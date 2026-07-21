Mar vermelho, mas não nos índices acionistas: Os efeitos do bloqueio em Bab al-Mandab.

Uma das principais organizações que fazem parte do chamado «eixo da resistência» do Irão contra os Estados Unidos e Israel no Médio Oriente anunciou no início desta semana que vai retomar o bloqueio à Arábia Saudita, alegadamente em resposta ao aumento da atividade norte-americana na região após o colapso do cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos.
No entanto, nem os índices bolsistas nem os preços das matérias-primas energéticas parecem estar a dar muita atenção a este facto. Porquê?
É necessário colocar duas questões:
- Quão importante era REALMENTE o tráfego marítimo na zona do Mar Vermelho, especialmente para o mercado petrolífero, nomeadamente no contexto do conflito com o Irão?
- Só depois de conhecermos a resposta a essa pergunta é que podemos utilizá-la como ponto de partida para compreender a dinâmica atual dos preços (principalmente) do petróleo.
Temos de começar por recuar até 2023, quando os houthis conseguiram, pela primeira vez, perturbar gravemente o tráfego marítimo no Mar Vermelho. As ações dos Estados do Golfo e da coligação liderada pelos Estados Unidos reduziram significativamente a sua capacidade de atacar infraestruturas e embarcações na região. Dada a situação difícil do Irão, o bloqueio rigoroso e o embargo impostos a ambos os países limitam a sua capacidade de reabastecer os arsenais de armas.
No entanto, a marginalização dos próprios houthis é apenas uma peça do quebra-cabeças. Apesar do perigo reduzido, muitos armadores continuam a evitar a região.
Tráfego marítimo diário: Suez e Bab al-Mandab
O pico do tráfego de carga através do estreito ocorreu em 2023. Desde então, tem vindo a diminuir de forma gradual, mas clara. Atualmente, o número de navios que atravessam ambos os pontos de estrangulamento diariamente é pouco mais de metade do pico registado no final de 2023. Isto significa que a ameaça dos houthis já foi internalizada nos preços e tem sido visível nos mapas de frete não desde ontem, nem desde o início do ano, mas já há mais de dois anos.
Nem todos os navios são iguais
Nem todos os navios de carga são navios porta-contentores. Neste momento, o mercado está a acompanhar com preocupação os preços do petróleo, pelo que os analistas e investidores precisam de se concentrar nos superpetroleiros. Aqui, a situação é mais complexa.
De acordo com dados provenientes, entre outros, da SCNT, da Reuters e da EIA, embora o número de navios tenha diminuído em ambas as saídas da bacia do Mar Vermelho, o volume de petróleo transportado na região aumentou significativamente, sobretudo no Estreito de Bab al-Mandab, onde o aumento é de cerca de 40%. À luz disto, um bloqueio do estreito deveria, claramente, fazer subir os preços, certo?
Volume de trânsito de petróleo: Bab al-Mandab
O elemento que falta na equação dos preços é a escala e o contexto. Um aumento de 40% hoje significa um nível de 7,5 milhões de barris por dia, o que corresponde a pouco menos de 7% da procura global diária. Se o Estreito de Bab al-Mandab fosse completamente fechado amanhã, isso não significaria cortar 25%, 15% ou mesmo 10% do volume global de transporte de petróleo. Seria apenas cerca de 7%.
Um encerramento total também é improvável devido à capacidade cada vez menor dos houthis para realizar ataques na região. Além disso, ao contrário do Golfo Pérsico, o Mar Vermelho tem duas saídas em vez de uma.
A situação vai piorar antes de melhorar
Será então possível concluir, neste contexto, que «tudo ficará bem»? Infelizmente, não. De certa forma, o Estreito de Bab al-Mandab é um «protótipo» do status quo que os Estados Unidos parecem estar a perseguir no Golfo Pérsico, nomeadamente utilizando sanções e ataques aéreos para reduzir a capacidade de ataque do Irão a tal ponto que a passagem pelo Estreito de Ormuz se torne um nível de risco aceitável para os armadores. Será que isto pode funcionar?
Ao analisar a situação atual no estreito, podemos reunir um conjunto de observações e tirar conclusões a partir delas:
- Os Estados Unidos expandiram claramente a escala e a natureza dos ataques contra o Irão. Já não se recorre apenas ao poder aéreo e às forças navais, mas, cada vez mais, também a lançadores terrestres.
- Os alvos incluem agora não só as instalações da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), mas também as do exército regular do Irão.
- Deve ser prestada especial atenção também aos ataques a pontes, estradas e túneis no sul do Irão. Isolar os portos de Bandar-e Abbas do resto do país é fácil para os Estados Unidos, mas implica que este país está preparado para continuar a intensificar gradualmente a escalada. Isto pode até ser visto como uma preparação para a ocupação de ilhas no Golfo Pérsico.
- Pior ainda, o Irão terá alegadamente atacado instalações de dessalinização de água no Kuwait. Esta informação sugere que o Irão sente uma ameaça existencial e poderá optar pela medida mais radical: tentar incapacitar as infraestruturas hídricas de outros Estados do Golfo Pérsico.
Mesmo a partir destas informações fragmentadas, é possível inferir que os Estados Unidos estão provavelmente a planear uma escalada significativa, o que terá implicações a curto e médio prazo nas valorizações, não só do petróleo, mas, em medida limitada, também dos índices bolsistas.
PETRÓLEO (D1)
A longo prazo, no entanto, o Irão não parece ter qualquer hipótese de concretizar as suas exigências maximalistas, e a situação económica do país tem vindo a deteriorar-se há meses, passando de «terrível» para «catastrófica». O mercado está ciente disso e, tendo em conta todas as medidas de mitigação adotadas pelos participantes no mercado, não se deve esperar uma quebra acima dos máximos anteriores nem aumentos significativos nas expectativas relativas aos preços dos hidrocarbonetos a longo prazo.
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