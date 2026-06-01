Market Wrap: Ações da SAP disparam — outrora a maior empresa da Europa💥

Os mercados bolsistas europeus abriram esta segunda-feira sob ligeira pressão — o Stoxx Europe 600 registava uma queda de cerca de 0,2% e os futuros do Euro Stoxx 50 eram negociados em ligeiro baixa, num contexto de incerteza geopolítica no Médio Oriente.

O principal fator a influenciar o sentimento do mercado é a falta de progressos nas negociações entre os EUA e o Irão — durante o fim de semana, houve uma troca de ataques, incluindo um ataque iraniano a uma base no Kuwait e «ataques defensivos» dos EUA a instalações de radar iranianas, o que afastou a perspetiva de um acordo e da reabertura do Estreito de Ormuz.

As tensões geopolíticas estão a fazer subir os preços do petróleo — o Brent subiu mais de 3%, aproximando-se dos 94 dólares por barril; no mercado cambial, o dólar mantém-se relativamente estável, com o índice DXY a oscilar em torno de 99, embora o par EUR/USD esteja ligeiramente em baixa, a ser negociado a 1,1645.

Os dados macroeconómicos fracos estão a aumentar a pressão sobre o sentimento do mercado — o PMI da indústria transformadora europeia caiu para 51,6 em maio, face aos 52,2 registados em abril, enquanto os custos de produção subiram para o seu nível mais elevado em quatro anos devido a perturbações na cadeia de abastecimento e aos elevados preços da energia.

Em termos de desempenho setorial, a tecnologia (+1,37%) e a energia (+1,14%) destacam-se positivamente como os únicos setores a registar ganhos — o setor da tecnologia está a ser impulsionado por empresas relacionadas com a IA (SAP +5,6%, Infineon +2%), enquanto o setor da energia está a ser sustentado por uma subida dos preços do petróleo. No outro extremo do espectro, os setores com pior desempenho são o financeiro (-1,00 %) e o da saúde (-0,90 %); os setores de bens de consumo discricionários (-0,79 %) e de bens de primeira necessidade (-0,83 %) também se encontram sob pressão. Informações sobre a empresa A EasyJet subiu mais de 10% depois de a empresa de capital de risco Castlelake ter revelado que estava a considerar a aquisição da transportadora britânica — a Castlelake detém aproximadamente 2,14% das ações da EasyJet, e qualquer oferta potencial teria de ser de, pelo menos, 403,23 pence por ação; a administração da EasyJet ainda não iniciou negociações e descreveu a abordagem como «altamente oportunista».

subiu mais de 10% depois de a empresa de capital de risco Castlelake ter revelado que estava a considerar a aquisição da transportadora britânica — a Castlelake detém aproximadamente 2,14% das ações da EasyJet, e qualquer oferta potencial teria de ser de, pelo menos, 403,23 pence por ação; a administração da EasyJet ainda não iniciou negociações e descreveu a abordagem como «altamente oportunista». Os analistas do Barclays (PT 480p) observam que o preço das ações da EasyJet já caiu 22% desde o início do ano — a maior queda entre as companhias aéreas europeias que cobrem — e o modelo SOTP mostra o maior desconto em relação ao valor líquido dos ativos entre as transportadoras que cobrem; a Oddo BHF observa que o interesse da Castlelake sinaliza uma subvalorização mais ampla de todo o setor aéreo europeu.

SAP é a empresa com maior valorização de hoje no Euro Stoxx 50 (+5,6%), impulsionada pelo otimismo em torno da IA na sequência dos comentários de Jensen Huang (Nvidia) que dissiparam as preocupações sobre problemas com modelos de grandes plataformas na nuvem, bem como por uma recuperação generalizada em todo o setor do software; apesar dos ganhos, a empresa continua a ser negociada 21% abaixo dos seus níveis do início do ano.

é a empresa com maior valorização de hoje no Euro Stoxx 50 (+5,6%), impulsionada pelo otimismo em torno da IA na sequência dos comentários de Jensen Huang (Nvidia) que dissiparam as preocupações sobre problemas com modelos de grandes plataformas na nuvem, bem como por uma recuperação generalizada em todo o setor do software; apesar dos ganhos, a empresa continua a ser negociada 21% abaixo dos seus níveis do início do ano. A Wise desceu cerca de 15% depois de o Bureau of Investigative Journalism ter revelado que os procuradores belgas tinham lançado uma investigação à empresa relativamente a transações suspeitas no valor de 500 milhões de euros ligadas à lavagem de dinheiro.

desceu cerca de 15% depois de o Bureau of Investigative Journalism ter revelado que os procuradores belgas tinham lançado uma investigação à empresa relativamente a transações suspeitas no valor de 500 milhões de euros ligadas à lavagem de dinheiro. A Universal Music Group registou uma queda de cerca de 2,9% depois de o seu conselho de administração ter rejeitado uma oferta de aquisição inesperada do fundo Pershing Square, de Bill Ackman, considerando-a inadequada em relação ao valor da empresa.

registou uma queda de cerca de 2,9% depois de o seu conselho de administração ter rejeitado uma oferta de aquisição inesperada do fundo Pershing Square, de Bill Ackman, considerando-a inadequada em relação ao valor da empresa. A Rheinmetall registou uma queda de 3,5% na sequência da forte recuperação do setor da defesa nas últimas semanas — os investidores estão a realizar lucros, especialmente porque um potencial acordo entre os EUA e o Irão reduziria o prémio de guerra incorporado nas avaliações do setor da defesa.

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