JPMorgan: Resultados do Q2 superam expectativas de Wall Street

- O maior banco dos EUA divulgou os seus resultados relativos ao segundo trimestre de 2026.
- O lucro por ação ficou quase 50 % acima das expectativas de Wall Street.
- As receitas da banca de investimento atingiram 3,9 mil milhões de dólares, em comparação com as expectativas do mercado de 3 mil milhões de dólares
- O maior banco dos EUA divulgou os seus resultados relativos ao segundo trimestre de 2026.
- O lucro por ação ficou quase 50 % acima das expectativas de Wall Street.
- As receitas da banca de investimento atingiram 3,9 mil milhões de dólares, em comparação com as expectativas do mercado de 3 mil milhões de dólares
As ações do JPMorgan Chase (JPM.US) estão a ser negociadas com uma ligeira subida antes da abertura do mercado norte-americano, depois de o banco ter divulgado um conjunto de resultados muito sólidos relativos ao segundo trimestre de 2026. O maior banco dos EUA superou largamente as expectativas de Wall Street, tanto em termos de lucros como de receitas, beneficiando principalmente de uma recuperação na banca de investimento, de uma atividade mais intensa no âmbito das ofertas públicas iniciais (IPO) e de um desempenho excecionalmente forte na negociação de ações. Apesar dos números impressionantes, a reação do mercado tem-se mantido relativamente moderada.
- O lucro por ação (EPS) situou-se nos 7,70 dólares, em comparação com o consenso de 5,72 dólares e os 5,24 dólares registados há um ano.
- A receita ajustada atingiu 58,02 mil milhões de dólares, superando confortavelmente a estimativa de consenso de 51,39 mil milhões de dólares.
- O resultado líquido aumentou para 21,2 mil milhões de dólares, face aos 14,99 mil milhões de dólares registados no mesmo trimestre do ano anterior.
- A receita da banca de investimento totalizou 3,90 mil milhões de dólares, superando as expectativas de 3,06 mil milhões de dólares. As comissões deste segmento aumentaram 30% em termos homólogos, apoiadas por uma maior atividade de fusões e aquisições e por uma recuperação nas emissões de OPI.
- A receita da negociação de ações atingiu 6,03 mil milhões de dólares, significativamente acima do consenso de 3,98 mil milhões de dólares.
- A receita da negociação de Renda Fixa, Moedas e Matérias-Primas (FICC) situou-se nos 6,05 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo do consenso de 6,29 mil milhões de dólares.
- A receita líquida de juros gerida totalizou 25,62 mil milhões de dólares, essencialmente em linha com os 25,64 mil milhões de dólares esperados.
- O retorno sobre o capital próprio (ROE) aumentou para 24%, bem acima dos 18% esperados pelos analistas.
- O total de empréstimos subiu para 1,54 biliões de dólares, ultrapassando o consenso de 1,52 biliões de dólares, enquanto os depósitos aumentaram para 2,71 biliões de dólares, acima das expectativas de 2,69 biliões de dólares.
- As provisões para perdas de crédito totalizaram 2,52 mil milhões de dólares, enquanto as baixas líquidas se situaram nos 2,37 mil milhões de dólares, abaixo dos 2,62 mil milhões de dólares esperados.
- O rácio de capital CET1 do banco manteve-se sólido nos 14,1%.
Os resultados demonstram que o JPMorgan continua a beneficiar da recuperação da atividade nos mercados de capitais. Os desempenhos excecionais na banca de investimento e na negociação de ações mais do que compensaram as receitas de negociação da FICC ligeiramente inferiores ao esperado, enquanto a margem de juros líquida se manteve, em linhas gerais, em conformidade com as previsões. A reação relativamente modesta do preço das ações sugere que grande parte das notícias positivas poderá já ter sido incorporada no preço das ações.
A recuperação da atividade de fusões e aquisições e de ofertas públicas iniciais (IPO) continua a apoiar os resultados
As fusões e aquisições anunciadas a nível global ultrapassaram os 3 biliões de dólares até ao momento este ano, proporcionando um forte impulso aos bancos de investimento. O JPMorgan manteve a sua posição como líder global em receitas de banca de investimento, com as comissões da divisão a aumentarem 30% em relação ao ano anterior. O banco está também a beneficiar de uma ampla recuperação no mercado de OPI dos EUA, o que impulsionou a atividade entre os clientes empresariais, bem como entre as empresas de capital de investimento e de capital de risco que procuram oportunidades de saída. Durante o trimestre, o JPMorgan atuou como principal organizador da oferta de ações da Alphabet no valor de 85 mil milhões de dólares e desempenhou o papel de co-consultor na fusão da NextEra Energy com a Dominion Energy, no valor de 67 mil milhões de dólares.
A elevada volatilidade do mercado impulsiona o desempenho das transações
Um segundo fator importante para o crescimento dos lucros foi o aumento da atividade dos clientes nos mercados financeiros. As tensões geopolíticas no Médio Oriente, as perturbações no tráfego marítimo no Estreito de Ormuz e as oscilações acentuadas nos preços do petróleo aumentaram a volatilidade em várias classes de ativos, levando a volumes de transações mais elevados. As receitas da negociação de ações registaram um aumento de 86% em termos homólogos, enquanto as receitas da negociação de FICC aumentaram 6%. Os resultados demonstram que o JPMorgan está a beneficiar simultaneamente da recuperação dos mercados de capitais e da atividade de negociação sustentada dos clientes, impulsionada pela elevada volatilidade do mercado.
Gráfico das ações do JPMorgan (JPM.US) (D1)
As ações do JPMorgan poderão atingir novos máximos hoje, caso ultrapassem o nível de 340 dólares. As provisões para perdas de crédito inferiores ao esperado e o crescimento do crédito superior ao previsto, para 1,54 biliões de dólares, constituem sinais positivos tanto para o banco como para a economia norte-americana em geral. Do lado negativo, a zona de suporte chave situa-se entre 315 e 320 dólares, onde as ações encontraram suporte em várias ocasiões recentes.
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