Apesar de quedas ocasionais abaixo de 4 milhões, a procura no mercado parece estável.

Os mercados europeus encerraram as negociações com ganhos significativos. O DAX alemão ganhou 2,25%, o CAC40 francês 2,16%, o FTSE100 britânico 1,59% e o WIG20 polaco 2,16%.

O dólar australiano é a moeda que mais valoriza no mercado Forex hoje. O iene japonês e o franco suíço estão a registar as maiores quedas.

As ações da Novo Nordisk (NVO.US) caíram mais de 3% hoje, depois de a FDA dos EUA ter enviado à empresa uma carta de advertência relativa a violações dos procedimentos de notificação de reações adversas a medicamentos, incluindo o Ozempic. De acordo com o comunicado, uma inspeção da FDA constatou que a empresa não notificou alguns casos graves — incluindo duas mortes e um suicídio — dentro do prazo exigido de 15 dias.

A Nvidia está a desenvolver um novo software em torno da IA. De acordo com a Wired, a empresa está a trabalhar numa plataforma de agente de IA de código aberto chamada NemoClaw, destinada principalmente a clientes empresariais. A plataforma permitirá que as empresas deleguem tarefas complexas a agentes de IA em nome dos seus funcionários.

Na onda de uma recuperação dos índices de Wall Street e de uma queda acentuada nos preços do petróleo, o contrato do índice de volatilidade CBOE VIX (VIX) caiu mais de 2,5% hoje.

A leitura final do PIB do Japão para o quarto trimestre de 2025 foi revisada significativamente para cima, eliminando o pessimismo dos investidores após o declínio anterior do PIB em resposta ao caos da política comercial dos EUA em 2025 e à continuação dos gastos fracos dos consumidores. O crescimento trimestral foi elevado de um decepcionante 0,1% para 0,3% (1,3% de crescimento anualizado).

Pela primeira vez em mais de um ano, os salários reais também aumentaram (+1,4%), o que se traduziu num maior consumo entre os consumidores japoneses (+0,3% m/m contra 0,1% previsto).

O petróleo bruto Brent está atualmente em queda de 1,3%, enquanto o petróleo bruto WTI está em queda de 4,5%. O gás natural também está a registar quedas, com os preços a cair mais de 2%.

Os metais preciosos e industriais estão a recuperar terreno. O OURO está atualmente em alta de 0,85% e a PRATA em alta de 0,77%. O contrato do COBRE está em alta de 1,7% hoje.

A melhoria no sentimento do mercado também se reflete no mercado de criptomoedas, onde o Bitcoin está a ser negociado com alta de 2% no intraday, perto da zona de US$ 70.000.

