As ações da Laser Photonics (LASE) dispararam quase 170% depois de a empresa ter anunciado que o seu Sistema Laser Shield Anti-Drone (LSAD) tinha sido selecionado para um programa de avaliação de tecnologias de defesa do governo dos EUA. A empresa salientou que isto não representa a adjudicação de um contrato nem uma ordem de compra, mas sim a participação num processo de avaliação técnica. A atual subida do preço das ações parece ser, em grande parte, especulativa, uma vez que a participação num processo de avaliação técnica não garante um futuro contrato de defesa. O sistema LSAD foi selecionado através do Vulcan Call for Solutions da Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) e recebeu a classificação mais elevada na categoria Counter C5ISR-T, que abrange tecnologias de comando, controlo, comunicações, cibersegurança, inteligência, vigilância, reconhecimento e localização de alvos.

A próxima fase envolve um envolvimento técnico direto com engenheiros do governo para avaliar a eficácia, escalabilidade e adequação do sistema aos requisitos operacionais militares.

Os projetos que concluírem com sucesso esta fase poderão avançar para programas de protótipos ou receber financiamento para testes e experimentação adicionais.

O CEO Wayne Tupuola afirmou que a seleção valida a prontidão e a relevância operacional da tecnologia de energia direcionada da empresa para aplicações militares.

Apesar da forte recuperação, a Laser Photonics permanece numa fase muito inicial de comercialização das suas tecnologias de defesa. Em 2025, a empresa gerou 8,3 milhões de dólares em vendas líquidas, ao mesmo tempo que registou um prejuízo líquido de 17,5 milhões de dólares. O crescimento das receitas foi impulsionado principalmente por aquisições e pela procura industrial, mas a empresa continua a não ser rentável. A obtenção de contratos de defesa nos Estados Unidos pode demorar anos e envolve normalmente várias fases de testes, validação e certificação. Entretanto, a Laser Photonics continua sob pressão regulatória da Nasdaq. A 22 de maio, a empresa recebeu uma notificação de incumprimento devido a um atraso na apresentação do seu relatório trimestral (Formulário 10-Q para o primeiro trimestre de 2026). A Laser Photonics tem 60 dias para apresentar um plano de correção e poderá ter até 16 de novembro de 2026 para recuperar a conformidade total. Ao mesmo tempo, o mercado de sistemas anti-drones continua a expandir-se rapidamente, à medida que os drones de baixo custo se tornam cada vez mais comuns nos campos de batalha modernos. Mais empresas estão a investir em tecnologias de defesa baseadas em laser. A AeroVironment está a desenvolver o seu sistema laser anti-drones Locust X3, enquanto a australiana Electro Optic Systems (EOS) está a expandir a capacidade de produção de lasers de alta energia em Singapura. Uma vantagem fundamental das armas a laser é o seu baixo custo por intervenção, em comparação com os dispendiosos mísseis interceptores, tornando os sistemas de energia direcionada cada vez mais atrativos para clientes militares em todo o mundo. Ações da Laser Photonics (LASE.US, intervalo de tempo D1) Fonte: xStation5

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