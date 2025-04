Johnson & Johnson surpreende com os resultados apresentados, mas as ações reagem em baixa 📉

A Johnson & Johnson (JNJ.US) não conseguiu conquistar os investidores, apesar de ter registado lucros mais fortes do que o previsto no primeiro trimestre. As ações caíram ligeiramente na terça-feira, refletindo preocupações mais amplas em torno de potenciais tarifas de medicamentos e desafios legais em curso. As ações caíram quase 1% no pré-mercado, para cerca de US $ 153, enquanto os futuros do S&P 500 e Nasdaq foram negociados sem alterações - destacando que o mercado não está mais reagindo com entusiasmo apenas aos ganhos positivos. O gigante americano da saúde, com raízes profundas em produtos farmacêuticos, biotecnologia e tecnologias médicas, ainda pode se orgulhar de um início sólido em 2025. Resultados do primeiro trimestre de 2025 J&J: Lucro por ação (EPS): $ 2.77 vs. $ 2.69 esperados

$ 2.77 vs. $ 2.69 esperados Receita: $ 21.9 mil milhões (+ 2.4% A / A)

$ 21.9 mil milhões (+ 2.4% A / A) Perspetiva de vendas operacionais atualizada (2025): Aumentou para 92 mil milhões de dólares

Aumentou para 92 mil milhões de dólares Perspetiva de ganhos para o ano inteiro: Mantida em 6,2% de crescimento médio A empresa também reviu a sua previsão para o ano inteiro na sequência da aquisição da Intra-Cellular Therapies e da adição do Caplyta - um tratamento para a perturbação bipolar e depressão - à sua carteira. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Desempenho do segmento O segmento farmacêutico da Johnson & Johnson cresceu 4,2%, impulsionado pelo aumento das vendas em oncologia, imunologia e terapias cardiovasculares. A sua divisão MedTech também cresceu 4,1%, apoiada por aquisições e alienações de activos. Principais vitórias regulamentares: Aprovação pela FDA do Tremfya para o tratamento da doença de Crohn

para o tratamento da doença de Crohn Aprovação na UE do Rybrevant para tipos específicos de cancro do pulmão Estes desenvolvimentos reforçam a força da empresa nos mercados de medicamentos especializados de elevada procura. Tarifas e acções judiciais: Ventos contrários em curso As preocupações dos investidores foram ainda mais alimentadas por sinais vindos de Washington. O antigo Presidente Donald Trump deu recentemente a entender que iria impor novas tarifas ao sector farmacêutico. Pouco antes da divulgação dos resultados, os reguladores lançaram uma investigação sobre as importações de medicamentos dos EUA - potencialmente lançando as bases para novas restrições comerciais. Essa incerteza provavelmente contribuiu para a resposta silenciosa do mercado aos lucros que, de outra forma, seriam fortes. Simultaneamente, a J&J continua a lutar contra processos judiciais de longa data relacionados com o seu pó de talco para bebés. Em março, um tribunal do Texas bloqueou a tentativa da empresa de se livrar das responsabilidades legais através de um pedido de falência da sua subsidiária, a Red River Talc. A J&J alega que as acções judiciais são infundadas e baseadas em “ciência de lixo”.

A empresa alega que parte do litígio é financiado por fundos de investimento estrangeiros.

A J&J declarou que não vai chegar a acordo e planeia recuperar até 7 mil milhões de dólares de reservas legais. Apesar dos riscos legais e macroeconómicos em curso, a Johnson & Johnson continua a ser uma opção defensiva privilegiada. A sua base diversificada de produtos e a exposição em todos os segmentos de cuidados de saúde proporcionam estabilidade em tempos turbulentos. Ainda assim, o cenário de guerra comercial em gestação pode pesar sobre o sentimento, o que pode explicar a atual cautela de Wall Street. Desde o anúncio das potenciais tarifas sobre os medicamentos, a 2 de abril, as acções da J&J caíram apenas 0,6%, enquanto o S&P 500 desceu quase 5% no mesmo período. No acumulado do ano, as ações da J&J subiram mais de 6%, um forte desempenho em comparação com quedas de 8% do mercado amplo. Resumo dos ganhos Superou as expectativas em termos de receita e EPS

em termos de receita e EPS Aumento da orientação de vendas operacionais para 2025

Crescimento nas divisões farmacêutica e MedTech

Enfrenta riscos tarifários e acções judiciais relacionadas com o talco

e As ações continuam a ser um jogo defensivo em mercados voláteis Ações da Johnson & Johnson (gráfico diário) Embora as ações da J&J tenham valorizado modestamente este ano, a ação permanece numa tendência de baixa de longo prazo. Um nível de resistência técnica chave situa-se na EMA de 200 períodos (~$157). Apesar do seu negócio sólido, o atual rácio P/E de 18 parece relativamente elevado, especialmente considerando que a empresa opera num sector maduro, menos orientado para o crescimento, que pode ser afetado por futuras tarifas farmacêuticas. Fonte: xStation5 Painel de controlo financeiro da Jonhson & Johnson Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

