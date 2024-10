Matérias-primas em destaque - Petróleo, Gás Natural, Ouro e Cacau (24.09.2024)

Petróleo Um grande corte nas taxas de juro dos EUA e o estímulo do Banco Popular da China estão a conduzir a uma recuperação do mercado petrolífero.

Se o dinheiro libertado nos bancos chineses levar a um aumento das importações de petróleo, isso poderá significar que o défice no quarto trimestre deste ano será maior do que a previsão da EIA de 1 milhão de barris por dia.

O UBS espera um preço superior a 80 dólares por barril até ao final deste ano, com base em previsões que indicam um défice persistente no mercado petrolífero até ao final deste ano.

A falta de escalada no Médio Oriente está a levar a um crescimento limitado dos preços. No entanto, não é de excluir que a volatilidade no mercado petrolífero se mantenha a um nível elevado.

A China continua a ser uma grande incógnita em termos de procura. Vale a pena notar, no entanto, que os dados de agosto mostraram uma clara recuperação das importações para 49 milhões de toneladas, que está acima da média de 5 anos para o período, embora ligeiramente abaixo do nível máximo para agosto nos últimos 5 anos.

As importações de agosto foram as maiores deste ano, com 11,56 milhões de barris por dia. Em julho, as importações ascenderam a 42,34 milhões de toneladas, enquanto em agosto do ano passado foram de 52,8 milhões de toneladas.

O petróleo russo representa atualmente 25% dos fornecimentos à China. O segundo maior fornecedor de petróleo à China é a Malásia, que tem maiores quantidades de petróleo importado do Irão e da Venezuela.

Os inventários de petróleo dos EUA diminuíram recentemente de forma ligeira e estão próximas do seu mínimo sazonal. No entanto, o défice global sugere que as existências irão diminuir ou, pelo menos, manter-se inalteradas nas próximas semanas. Os inventários de petróleo dos EUA estão perto de um mínimo de 5 anos. Apesar disso, os preços do petróleo WTI ainda são relativamente baixos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O spread do voltou a diminuir nos EUA, indicando novos problemas de procura. Entretanto, os preços recuperaram de cerca de $66 para $72 por barril. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As importações de petróleo da China recuperaram em agosto. Se a recuperação continuar, os preços do petróleo poderão regressar a níveis mais elevados até ao final do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Gás Natural: Os preços do gás estão claramente a aumentar em resposta ao elevado consumo contínuo de gás e à ameaça da produção no Golfo do México.

Atualmente, o consumo é até 10% superior ao de há um ano.

Os preços da rolagem do contrato de futuros já aumentaram mais de 10%.

No entanto, a sazonalidade relacionada com a estação de aquecimento sugere que os picos de preços são normalmente atingidos em novembro e que os preços descem mais tarde.

A curva dos futuros indica que os preços mais elevados deverão ocorrer em dezembro (contrato de janeiro). O consumo de gás mantém-se atualmente a um nível elevado. outubro é normalmente o início da estação de aquecimento. No entanto, o momento em que a procura excede a oferta e o gás é retirado das reservas ocorre normalmente na primeira semana de novembro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A sazonalidade indica que o pico de preços deverá ocorrer em novembro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB No ano passado, os preços do gás aumentaram cerca de 0,6 USD por contrato após o rollover de setembro. Se a situação se repetisse, seria uma equiparação de preços em relação ao pico de junho deste ano, acima do nível de 3,1 USD/MMBTU. Neste momento, o contrato de janeiro está cotado a USD 3.6/MMBTU. Fonte: xStation5 Ouro: O ouro atinge mais um máximo histórico na expetativa de novos cortes nas taxas de juro nos EUA.

Neste momento, a probabilidade de um corte de 50 pb em novembro já aumentou para 50%.

Goolsbee, dos EUA, acredita que há uma hipótese de outro movimento deste tipo, considerando o nível ainda restritivo das taxas de juro. Kashkaari aponta para a necessidade de apoiar o mercado de trabalho com um corte maior este ano.

Os ETFs continuam a comprar ouro. Nesta altura, já estamos a registar o 3º mês consecutivo de crescimento do ouro.

O aumento dos preços do ouro em termos anuais já ultrapassa os 25%, o que aconteceu muito raramente na história. No entanto, o ouro está a sair da sazonalidade de 5 e 10 anos, seguindo a sazonalidade de longo prazo. A sazonalidade a longo prazo indica um pico agora, depois no início de novembro e no final de dezembro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Os ETFs continuam a comprar ouro, que se mantém líquido pelo terceiro mês consecutivo. Fonte: xStation5 Cacau: A Associação Europeia do Cacau afirmou que a diretiva da Comissão Europeia sobre a desflorestação, que entrará em vigor em dezembro, poderá bloquear uma quantidade significativa de cacau e outros produtos agrícolas para a Europa.

A diretiva relativa à desflorestação exigirá que os comerciantes de produtos de base como o cacau, o café, a soja, etc. provem que os seus produtos não provêm de terras que tenham sido desflorestadas após 2020.

Teoricamente, isto poderia levar a um pico de preços na Europa e aumentar o fosso entre os mercados europeu e americano.

As existências de cacau continuam a diminuir, mesmo antes da época de colheita, que começa normalmente em outubro.

Os preços elevados do cacau a partir de 2023 conduziram a um aumento das plantações em todo o mundo, mas o impacto na oferta poderá não ser visível durante cerca de 4 anos. Os inventários de cacau estão no seu nível mais baixo desde 2008. No entanto, o preço permanece abaixo da importante resistência de 8.000 USD por tonelada, pouco antes do início da época propriamente dita. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O preço permanece abaixo da importante resistência de 8.000 dólares por tonelada e abaixo da retração de 50.0 de toda a onda de crescimento deste ano. Teoricamente, o início da nova época deverá ser negativo para os preços, mas tudo dependerá da oferta inicial de cacau. Além disso, a partir de dezembro, entrará em vigor a diretiva europeia que proíbe a utilização de produtos agrícolas provenientes de áreas desflorestadas a partir de 2020. Este facto pode limitar a oferta disponível para a Europa e aumentar os preços do cacau de melhor qualidade. Fonte: xStation5

