JPMorgan, Goldman Sachs, e Citigroup: Desafios e Potencial

O terceiro trimestre de 2025 trouxe resultados sólidos para os maiores bancos de investimento dos Estados Unidos — JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Citigroup —, que não apenas superaram as expectativas do mercado, mas também reafirmaram os seus papéis fundamentais no cenário financeiro global. Em meio à crescente volatilidade macroeconómica e incerteza geopolítica, as três instituições demonstraram resiliência e adaptabilidade, refletidas no aumento das receitas e lucros.

Chama-se a atenção, em particular, para a recuperação do mercado de fusões e aquisições (M&A), que desempenhou um papel significativo no desempenho dos bancos. Tanto o JPMorgan como o Goldman Sachs participaram ativamente em algumas das maiores transações do trimestre, prestando consultoria em transações importantes no valor de dezenas de mil milhões de dólares. Isto impulsionou um aumento notável nas receitas da banca de investimento, alimentado por elevadas comissões de consultoria e subscrição.

O Citigroup, embora mais focado na reestruturação das suas operações globais, também se beneficiou da recuperação dos mercados de capitais e transacionais. O banco registou receitas recordes, apesar de alguns lucros terem sido prejudicados por uma despesa única de reestruturação.

No geral, os resultados do terceiro trimestre indicam uma estabilização e um retorno ao crescimento no setor de banca de investimento, que enfrentou pressões regulatórias, volatilidade do mercado e incerteza económica nos últimos anos. Ao mesmo tempo, as elevadas reservas para perdas com empréstimos refletem uma abordagem cautelosa e prontidão para lidar com potenciais riscos futuros.

JPMorgan Chase

O JPMorgan Chase encerrou o terceiro trimestre de 2025 com resultados muito sólidos, reafirmando a sua liderança no setor bancário universal. As receitas aumentaram 9% em relação ao ano anterior, para US$ 47,12 mil milhões, impulsionadas por uma maior atividade nos mercados de capitais e na banca de retalho. O lucro líquido foi de US$ 14,4 mil milhões, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

O JPMorgan claramente aproveitou as oportunidades de mercado, superando as expectativas dos analistas em US$ 1,85 mil milhões. As receitas recordes de negociação — US$ 3,33 mil milhões em ações e US$ 5,61 mil milhões em renda fixa, moedas e commodities (FICC) — foram impulsionadas pela maior volatilidade do mercado e pelos volumes de negociação.

As receitas da banca de investimento atingiram US$ 2,69 mil milhões, refletindo a retomada das fusões e aquisições, com o JPMorgan assessorando grandes negócios, como a aquisição da Skechers pela 3G Capital e uma grande fusão no setor de energia, fortalecendo sua posição na banca corporativa.

O lucro por ação (EPS) ficou em US$ 5,07, bem acima da estimativa de US$ 4,74, o que se traduz em um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 17%, marcando uma melhoria significativa na eficiência.

Apesar do ambiente econômico desafiador, o JPMorgan manteve a qualidade da carteira, com provisões para perdas com empréstimos de US$ 2,4 mil milhões abaixo das expectativas e baixas líquidas em linha com as previsões, em US$ 2,59 mil milhões.

No balanço, os depósitos totais ficaram em US$ 2,55 biliões, ligeiramente abaixo das estimativas, enquanto os empréstimos subiram para US$ 1,44 biliões, superando as projeções, sinalizando uma forte procura por empréstimos. O índice de capital CET1 permaneceu robusto em 14,8%, um pouco abaixo das estimativas.

O banco administrou a liquidez de forma eficaz, com caixa e contas a receber de bancos em US$ 21,82 mil milhões, ligeiramente abaixo das projeções, sugerindo uma utilização mais ativa dos fundos.

As despesas operacionais aumentaram moderadamente em cerca de 4%, refletindo investimentos em tecnologia e segurança.

O JPMorgan confirmou a sua posição como um dos bancos mais versáteis e eficientes, hábil em alavancar mudanças dinâmicas do mercado, mantendo fundamentos sólidos e controlo de risco.

Goldman Sachs

O Goldman Sachs reportou receitas no terceiro trimestre de US$ 15,18 mil milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 14,16 mil milhões. O EPS de US$ 12,25 ficou bem acima da estimativa de US$ 11,04, destacando a forte rentabilidade.

O segmento de banco de investimento teve um desempenho excepcional, gerando US$ 2,66 mil milhões em receitas, bem acima da previsão de US$ 2,21 mil milhões, impulsionado por intensa atividade de fusões e aquisições. O Goldman Sachs prestou consultoria em negócios importantes, como uma grande aquisição de biotecnologia por uma gigante farmacêutica e uma grande transação no setor financeiro, reforçando sua liderança global em fusões e aquisições.

O segmento de Global Banking & Markets — que abrange serviços de negociação e mercados de capitais — gerou receitas de US$ 10,12 mil milhões, superando a estimativa de US$ 9,40 mil milhões. A negociação de ações rendeu US$ 3,74 mil milhões, um pouco abaixo das projeções, enquanto a negociação de FICC subiu para US$ 3,47 mil milhões, superando a estimativa de US$ 3,18 mil milhões.

A receita líquida de juros (NII) foi de US$ 3,85 mil milhões, significativamente acima da previsão de US$ 2,87 mil milhões, refletindo a gestão eficiente da receita de juros em um ambiente de taxas crescentes.

Os depósitos aumentaram 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mil milhões, sinalizando uma crescente confiança dos clientes. Os empréstimos cresceram para US$ 222 mil milhões, superando as expectativas. O Goldman Sachs manteve uma forte posição de capital e gestão de risco, apoiando resultados estáveis e crescimento do valor para os acionistas.

Citigroup

O Citigroup confirmou uma posição estável no terceiro trimestre de 2025, registando receitas de 22,09 mil milhões de dólares, superando as estimativas de 21,11 mil milhões de dólares. A força foi especialmente evidente nos segmentos de negociação e banco de investimento, que impulsionaram os resultados.

As receitas da banca de investimento atingiram US$ 1,17 mil milhões, superando a estimativa de US$ 1,05 mil milhões. As vendas e negociações de ações renderam US$ 1,54 mil milhões (contra US$ 1,33 mil milhões esperado), enquanto as vendas e negociações de FICC atingiram US$ 4,02 mil milhões, superando a previsão de US$ 3,74 mil milhões.

Os resultados da carteira de empréstimos também foram positivos: o total de empréstimos ficou em 733,9 mil milhões de dólares americanos, acima da estimativa de 728,15 mil milhões de dólares americanos. As receitas da banca pessoal nos EUA aumentaram para 5,33 mil milhões de dólares americanos (contra 5,25 mil milhões de dólares americanos esperados), e a gestão de patrimónios contribuiu com 2,16 mil milhões de dólares americanos, ligeiramente acima das previsões.

Os segmentos de banca corporativa e mercados tiveram um desempenho significativamente superior, gerando US$ 2,13 mil milhões (contra US$ 1,8 mil milhões previsto) e US$ 5,56 mil milhões (contra US$ 5,07 mil milhões previstos), respectivamente, confirmando a forte presença global do Citi no mercado e o serviço ao cliente corporativo.

Os resultados desses grandes bancos dos EUA no terceiro trimestre de 2025 ilustram uma clara recuperação do mercado, impulsionada principalmente pelo aumento das atividades de fusões e aquisições e pelas fortes receitas de negociação. O aumento dos volumes de negócios nas áreas de tecnologia e saúde, em particular, gerou substanciais comissões de consultoria e subscrição, impulsionando os lucros dos bancos de investimento. Ao mesmo tempo, a sólida receita de juros reflete uma estrutura de balanço favorável, e uma base de depósitos estável proporciona segurança financeira.

Vale a pena notar que, embora o desempenho das ações desses bancos não corresponda aos ganhos espetaculares observados nos setores de tecnologia relacionados à IA, eles superam consistentemente os principais índices de referência do mercado, como o Nasdaq 100 e o S&P 500. Embora não se beneficiem diretamente do boom da IA, os bancos lucram indiretamente com a melhora do sentimento geral do mercado e o aumento da atividade dos investidores. A sua estabilidade, operações diversificadas e receitas crescentes dos segmentos de banca de investimento e negociação conferem-lhes uma vantagem sobre o mercado em geral. Isto demonstra que, apesar dos desafios, o setor bancário pode efetivamente capitalizar as condições económicas e de investimento favoráveis para construir uma base sólida para o crescimento futuro.

No entanto, apesar destes sinais positivos, o setor bancário enfrenta desafios significativos. Uma preocupação fundamental é a potencial continuação do ciclo de redução das taxas de juro pela Reserva Federal. Taxas de juro mais baixas podem comprimir as margens líquidas de juro dos bancos, limitando a rentabilidade das atividades tradicionais de concessão de crédito. Em resposta, os bancos provavelmente precisarão diversificar ainda mais as suas fontes de receita, investir em tecnologia e expandir os serviços de consultoria e gestão de património.