Principais conclusões JPMorgan abre a época de resultados com leitura mista, apesar de receita recorde em 2025

O JPMorgan Chase iniciou a temporada de resultados com um sinal misto, deixando as ações estáveis nas negociações pré-mercado (atualmente em cerca de $325). O banco fechou um ano recorde em 2025 com a sua maior receita anual de sempre, de $182 mil milhões, apesar do impacto nos lucros do quarto trimestre devido à aquisição estratégica da carteira do Apple Card. JP Morgan (H4) Fonte: xStation5 As ações da JPM recuaram para o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, pressionadas pela cautela pré-resultados e pelos comentários recentes do presidente Trump sobre os limites das taxas de crédito. A queda rompeu o suporte imediato em torno de $330, um nível-chave que coincide com a média móvel exponencial de 30 dias (EMA30). Essa quebra sugere que um rápido retorno às altas recentes é improvável, potencialmente preparando o terreno para um teste de baixa mais profundo da média móvel de 100 dias (EMA100). Cuidado, apesar de muitos avanços O banco reportou um lucro líquido de $13 mil milhões no quarto trimestre, uma queda de 7% em relação ao ano anterior. No entanto, excluindo a provisão de $2,2 mil milhões para o acordo com a Apple, o lucro por ação (EPS) de $5,23 superou confortavelmente a previsão de Wall Street de $4,85. (EPS total: $4,63). O CEO Jamie Dimon citou uma economia “resiliente”, mas alertou para a “inflação persistente” e os riscos geopolíticos. As ações subiram inicialmente 1% após a volatilidade causada pela proposta do presidente Trump de limitar as taxas de cartão de crédito, uma vez que o banco divulgou uma forte orientação para 2026, projetando $ 95 mil milhões em receita líquida de juros. No entanto, a queda geral do EPS e o desempenho impulsionado por clientes premium despertam cautela entre os investidores, apesar do otimismo de Jamie Dimon em relação à economia dos EUA, levando o pré-mercado das ações a cair para cerca de 0,15-0,2%. Resultados principais Lucro líquido: $13,03 mil milhões, uma descida de 7% em relação ao ano anterior.

EPS (lucro por ação): $4,63, uma descida de 4% em relação ao ano anterior. Nota: o EPS foi de $5,23, excluindo itens significativos.

Receita ajustada: $46,77 mil milhões contra uma estimativa de $46,35 mil milhões. (SUPEROU)

Receita líquida de juros gerida: $25,11 mil milhões (+7% em relação ao ano anterior) contra uma estimativa de $24,99 mil milhões. (SUPEROU) Destaques de negociação e banca Vendas e negociação de ações: $2,86 mil milhões (+40% em relação ao ano anterior) contra uma estimativa de $2,7 mil milhões. (SUPEROU)

Vendas e negociação de FICC: $5,38 mil milhões (+7,5% em relação ao ano anterior) contra uma estimativa de $5,27 mil milhões. (SUPEROU)

Receitas de banca de investimento: 2,55 mil milhões de dólares (-1,9% em relação ao ano anterior) contra uma estimativa de 2,65 mil milhões de dólares. (FALHOU) Nota: As receitas de subscrição de ações e dívida ficaram aquém das estimativas, com a subscrição de ações a registar uma queda de 16% em relação ao ano anterior.

Crédito e balanço Provisão para perdas de crédito: $4,66 mil milhões (inclui reservas do Apple Card) contra estimativa de $4,68 mil milhões.

Baixas líquidas: $2,51 mil milhões contra estimativa de $2,56 mil milhões. (MELHOR DO QUE O PRECONCEBIDO)

Ativos sob gestão: $4,79 biliões contra estimativa de $4,73 biliões.

