LVMH surprises with its earnings. Is fashion back in favor with investors❓

Principais conclusões Forte reviravolta nos resultados da LVMH e um salto de 13% nas cotações na abertura, após uma surpresa trimestral.

Crescimento das vendas na região da China e superação das previsões na maioria dos segmentos.



Perspectivas positivas para 2026 graças à melhoria das tendências na Ásia e à estabilização da procura nos EUA e na Europa.

O último relatório trimestral da LVMH (MC.FR) apresentou uma reviravolta surpreendentemente positiva, sugerindo que a moda de luxo pode estar a ganhar de novo o favor dos investidores. Após dois trimestres de quedas, a LVMH (MC.FR) interrompeu a tendência de enfraquecimento da procura de produtos de luxo, registando um crescimento orgânico das vendas de 1% e uma melhoria acentuada nos principais segmentos de negócio - sobretudo uma forte procura na Moët & Chandon e na Dior. Esta surpresa provocou um aumento de mais de 13% no preço das ações na abertura do mercado, levando brevemente a uma interrupção da negociação devido à rápida volatilidade. Os resultados do terceiro trimestre também evidenciaram melhorias em regiões que anteriormente registaram declínios. Na China, as vendas aumentaram 2% após uma queda anterior de 9% no primeiro semestre, o que é visto como um sinal precoce de recuperação (também apoiado pelos dados de hoje do IPC da China, que mostram um aumento da procura de jóias de luxo, apesar da deflação geral que persiste). Todas as divisões superaram as expectativas dos analistas, com a moda e os artigos de couro a caírem menos do que o previsto (-2% vs. -3,5%). Principais resultados e previsões: Receitas do terceiro trimestre da LVMH: 18,28 mil milhões de euros (+1% em termos homólogos; previsão: -0,72%)

Moda e artigos de couro: -2% (previsão: -3,48%), receitas de 8,50 mil milhões de euros (-7,1% em termos homólogos)

Vinhos e bebidas espirituosas: +1% (previsão: -3,18%), receitas de 1,33 mil milhões de euros (-4% em termos homólogos)

Perfumes e cosméticos: +2% (previsão: +1,73%), receitas de 1,96 mil milhões de euros (-2,7% a/a)

Relógios e Jóias: +2% (previsão: +1,05%), receitas de 2,32 mil milhões de euros (-2,8% a/a)

Comércio retalhista seletivo: +7% (previsão: +4,61%), receitas de 3,99 mil milhões de euros (+1,7% y/y)

Vendas nos EUA: +3% (previsão: +1,93%)

Ásia ex-Japão: +2% (previsão: -3,63%)

Europa: -2% (previsão: +1,5%)

Os analistas (JP Morgan, Morgan Stanley) prevêem uma melhoria contínua, com um possível regresso a um crescimento sustentado em 2026, impulsionado sobretudo por uma retoma da procura chinesa e pela estabilização dos mercados americano e europeu. Crescimento orgânico das vendas da LVMH por divisão, 3º trimestre de 2025. Fonte: XTB Perspectivas: A administração e os principais analistas apontam para uma recuperação gradual, com a recuperação mais forte na Ásia ex-Japão (principalmente na China, um mercado-chave para o luxo), e um potencial de crescimento contínuo alimentado por elevadas poupanças pós-pandémicas entre os consumidores chineses. A Direção adverte que a base de comparação do quarto trimestre será mais difícil, mas a forte visibilidade da marca em eventos como os da Louis Vuitton e da Dior apoia uma perspetiva positiva para o próximo ano. As expectativas são de que 2026 ofereça comparações ano a ano mais fáceis, proporcionando uma base sólida para a recuperação do sector do luxo global. Os últimos resultados trimestrais da LVMH e o crescimento dinâmico da ação da empresa indicam claramente que o sector da moda e do luxo pode estar a voltar a ser favorecido pelos investidores após um período de incerteza e declínio. A inversão da tendência negativa da LVMH, ilustrada pela valorização de 13% das suas ações, é um sinal forte, especialmente porque a melhoria das vendas é também visível em segmentos-chave e em mercados exigentes como a China. É importante notar que a recuperação não se limita ao gigante parisiense. Nos últimos dias, outras empresas do sector, como a Kering, também registaram um crescimento sólido. Até há pouco tempo, a melhoria do sentimento era explicada principalmente pela especulação a curto prazo sobre uma retoma, mas os novos dados da LVMH mostram que a reviravolta nas avaliações é também impulsionada por resultados financeiros reais e melhores do que o previsto. LVMH 3º TRIMESTRE DE 2025: Crescimento orgânico das vendas por região (atual vs. previsão). Fonte: XTB Fonte: xStation

